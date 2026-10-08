Cel mai bine plătit! Arteta și-a prelungit contractul, Arsenal i-a mărit salariul cu peste 9 milioane. Cât câștigă! E de 7 ani la Londra

Mikel Arteta a semnat un nou contract cu Arsenal până în 2030 după ce a cucerit titlul în Premier League.

Spaniolul de 44 de ani e cel mai bine plătit antrenor în Anglia și are al 3-lea cel mai mare salariu din lume.

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Mikel Arteta este antrenorul care a rezistat cel mai mult la clubul său din Anglia. Nu doar în Premier League, ci în primele patru divizii insulare.

Arteta a cucerit primul titlu cu Arsenal după 22 de ani

Bascul în vârstă de 44 de ani este la Arsenal din 22 decembrie 2019. De șase ani și 290 de zile. Prima lui echipă ca tehnician.

Dacă rămâne până la sfârșitul acestui contract, Arteta va avea peste un deceniu la Arsenal. Îl va depăși pe Guardiola la City (10 ani). Foto: Imago

După ce a cucerit PL, primul titlul al „tunarilor” în campionat după 22 de ani, adăugând și Supercupa (a pierdut finala Champions la penaltyuri în fața lui PSG), spaniolul și-a prelungit contractul. Va rămâne pe „Emirates” până pe 30 iunie 2030.

5 trofee a câștigat cu alb-roșii: Premier (2026), Cupa (2020) și Supercupa Angliei (2020, 2023, 2026)

361 de meciuri are Arteta pe banca lui Arsenal: 220 de victorii, 67 de egaluri, 74 de înfrângeri

Arteta poate câștiga la Arsenal 30 de milioane de euro într-un sezon

Salariul anual al lui Arteta a crescut mult, cu peste 9 milioane de euro.

Avea 14,2 milioane înainte, acum are 23,6 milioane.

Și bonusurile de performanță s-au mărit față de precedentul acord cu clubul londonez.

De la 3,5 milioane la 6 milioane (toate sumele dezvăluite de The Times sunt brute).

Dacă atinge toate obiectivele contractului și primește primele complete, se apropie de 30 de milioane la Arsenal.

Este cel mai bine plătit antrenor din Anglia și are al treilea cel mai mare salariu în lumea fotbalului.

Depășit numai de Diego Simeone (Atletico, 34 de milioane) și Simone Inzaghi (Al-Hilal, 26 de milioane). Și în cazul celor doi, sumele sunt brute.

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