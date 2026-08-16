Cluj Arena, alegere inspirată? VIDEO.  Baciu, despre Dinamo - FCSB în afara Bucureștiului: „Pe vremea mea nu se putea discuta despre așa ceva” +50 foto
Marius Baciu/ Foto: captură Youtube
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Cluj Arena, alegere inspirată? VIDEO. Baciu, despre Dinamo - FCSB în afara Bucureștiului: „Pe vremea mea nu se putea discuta despre așa ceva”

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 18:34
alt-text Actualizat: 17.08.2026, ora 09:43
  • Marius Baciu (58 de ani), antrenorul echipei FCSB, a vorbit despre partida cu Dinamo, care se va juca la Cluj.
  • Derby-ul este programat sâmbătă, 5 septembrie, în etapa #8 din Liga 1. Va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Arena Națională este indisponibilă, iar Dinamo și FCSB au ajuns la un acord pentru mutarea derby-ului pe Cluj Arena.

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Marius Baciu, despre Dinamo - FCSB la Cluj: „Mă bucur că e în Ardeal și e un teren bun”

Tehnicianul roș-albaștrilor a salutat alegerea și a evidențiat condițiile oferite de Cluj Arena.

„Mă bucur că e în Ardeal și e un teren bun. Dacă nu se poate juca aici pentru că sunt alte priorități pe Arena Națională, eu am înțeles că pe Cluj Arena este un teren foarte bun, condiții foarte bune. Noi am și sunat și am văzut despre ce e vorba.

Bineînțeles că, pentru suporteri, este un stadion destul de mare, care se poate umple. 100% o să fie plin”, a declarat Marius Baciu la conferința de presă premerătoare partidei cu FC Botoșani.

Marius Baciu: „Pe vremea mea nu se putea discuta despre așa ceva”

Întrebat dacă în perioada în care era încă jucător activ s-a pus vreodată problema ca derby-ul cu Dinamo să se joace în afara Bucureștiului, Baciu a replicat:

„Pe vremea mea aveam Ghencea, care era mereu plin. Dinamo avea «Ștefan cel Mare», nu se putea discuta de așa ceva. Erau, înainte să joc eu, cuplajele alea duminicale care se jucau pe «23 August».

Acum Dinamo n-are încă stadionul lor. Noi avem Arena Națională, care ne convine și ne place foarte mult, dar sunt alte priorități. Și atunci ne-am bucurat că avem posibilitatea să jucăm pe un astfel de stadion, foarte bun, mare.

O să vină lumea din zonă. FCSB și Dinamo au suporteri peste tot în țară, care își doresc să vină”.

Noi oricum trebuia să facem deplasarea, jucăm în deplasare meciul ăsta. Astăzi sunt avioane, e mult mai simplu, mai ușor. Dar orice deplasare nu e simplă, necesită ceva lucruri. Marius Baciu, antrenor FCSB

Cluj Arena, al 11-lea stadion care găzduiește Derby de România

Clujul va fi doar al treilea oraș în care se va disputa Derby de România, după București (191) și Brașov (2).

De asemenea, Cluj Arena va fi al 11-lea stadion pe care se va juca cel mai important meci din fotbalul românesc!

Dacă Dinamo nu ar fi apelat la această opțiune, derby-ul s-ar fi jucat pentru a treia oară pe Arcul de Triumf, unde pot intra până în 7.000 de suporteri! Acesta este și cel mai mic stadion pe care s-a jucat derby-ul.

Sezonul trecut, derby-urile din sezonul regular s-au jucat pe Arena Națională (4-3 pentru Dinamo și 0-0), iar meciul din play-off-ul de Conference League s-a disputat pe Arcul de Triumf și a fost câștigat de FCSB după prelungiri, 2-1.

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
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Ce stadioane au găzduit Derby de România

  • Stadionul Naţional - 23 August - 64
  • Dinamo - 40
  • Național Arena - 34
  • Ghencea - 34
  • Republicii - 14
  • Arcul de Triumf - 2
  • Cotroceni - 2
  • Municipal, Brașov - 1
  • Tineretului, Brașov - 1
  • Venus - 1

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