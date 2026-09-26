Val de critici pentru Ianis Hagi Căpitanul naționalei, pus la zid după prestația cu Suedia: „Printre cei mai slabi doi jucători” +33 foto
Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Nationala

Val de critici pentru Ianis Hagi Căpitanul naționalei, pus la zid după prestația cu Suedia: „Printre cei mai slabi doi jucători”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 11:46
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 11:46
  • Suedia - România 2-1. Basarab Panduru (56 de ani) și Emil Grădinescu (66 de ani) au criticat dur evoluția lui Ianis Hagi (27 de ani), căpitanul echipei naționale.
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Ianis Hagi a avut o prestație modestă în meciul cu Suedia, iar decizia „Regelui” de a-l titulariza vineri a fost aspru criticată.

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Suedia - România 2-1. Basarab Panduru, despre Ianis: „Nu o să fie niciodată Gică Hagi”

Fostul internațional Basarab Panduru l-a pus la zid pe Ianis Hagi la finalul meciului, afirmând că fiul selecționerului nu a ajutat deloc echipa națională.

„De ce trebuie să spunem la început sau după: «cu tot respectul pe care-l avem?». Respect trebuie să avem față de toată lumea. Așa este corect.

Nu înseamnă că trebuie să supărăm pe cineva atunci când ne dăm cu părerea. Toată lumea respectă pe toată lumea, și pe Ianis, și pe Răzvan Marin. Nu-l respectăm și pe el pentru ce face?

Dar una-i una, alta-i alta. Trebuie să ne uităm la meci și să vedem dacă el a ajutat sau a încurcat echipa. El nu a ajutat deloc echipa. Te aștepți de la el să facă ceva, nu poți doar să te aștepți că joacă și atât. Ianis nu o să fie niciodată Gică Hagi.

Poate și la noi e problema, că avem așteptări prea mari. Nu intră Gică Hagi, intră Ianis Hagi. Așteptările erau mari, dar îl trecem printre cei mai slabi doi jucători”, a declarat Panduru la Prima Sport.

În cazul lui Ghiță, așa trebuie să treacă mingea pe lângă tine când tu joci în liga a doua din Germania și ăia sunt Gyokeres și Isak. Mi se pare normal să treacă de tine, e diferența atât de mare. Unul joacă în Liga 2, altul costă 140 de milioane de euro. Era normal să aibă probleme. Basarab Panduru

FOTO. Greșeala lui Virgil Ghiță la golul lui Isak

Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1
Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1

Galerie foto (33 imagini)

Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1 Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1 Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1 Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1 Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1
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Emil Grădinescu: „Cred că nu trebuia să joace”

Fiul selecționerului României a fost criticat și de comentatorul sportiv Emil Grădinescu:

„Eu sunt un admirator al lui Ianis pentru felul în care gândeşte fotbalul, pentru implicarea sa, pentru dorinţa sa de a se implica, pentru modul în care este educat. Eu sunt un mare admirator.

Astăzi, în afară de faza golului, aproape că nu a contat. Cred că nu trebuia să joace. Cred că superioritatea Suediei în axul terenului, unde e «motorul» echipei, a fost cauzată de lipsa de volum de joc al lui Ianis.

S-a văzut că nu are jocuri în picioare. Nu e jucătorul pe care îl ştiam înainte. Cu tot respectul pe care îl am pentru el, pentru tatăl său, Ianis nu trebuia să joace astăzi (n.r. - vineri)”, a declarat Emil Grădinescu.

Suedia - România FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpg
Suedia - România FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpg

Galerie foto (56 imagini)

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