Decizie controversată Arsenal dă afară 60 de angajați la câteva zile după ce Arteta a semnat pentru 24 de milioane de euro pe an

Arsenal și-a concediat mai mulți angajați prin telefon, după ce Mikel Arteta (44 de ani) a semnat un nou contract cu „tunarii” valabil până în 2030.

Tehnicianul spaniol va încasa aproximativ 24 de milioane de euro pe an!

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Arsenal a pus capăt unei așteptări de 22 de ani și a cucerit din nou titlul în Premier League în sezonul precedent.

La doar șapte zile după ce Mikel Arteta și-a prelungit contractul cu „tunarii”, oficialii clubului de pe „Emirates” au decis să adopte măsuri de reducere a costurilor.

Arsenal și-a concediat mai mulți angajați prin telefon

Planul a vizat eliminarea a 60 de posturi, iar angajații au fost informați despre decizie miercuri dimineață, în cadrul unei convorbiri cu Richard Garlick, directorul executiv al clubului, notează telegraph.co.uk.

Măsurile de restructurare nu vor viza direct departamentele sportive ale clubului, precum echipele de seniori masculin și feminin sau academia.

Reducerile de personal se vor concentra asupra sectoarelor administrative și a activităților din afara terenului. Totodată, angajații fundației Arsenal, cei implicați în proiectele comunitare și personalul responsabil de securitate vor fi exceptați de la aceste măsuri.

Arsenal continuă să înregistreze pierderi financiare, în ciuda progresului vizibil al echipei sub comanda lui Mikel Arteta. Potrivit bilanțurilor clubului, londonezii au încheiat pe minus șapte ani consecutivi.

Situația este evidențiată și de cele mai recente date, pentru sezonul 2024-2025, care relevă o creștere accentuată a cheltuielilor operaționale.

Acestea au urcat la circa 236 de milioane de euro, comparativ cu aproximativ 173 de milioane de euro în sezonul anterior.

Mikel Arteta, cel mai bine plătit antrenor din Premier League

După ce a semnat prelungirea de contract cu „tunarii”, Arteta a devenit cel mai bine plătit antrenor din Premier League.

TOP 5 cei mai bine plătiți antrenori din Premier League:

1 Mikel Arteta Arsenal 23,6 milioane € anual estimat 2 Oliver Glasner Nottingham Forest 13,6 milioane € 3 Xabi Alonso Chelsea 13,6 milioane € 4 Enzo Maresca Manchester City 11,8 milioane € 5 Andoni Iraola Liverpool 9,4 milioane €

Arsenal este pe locul 2 în Premier League, cu 15 puncte, la 3 în spatele liderului Manchester City, după primele 6 etape.

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