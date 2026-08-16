Manchester City, ridiculizată Arsenal a câștigat la pas Supercupa Angliei! „Cetățenii” n-au avut reacție la primul meci fără Guardiola
Campionate

Manchester City, ridiculizată Arsenal a câștigat la pas Supercupa Angliei! „Cetățenii” n-au avut reacție la primul meci fără Guardiola

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 18:56
alt-text Actualizat: 16.08.2026, ora 18:56
  • Arsenal - Manchester City 3-0. Londonezii câștigă pentru a 18-a oară Supercupa Angliei.
  • La primul meci oficial de la plecarea lui Pep Guardiola, „cetățenii” au fost ridiculizați pe Millenium Stadium.
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Mutată la Cardiff pentru că Wembley este blocată de concertele lui The Weeknd, Supercupa a început cu un gol încă din primele secunde.

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Arsenal a câștigat la pas Supercupa Angliei! „Cetățenii” n-au avut reacție la primul meci fără Guardiola

La primul atac al partidei, Lewis-Skelly l-a lansat perfect în careu pe Calafiori, care l-a executat pe Donnarumma cu un șut pe jos plasat lângă bară.

Tot Arsenal a lovit după jumătate de oră. Odegaard a aruncat un balon pe bara a doua, Tzolis l-a trimis cu capul în fața porții, de unde Havertz l-a împins pe sub portarul lui City cu o nouă lovitură de cap.

Haaland putea reduce din handicap în minutul 40, însă Raya a reușit să intervină senzațional. Arsenal putea face însă 3-0 chiar în prelungiri, însă Gvardiol a reușit să respingă de pe linia porții reluarea lui Odegaard.

Enzo Maresca n-a reușit să rezolve problemele lui City la pauză, iar londonezii au lovit din nou când nu trecuseră nici 3 minute din partea secundă.

Tzolis a pătruns în banda stângă, i-a pasat în centru lui Odegaard, care l-a driblat pe Gvardiol și a plasat apoi balonul în plasă cu o reluare simplă din 6 metri, după ce l-a culcat pe Donnarumma.

Arsenal câștigase ultima oară Supercupa în 2023, când o bătuse tot pe Manchester City, 1-1 și 4-1 la penalty-uri.

Londonezii vor debuta vineri în noul sezon din Premier League, acasă, cu Coventry. City va juca duminică, tot acasă, cu Bournemouth.

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