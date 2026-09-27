„Se putea face mai mult” Daniel Pancu, mesaj direct despre anii cu Dan Șucu patron: „Rapid nu a mai câștigat de mult timp” +61 foto
Daniel Pancu (foto: Sport Pictures)
Superliga

„Se putea face mai mult” Daniel Pancu, mesaj direct despre anii cu Dan Șucu patron: „Rapid nu a mai câștigat de mult timp”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.09.2026, ora 21:01
  • Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul Rapidului, consideră că formația din Giulești ar fi putut realiza mai mult în ultimii ani.
  • Tehnicianul spune că echipa are nevoie de rezultate și trofee pentru a recâștiga respectul adversarilor.
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Pancu a preluat Rapidul în această vară, după despărțirea de Costel Gâlcă, iar giuleștenii au început bine sezonul. După 10 etape, Rapid se află pe locul al doilea în Superliga, cu 21 de puncte.

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Daniel Pancu, mesaj direct despre anii cu Dan Șucu patron: „Se putea face mai mult”

Fostul atacant al Rapidului spune însă că, dincolo de rezultatele actuale, clubul trebuie să-și reconstruiască statutul pe care îl avea în trecut.

„Nu prea mai este același grup, sunt mulți jucători noi. Ca și club, ca și respect pe care îl impui adversarilor, cred că s-a pierdut foarte mult.

Eu, ca jucător, am activat într-o perioadă aici în care primele trei locuri erau normalitatea pentru Rapid. S-a pierdut acest lucru”, a spus Daniel Pancu, conform primasport.ro.

Pentru a recâștiga respectul tuturor, al adversarilor, sunt mai multe aspecte. La capitolul respect, trebuie să avem rezultate, trebuie să câștigăm ceva. Rapid nu a mai câștigat de foarte mult timp. Din 2007, o Cupă. La anul se fac 20 de ani, enorm din punctul meu de vedere. Sigur, clubul a trecut și printr-un faliment Daniel Pancu, antrenor Rapid

Antrenorul Rapidului a vorbit și despre perioada de când Dan Șucu a devenit acționar majoritar al clubului. Pancu crede că, în acest interval, echipa ar fi putut avea deja o structură sportivă mai clară.

„În anii ăștia de când domnul Șucu este patron, părerea mea, cred că se putea face puțin mai mult. Nu foarte mult, dar puțin mai mult.

Adică să fi fost deja o bază. Nu mă refer la baza asta de pregătire superbă, să fie o bază, o structură de echipă, un sistem, un stil de joc. Nu s-au realizat”, a mai spus antrenorul.

De la revenirea în Superliga, în 2021, Rapid nu a reușit să încheie niciun sezon pe podium.

Clasările giuleștenilor au fost:

  • 2021-2022: locul 8
  • 2022-2023: locul 5
  • 2023-2024: locul 6
  • 2024-2025: locul 5
  • 2025-2026: locul 5

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