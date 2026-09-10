Probleme pe Camp Nou VIDEO Ce au pățit jurnaliștii în timpul meciului Barca - Feyenoord

Lucrările nesfârșite de modernizare ale stadionului Camp Nou continuă să creeze probleme

Jurnaliștii prezenți la partida Barcelonei cu Feyenoord, 5-1, din Liga Campionilor, au avut parte de o situație neobișnuită.

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Ploaia care a căzut miercuri la Barcelona a ajuns la masa presei, unde mai multe zone au fost afectate de apa care s-a infiltrat în interiorul stadionului.

Imaginile publicate de jurnalistul olandez Mikos Gouka, de la cotidianul Algemeen Dagblad, surprind zona media în timpul reprizelor de ploaie. În filmare se poate vedea cum apa se acumulează pe mesele unde jurnaliștii își desfășurau activitatea, în timp ce în spatele acestora sunt vizibile elemente ale structurii aflate încă în construcție.

Într-un alt moment surprins de cameră, o persoană încearcă să recupereze un obiect care fusese udat, în timp ce se adăpostește de ploaia care pătrunsese în zona presei.

Camp Nou, încă un șantier după investiția uriașă

Incidentul vine în contextul unui amplu proiect de renovare a arenei Barcelonei, investiție estimată la aproximativ 1,5 miliarde de euro. Lucrările au început după încheierea sezonului 2022-2023, iar echipa catalană a revenit pe stadion în noiembrie anul trecut.

Revenirea nu a însemnat însă și finalizarea proiectului. Camp Nou se află în continuare în proces de modernizare, iar o parte importantă a lucrărilor este concentrată asupra nivelurilor superioare ale arenei.

Barcelona evoluează în prezent în fața unui număr redus de spectatori, capacitatea fiind de aproximativ 62.000 de locuri. Clubul are însă planuri mult mai ambițioase pentru versiunea finală a stadionului.

Noua configurație a Camp Nou ar urma să permită accesul a aproximativ 105.000 de spectatori, ceea ce ar transforma arena într-una dintre cele mai mari stadioane de fotbal din Europa.

Barcelona ar putea părăsi din nou temporar Camp Nou

Problemele apărute în timpul ploilor reprezintă un nou episod în cadrul unui proiect care se desfășoară de mai mulți ani și care a presupus mai multe etape de relocare pentru formația catalană.

Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, Barcelona ar fi solicitat Primăriei Barcelonei permisiunea de a reveni temporar pe Estadi Olímpic Lluís Companys în sezonul 2027-2028.

Arena de pe Montjuïc a fost utilizată de club în perioada în care Camp Nou a fost închis pentru lucrările de renovare. Revenirea acolo ar putea deveni din nou o soluție dacă stadionul nu va putea găzdui în condiții normale toate partidele Barcelonei în sezonul respectiv.

În ciuda investiției uriașe, imaginile cu apa ajunsă în zona presei arată că lucrările de la Camp Nou sunt departe de a fi încheiate. Barcelona urmărește finalizarea unui stadion modern, cu o capacitate de peste 100.000 de locuri, însă până atunci arena continuă să funcționeze parțial în regim de șantier.

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