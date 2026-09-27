Hagi, dialog aprins la conferință! VIDEO. Selecționerul, iritat de o întrebare: „Vezi? Te-am prins! Trebuie să știi, e echipa națională!”

Gică Hagi (61 de ani) a fost iritat de o întrebare primită la conferința de presă premergătoare meciului cu Bosnia.

România - Bosnia se joacă luni, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Selecționerul a explicat atât strategia pe care o are pentru meciul de mâine, cât și planurile pe termen lung, însă a intrat într-un dialog aprins în ceea ce privește polivalența de care trebuie să dea dovadă jucătorii.

Gică Hagi: „ Te-am prins! Trebuie să știi, e echipa națională”

În cazul lui Vladimir Screciu, care evoluează pe poziția de fundaș central la Universitatea Craiova, Hagi a fost întrebat de reporterul Digi Sport, Andrei Stroe, dacă îl vede mai eficient la mijlocul terenului pe fotbalistul oltean.

Reporter: „Apropo de polivalență, Screciu joacă în principiu fundaș la Craiova, într-un sistem cu trei fundași. În meciul cu Suedia a intrat mijlocaș. Îi vedeți poziția de bază la mijlocul terenului sau, mai degrabă, în linia defensivă?”

„Apropo de polivalență, Screciu joacă în principiu fundaș la Craiova, într-un sistem cu trei fundași. În meciul cu Suedia a intrat mijlocaș. Îi vedeți poziția de bază la mijlocul terenului sau, mai degrabă, în linia defensivă?” Gică Hagi: „Ce a jucat Screciu cu Georgia?”

„Ce a jucat Screciu cu Georgia?” Reporter: „A jucat fundaș”

„A jucat fundaș” Gică Hagi: „Fundaș? Te-am prins!”

„Fundaș? Te-am prins!” Reporter: „M-ați prins? Nu mai țin minte de atunci”

„M-ați prins? Nu mai țin minte de atunci” Gică Hagi: „Nu mai ții minte? Trebuie să ții. Trebuie să știi foarte bine, că e echipa națională. Trebuie să știi poziția jucătorului. A jucat mijlocaș. A jucat la fel (n.r. – ca în meciul cu Suedia).



Și îți mai zic una. Înainte să se accidenteze, înainte de Europene, ce a jucat Screciu? Vezi? Trebuie să știi asta, să cunoști asta. Sunt meciuri, trebuie să vii informat.



Screciu a jucat mijlocaș la echipa națională, n-a jucat fundaș central. Vezi? Cu toate că e dreptul meu și mi-o asum. Tot ce fac îmi asum. Dacă e sănătos, mâine va juca în mijloc”.

VIDEO. Reacția selecționerului Hagi când este întrebat despre Screciu

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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