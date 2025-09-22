Mai e puțin și vom afla noul deținător al Ballon D'Or. Probabil Ousmane Dembele, posibil Lamine Yamal. Cine dintre cei doi vi se pare că este un exemplu de sportivitate și comportament ireproșabil. Pe teren și în afara stadionului.

Într-un formidabil exercițiu de modestie, Kylian Mbappe spune că dacă ar fi după el i-ar duce personal trofeul acasă lui Ousmane Dembele.

Într-un contraatac spontan purtat pe flancul catalan al UEFA/FIFA, Lamine Yamal are 20 de invitați la Gala Ballon D'Or, pe care ar urma să-i convoace la o petrecere privată în cazul că el va fi laureatul.

Cred că și dacă nu va fi, petrecerea va avea loc. De la sărbătorirea cu cântec, la propriu, majoratului copilului minune Lamine Yamal au trecut niște luni de abstinență. Vorba vine.

Învinsul asumat, Kylian Mbappe

Aceștia sunt polii între care călătorește pentru încă doar câteva ore cel mai râvnit trofeu individual al fotbalului.

Mbappe, pe care lumea îl aștepta să fie deja posesorul a câteva titluri de cel mai bun fotbalist al planetei, se înclină în fața colegului de la naționala Franței, fost coechipier la PSG.

Kylian știe că dincolo de cifrele pozitive pe care le are în statistici a bătut pasul pe loc. Pe axa Paris și Madrid, apoi doar la Madrid.

Rodri, laureatul de anul trecut a dispărut din toate tabelele, Luis Enrique cântă cântecelul pe care-l cântă tot Parisul, Hansi Flick admite că elevul lui genial nu a fost cel mai bun în sezonul trecut.

O poveste a invidiei, a resentimentelor

Părinții fondatori ai premiului, ziariștii Jaques Ferran și Gabriel Hanot, nu puteau anticipa resentimentele, invidia și orgoliile pe care le va naște creația lor.

În 1956, la prima ediție câștigată de englezul Stanley Matthews, fotbalul era încă o îndeletnicire cu parfum boem, iar jucătorii profesioniști câștigau mai bine decât docherii, dar nu își permiteau jet-uri private.

Ballon D'Or desemna inițial cel mai bun fotbalist european. Din 1995 a devenit o afacere globală, iar între 2010 și 2015 a existat o asociere între France Footbal, inițiatoarea de drept a trofeului, și FIFA.

Așa cum era normal, mariajul s-a desfăcut repede și din 2016 votul a redevenit exclusiv al ziariștilor din prima 100 a țărilor afiliate FIFA.

Care sunt gesturile lor de fair-play ?

Va fi o surpriză ca anul trecut, când Vinicius de la Real a fost învins de Rodri de la City? Boicotul Los blancos continuă și anul acesta, după lovitura primită anul trecut. Sau ceea ce Florentino Perez a interpretat a fi o lovitură, nu rezultatul unui vot imprevizibil, necenzurat de France Football.

Am văzut că pe lângă realizări individuale și reușite ale clubului la care activează candidații, unul dintre criterii este fair-play-ul.

Lamine Yamal

Care sunt gesturile de fair-play ale lui Ousmane și Lamine? Știe cineva? Adică un gest veritabil de sportivitate sau de omenie pe teren ori în afara lui? Că amândoi sunt vestiți mai degrabă pentru excentricități, a se citi anturaje discutabile.

Dacă în fotbalul de azi ar conta cu adevărat comportamentul în afara terenului, paranghelia de majorat a lui Yamal ar trebui să fie un pasiv generos în contul acestuia.

Acum însă, talentul bate tot. Modestia mai ales este o tinichea legată de glezna fină cu care driblează adversari.

Ronaldinho e pregătit. Și frățiorul?

Gata, acum mergem la Theatre du Chatelet. Au început să sosească limuzinele din care coboară jucătorii și elegantele lor însoțitoare.

Șampania Veuve Cliquot e la rece, stridiile din Bretania la fel.

Ronaldinho care mai an era într-o pușcărie din Paraguay, pentru deținere de pașapoarte false (doar atât?) cu frățiorul lui, se pregătește să înmâneze marele trofeu.