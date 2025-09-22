Cristian Geambașu Criteriul fair-play? O glumă!
Opinii

Cristian Geambașu Criteriul fair-play? O glumă!

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 22.09.2025, ora 16:37
alt-text Actualizat: 22.09.2025, ora 16:40
  • Mai e puțin și vom afla noul deținător al Ballon D'Or. Probabil Ousmane Dembele, posibil Lamine Yamal. Cine dintre cei doi vi se pare că este un exemplu de sportivitate și comportament ireproșabil. Pe teren și în afara stadionului.

Într-un formidabil exercițiu de modestie, Kylian Mbappe spune că dacă ar fi după el i-ar duce personal trofeul acasă lui Ousmane Dembele.

Într-un contraatac spontan purtat pe flancul catalan al UEFA/FIFA, Lamine Yamal are 20 de invitați la Gala Ballon D'Or, pe care ar urma să-i convoace la o petrecere privată în cazul că el va fi laureatul.

Cred că și dacă nu va fi, petrecerea va avea loc. De la sărbătorirea cu cântec, la propriu, majoratului copilului minune Lamine Yamal au trecut niște luni de abstinență. Vorba vine.

Învinsul asumat, Kylian Mbappe

Aceștia sunt polii între care călătorește pentru încă doar câteva ore cel mai râvnit trofeu individual al fotbalului.

Mbappe, pe care lumea îl aștepta să fie deja posesorul a câteva titluri de cel mai bun fotbalist al planetei, se înclină în fața colegului de la naționala Franței, fost coechipier la PSG.

Kylian știe că dincolo de cifrele pozitive pe care le are în statistici a bătut pasul pe loc. Pe axa Paris și Madrid, apoi doar la Madrid.

Rodri, laureatul de anul trecut a dispărut din toate tabelele, Luis Enrique cântă cântecelul pe care-l cântă tot Parisul, Hansi Flick admite că elevul lui genial nu a fost cel mai bun în sezonul trecut.

O poveste a invidiei, a resentimentelor

Părinții fondatori ai premiului, ziariștii Jaques Ferran și Gabriel Hanot, nu puteau anticipa resentimentele, invidia și orgoliile pe care le va naște creația lor.

În 1956, la prima ediție câștigată de englezul Stanley Matthews, fotbalul era încă o îndeletnicire cu parfum boem, iar jucătorii profesioniști câștigau mai bine decât docherii, dar nu își permiteau jet-uri private.

Ballon D'Or desemna inițial cel mai bun fotbalist european. Din 1995 a devenit o afacere globală, iar între 2010 și 2015 a existat o asociere între France Footbal, inițiatoarea de drept a trofeului, și FIFA.

Așa cum era normal, mariajul s-a desfăcut repede și din 2016 votul a redevenit exclusiv al ziariștilor din prima 100 a țărilor afiliate FIFA.

Care sunt gesturile lor de fair-play?

Va fi o surpriză ca anul trecut, când Vinicius de la Real a fost învins de Rodri de la City? Boicotul Los blancos continuă și anul acesta, după lovitura primită anul trecut. Sau ceea ce Florentino Perez a interpretat a fi o lovitură, nu rezultatul unui vot imprevizibil, necenzurat de France Football.

Am văzut că pe lângă realizări individuale și reușite ale clubului la care activează candidații, unul dintre criterii este fair-play-ul.

Lamine Yamal Lamine Yamal
Lamine Yamal

Care sunt gesturile de fair-play ale lui Ousmane și Lamine? Știe cineva? Adică un gest veritabil de sportivitate sau de omenie pe teren ori în afara lui? Că amândoi sunt vestiți mai degrabă pentru excentricități, a se citi anturaje discutabile.

Dacă în fotbalul de azi ar conta cu adevărat comportamentul în afara terenului, paranghelia de majorat a lui Yamal ar trebui să fie un pasiv generos în contul acestuia.

Acum însă, talentul bate tot. Modestia mai ales este o tinichea legată de glezna fină cu care driblează adversari.

Ronaldinho e pregătit. Și frățiorul?

Gata, acum mergem la Theatre du Chatelet. Au început să sosească limuzinele din care coboară jucătorii și elegantele lor însoțitoare.

Șampania Veuve Cliquot e la rece, stridiile din Bretania la fel.

Ronaldinho care mai an era într-o pușcărie din Paraguay, pentru deținere de pașapoarte false (doar atât?) cu frățiorul lui, se pregătește să înmâneze marele trofeu.

balonul de aur ousmane dembele criterii de departajare lamine yamal
Știrile zilei din sport
Fotografii-document cu Valentin Ceaușescu Cum a ajuns fiul fostului dictator martor la cea mai mare performanță din istoria naționalei
Nationala
12:45
Fotografii-document cu Valentin Ceaușescu Cum a ajuns fiul fostului dictator martor la cea mai mare performanță din istoria naționalei
Citește mai mult
Fotografii-document cu Valentin Ceaușescu Cum a ajuns fiul fostului dictator martor la cea mai mare performanță din istoria naționalei
Decizie în scandalul sexual de la FRF GOLAZO.ro a aflat ce hotărâre dură va lua forul prezidat de Răzvan Burleanu în cazul Ion Geolgău
Diverse
13:13
Decizie în scandalul sexual de la FRF GOLAZO.ro a aflat ce hotărâre dură va lua forul prezidat de Răzvan Burleanu în cazul Ion Geolgău
Citește mai mult
Decizie în scandalul sexual de la FRF GOLAZO.ro a aflat ce hotărâre dură va lua forul prezidat de Răzvan Burleanu în cazul Ion Geolgău
Imaginile care nu s-au văzut la TV FOTO: Ce a făcut Lamine Yamal,  după ce Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur
Campionate
11:56
Imaginile care nu s-au văzut la TV FOTO: Ce a făcut Lamine Yamal, după ce Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur
Citește mai mult
Imaginile care nu s-au văzut la TV FOTO: Ce a făcut Lamine Yamal,  după ce Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur
Mitriță, „niciun regret”   Reacție după ce Il Luce i-a transmis că s-a grăbit cu retragerea de la națională: „Doar lecții învățate”
Nationala
11:15
Mitriță, „niciun regret” Reacție după ce Il Luce i-a transmis că s-a grăbit cu retragerea de la națională: „Doar lecții învățate”
Citește mai mult
Mitriță, „niciun regret”   Reacție după ce Il Luce i-a transmis că s-a grăbit cu retragerea de la națională: „Doar lecții învățate”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:40
Rangnick, în spital Noi probleme pentru selecționerul Austriei înainte de meciul cu România » Când va reveni
Rangnick, în spital Noi probleme pentru selecționerul Austriei înainte de meciul cu România » Când va reveni
18:03
Arbitru-soldat la Go Ahead Eagles - FCSB „Centralul” partidei din Europa League s-a înrolat din cauza rușilor: „Am evitat armele timp de 40 de ani”
Arbitru-soldat la Go Ahead Eagles - FCSB „Centralul” partidei din Europa League s-a înrolat din cauza rușilor: „Am evitat armele timp de 40 de ani”
16:43
Cristian Geambașu Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Cristian Geambașu Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
17:06
„Cel mai important pas al carierei” Thiam, Crețu și Lixandru, despre primul meci în Europa League: „Când ne-am apărat, am făcut rezultate”
„Cel mai important pas al carierei”  Thiam, Crețu și Lixandru, despre primul meci în Europa League: „Când ne-am apărat, am făcut rezultate”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Top stiri din sport
„Bîrligea, ideal pentru Ajax” Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular
Superliga
10:52
„Bîrligea, ideal pentru Ajax” Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular
Citește mai mult
„Bîrligea, ideal pentru Ajax” Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular
Schimbare radicală la 11 metri Penaltyul nu va mai fi la fel. Stop-joc! Primul turneu la care s-ar putea aplica: „O iei razna!”
Campionatul Mondial
10:45
Schimbare radicală la 11 metri Penaltyul nu va mai fi la fel. Stop-joc! Primul turneu la care s-ar putea aplica: „O iei razna!”
Citește mai mult
Schimbare radicală la 11 metri Penaltyul nu va mai fi la fel. Stop-joc! Primul turneu la care s-ar putea aplica: „O iei razna!”
Ce a remarcat Panduru  Ianis Zicu și Zeljko Kopic, analizați de fostul internațional: „Nu poți face asta peste noapte” + „La început ne îndoiam toți”
Superliga
12:36
Ce a remarcat Panduru Ianis Zicu și Zeljko Kopic, analizați de fostul internațional: „Nu poți face asta peste noapte” + „La început ne îndoiam toți”
Citește mai mult
Ce a remarcat Panduru  Ianis Zicu și Zeljko Kopic, analizați de fostul internațional: „Nu poți face asta peste noapte” + „La început ne îndoiam toți”
„S-a întâmplat ceva foarte ciudat” Tatăl lui Lamine Yamal, după ce Dembele a câștigat Balonul de Aur: „Cel mai mare prejudiciu moral adus unui om”
Campionate
10:16
„S-a întâmplat ceva foarte ciudat” Tatăl lui Lamine Yamal, după ce Dembele a câștigat Balonul de Aur: „Cel mai mare prejudiciu moral adus unui om”
Citește mai mult
„S-a întâmplat ceva foarte ciudat” Tatăl lui Lamine Yamal, după ce Dembele a câștigat Balonul de Aur: „Cel mai mare prejudiciu moral adus unui om”

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 14 rapid 21 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share