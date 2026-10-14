INTER - CLUB BRUGGE 3-4. Jurnalistul italian Alfredo Pedulla (62 de ani) a lansat critici dure la adresa lui Cristi Chivu (45 de ani) și a „nerazzurrilor” după un nou eșec în Liga Campionilor.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pedulla i-a reproșat tehnicianului român faptul că insistă să-l titularizeze în continuare pe Josep Martinez (28 de ani) între buturi, deși portarul a greșit de mai multe ori pe parcursul acestui sezon. S-a întâmplat și în partida cu Brugge.

Chivu, pus la zid după eșecul cu Club Brugge: „O echipă schizofrenică”

„Chivu trebuie să ia nava spațială și să se întoarcă pe Pământ, pentru că trăiește pe o planetă a lui. Înainte de meciul Inter-Parma, l-au întrebat:

«Dar mâine joacă Provedel?». Iar el a răspuns: «Nu cred». De parcă asta n-ar fi o problemă. Asta chiar este o problemă.

Aceasta este o problemă serioasă care, după meciul cu Bruges, a devenit și mai evidentă. Inter are o problemă serioasă numită portar. Pentru că, repet, meciul l-ai fi pierdut oricum.

A fost o echipă schizofrenică, dar dacă nu primeai acel gol care te face să-ți pierzi și mai mult mințile, meciul ar fi putut avea și un alt deznodământ.

Dar nu-ți poți permite să joci în Liga Campionilor cu un portar care face așa ceva.

Momentul în care Martinez a ieșit greșit din poartă și a fost depășit cu ușurință de Forbs la golul lui Tresoldi. Era 1-2 la Inter - Club Brugge. Foto: Imago

„Chivu să se întoarcă pe Pământ”

Cred că ierarhiile sunt un lucru, recunoștința este un lucru, aprecierea este un lucru, dar antrenorul trebuie să ia naveta spațială, să se întoarcă pe Pământ, să aterizeze la Appiano și să se gândească la faptul că echipa are astăzi o problemă serioasă, care se numește portarul.

Pentru că nu poți face asemenea greșeli în Liga Campionilor, mai ales că nu sunt primele din acest sezon”, a declarat Alfredo Pedullà, citat de fcinter1908.it.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport