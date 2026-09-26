Sinner, în pericol! Cum poate Zverev să-i ia italianului primul loc în clasamentul ATP +10 foto
Jannik Sinner și Alexander Zverev (Foto: IMAGO))
Tenis

Sinner, în pericol! Cum poate Zverev să-i ia italianului primul loc în clasamentul ATP

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 11:57
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 11:57
  • Jannik Sinner (25 de ani) riscă să piardă primul loc în clasamentul ATP după următoarele două turnee importante din Asia.
  • Cum îl poate depăși Alexander Zverev (29 de ani) pe italian, în rândurile de mai jos.
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Din cauza unei probleme la genunchi, Sinner s-a retras din turneul de la Beijing, acolo unde anul trecut cucerea trofeul.

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Cum îl poate depăși Alexander Zverev pe Jannik Sinner în fruntea clasamentului ATP

Absența de la Beijing îl costă 500 de puncte pe Sinner, iar italianul va coborî la 11.000 de puncte în ierarhia ATP care va fi publicată luni, 28 septembrie.

De partea cealaltă, Zverev pornește de la 9.630 de puncte. Germanul a ajuns până în sferturile de finală la Beijing în urmă cu un an, astfel că va pierde doar 100 de puncte. În plus, Sascha va recupera 40 de puncte obținute la United Cup.

În cazul în care Zverev va câștiga turneul de la Beijing, el ar ajunge la 10.120 de puncte, luând în calcul și cele 10 puncte care urmează să fie eliminate de la Montreal.

Genunchiul meu nu este încă în starea în care mi-aș dori să fie. Voi face tot ce-mi stă în putință pentru a reveni pe teren cât mai curând posibil. Ceea ce îmi va lipsi cel mai mult este, desigur, atmosfera și fanii; m-am simțit minunat în trecut. Ne vedem pe curând pe teren. Jannik Sinner, locul 1 ATP

Înaintea Mastersului de la Shanghai, turneu la care cei doi au de apărat câte 50 de puncte, diferența dintre Sinner și Zverev ar fi de 880 de puncte.

Astfel, dacă Zverev va câștiga turneele de la Beijing și Shanghai, iar Sinner va absenta de la ambele competiții, germanul l-ar depăși pe italian cu 120 de puncte.

Schimbarea liderului mondial ar deveni oficială în clasamentul publicat luni, 19 octombrie.

FOTO. Alexander Zverev, campion la US Open 2026

Alexander Zverev nu și-a dat seama că a câștigat US Open. Foto: captură X/@JuannDis
Alexander Zverev nu și-a dat seama că a câștigat US Open. Foto: captură X/@JuannDis

Galerie foto (10 imagini)

Alexander Zverev nu și-a dat seama că a câștigat US Open. Foto: captură X/@JuannDis Alexander Zverev nu și-a dat seama că a câștigat US Open. Foto: captură X/@JuannDis Alexander Zverev nu și-a dat seama că a câștigat US Open. Foto: captură X/@JuannDis Alexander Zverev nu și-a dat seama că a câștigat US Open. Foto: captură X/@JuannDis Alexander Zverev nu și-a dat seama că a câștigat US Open. Foto: captură X/@JuannDis
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Presiune suplimentară pentru Sinner în finalul sezonului

Lupta pentru primul loc la finalul anului nu s-ar încheia însă odată cu turneele asiatice.

În săptămânile care urmează, Sinner are de apărat nu mai puțin de 3.000 de puncte câștigate în 2025, datorită succeselor de la Viena, Paris și Turneul Campionilor.

În aceeași perioadă, Zverev va avea de apărat doar 930 de puncte.

2 titluri
a cucerit Alexander Zverev în 2026, primele de Grand Slam din palmaresul său: Roland Garros și US Open

Videoclipul prin care Sinner și-a anunțat retragerea de la ATP Beijing

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