Hagi, dialog aprins la conferință! VIDEO. Selecționerul, iritat de o întrebare: „Vezi? Te-am prins! Trebuie să știi, e echipa națională!” +10 foto
Gică Hagi
Nationala

Hagi, dialog aprins la conferință! VIDEO. Selecționerul, iritat de o întrebare: „Vezi? Te-am prins! Trebuie să știi, e echipa națională!”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 27.09.2026, ora 14:27
alt-text Actualizat: 27.09.2026, ora 14:50
  • Gică Hagi (61 de ani) a fost iritat de o întrebare primită la conferința de presă premergătoare meciului cu Bosnia.
  • România - Bosnia se joacă luni, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Selecționerul a explicat atât strategia pe care o are pentru meciul de mâine, cât și planurile pe termen lung, însă a intrat într-un dialog aprins în ceea ce privește polivalența de care trebuie să dea dovadă jucătorii.

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Gică Hagi: „Te-am prins! Trebuie să știi, e echipa națională”

În cazul lui Vladimir Screciu, care evoluează pe poziția de fundaș central la Universitatea Craiova, Hagi a fost întrebat de reporterul Digi Sport, Andrei Stroe, dacă îl vede mai eficient la mijlocul terenului pe fotbalistul oltean.

  • Reporter: „Apropo de polivalență, Screciu joacă în principiu fundaș la Craiova, într-un sistem cu trei fundași. În meciul cu Suedia a intrat mijlocaș. Îi vedeți poziția de bază la mijlocul terenului sau, mai degrabă, în linia defensivă?”
  • Gică Hagi: „Ce a jucat Screciu cu Georgia?”
  • Reporter: „A jucat fundaș”
  • Gică Hagi: „Fundaș? Te-am prins!”
  • Reporter: „M-ați prins? Nu mai țin minte de atunci”
  • Gică Hagi: „Nu mai ții minte? Trebuie să ții. Trebuie să știi foarte bine, că e echipa națională. Trebuie să știi poziția jucătorului. A jucat mijlocaș. A jucat la fel (n.r. – ca în meciul cu Suedia).

    Și îți mai zic una. Înainte să se accidenteze, înainte de Europene, ce a jucat Screciu? Vezi? Trebuie să știi asta, să cunoști asta. Sunt meciuri, trebuie să vii informat.

    Screciu a jucat mijlocaș la echipa națională, n-a jucat fundaș central. Vezi? Cu toate că e dreptul meu și mi-o asum. Tot ce fac îmi asum. Dacă e sănătos, mâine va juca în mijloc”.

VIDEO. Reacția selecționerului Hagi când este întrebat despre Screciu

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)
Gică Hagi, conferință de presă înainte de România - Bosnia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Gică Hagi, conferință de presă înainte de România - Bosnia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (10 imagini)

Gică Hagi, conferință de presă înainte de România - Bosnia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Gică Hagi, conferință de presă înainte de România - Bosnia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Gică Hagi, conferință de presă înainte de România - Bosnia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Gică Hagi, conferință de presă înainte de România - Bosnia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Gică Hagi, conferință de presă înainte de România - Bosnia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
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