„Ca și cum i-am înfipt un cuțit în inimă” VIDEO. Michal Zewlakow se înclină în fața lui Gică Hagi: „Un fel de Maradona al Europei”

CORESPONDENȚĂ GOLAZO.ro DIN VARȘOVIA. Michal Zewlakow (50 de ani), fostul internațional polonez, a vorbit despre meciul cu România și despre Gică Hagi (61 de ani).

Michal Zewlakow (50 de ani), fostul internațional polonez, a vorbit despre meciul cu România și despre Gică Hagi (61 de ani). Polonia - România se joacă astăzi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Michal Zewlakow a scos în evidență faptul că ambele selecționate trec prin momente dificile și anticipează o partidă echilibrată.

POLONIA - ROMÂNIA. Michal Zewlakow: „Cred că forța mentală va face diferența”

„Cred că este un meci între două echipe aflate în aceeași situație. Au avut un start slab în Liga Națiunilor și cred că primele două meciuri nu au clarificat nimic.

Așa că acest meci va lămuri situația uneia dintre cele două echipe. Dar, sincer, va fi o partidă foarte dificilă și nu cred că valoarea individuală va fi decisivă în această seară.

Cred că forța mentală va face diferența, nu echipa care are jucători mai buni. Echipa mai puternică din punct de vedere mental va câștiga” , a declarat Michal Zewlakow pentru GOLAZO.ro.

Michal Zewlakow: „Pentru mine, a fost ca și cum i-aș fi înfipt un cuțit în inimă lui Hagi”

Zewlakow a avut cuvinte de laudă la adresa lui Gică Hagi și a rememorat un episod petrecut în anul 2011. La acea vreme „Regele” era antrenor la Galatasaray, formație la care a făcut istorie ca jucător.

„Am avut un interviu acum câteva zile și am fost întrebat despre Gică Hagi. Pentru noi, el era un fel de Maradona al Europei.

Am spus că, de-a lungul carierei mele, am câștigat un meci după care nu m-am simțit deloc fericit. Când jucam în Turcia, am avut un meci între Galatasaray și Ankaragucu. Am învins Galatasaray, iar apoi Gică Hagi a fost demis.

Pentru mine, a fost ca și cum i-aș fi înfipt un cuțit în inimă. Am amintiri extraordinare cu el ca fotbalist și îi doresc un viitor foarte bun ca antrenor.”, a concluzionat Michal Zewlakow.

102 meciuri a jucat Michal Zewlakow pentru naționala Poloniei între 1999-2011: a marcat 3 goluri

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