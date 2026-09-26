„Cicatrici de luptă” FOTO. Alexander Isak, cu piciorul însângerat după Suedia - România. Cine l-a rănit pe starul lui Liverpool +4 foto
Foto: Imago și captură video/SVT. Montaj: GOLAZO.ro
Liga Națiunilor

„Cicatrici de luptă” FOTO. Alexander Isak, cu piciorul însângerat după Suedia - România. Cine l-a rănit pe starul lui Liverpool

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 10:37
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 10:37
  • Suedia - România 2-1. Alexander Isak (27 de ani), atacantul gazdelor, a apărut cu piciorul însângerat după meciul de vineri din Liga Națiunilor.
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Suedia s-a impus în fața „tricolorilor” pregătiți de Gică Hagi, iar jucătorul lui Liverpool a marcat primul gol, după o greșeală în apărare a lui Virgil Ghiță.

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FOTO. Alexander Isak, cu piciorul însângerat după Suedia - România 2-1: „Cicatrici de luptă”

La flash-interviul de după meci, starul suedez a apărut în fața camerelor TV cu piciorul stâng plin de sânge, în zona degetelor.

Alexander Isak, cu piciorul însângerat după meciul cu România. Foto: captură video/SVT
Alexander Isak, cu piciorul însângerat după meciul cu România. Foto: captură video/SVT

Galerie foto (4 imagini)

Alexander Isak, cu piciorul însângerat după meciul cu România. Foto: captură video/SVT Alexander Isak, cu piciorul însângerat după meciul cu România. Foto: captură video/SVT Alexander Isak, cu piciorul însângerat după meciul cu România. Foto: captură video/SVT Alexander Isak, cu piciorul însângerat după meciul cu România. Foto: captură video/SVT
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Alexander Isak a dezvăluit că Radu Drăgușin l-ar fi călcat în urma unui duel aerian.

Cicatrici de luptă. Am primit niște lovituri. Sunt lucruri care s-au întâmplat pe teren, dar, în rest, mă simt bine.

Și asupra lui Ayari au fost câteva intrări mai urâte, la fel și asupra altora. În cazul meu, au fost mai degrabă nefericite.

A fost un duel aerian, iar apoi el (n.r. - Radu Drăgușin) a aterizat pe piciorul meu. Din punctul meu de vedere, nu a fost nimic grav”, a declarat Isak la televiziunea publică suedeză SVT.

FOTO: Golul lui Alexander Isak după greșeala lui Virgil Ghiță

Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1
Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1

Galerie foto (33 imagini)

Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1 Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1 Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1 Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1 Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1
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Atacantul Suediei s-a declarat mulțumit de jocul prestat de echipa sa în duel cu România din Liga Națiunilor.

„Pe alocuri, am avut un joc foarte frumos. Astăzi (n.r. - vineri) am fost foarte siguri pe noi. Mijlocul terenului a controlat și a dictat foarte bine jocul.

Uneori poate suntem chiar prea siguri pe noi și facem greșeli inutile, dar consider că și acesta este un lucru pozitiv. Simțim că avem posesia mingii și că avem curajul să construim începând cu apărarea, așa că este un lucru bun”, a mai completat Isak.

Suedia - România FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpg
Suedia - România FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpg

Galerie foto (56 imagini)

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