Liga Campionilor Liverpool răstoarnă rezultatul pe Anfield, iar PSG o zdrobește pe Slovan. Hat-trick pentru Ferran Torres și Demirovic
Liga Campionilor. Foto: montaj/GOLAZO.ro
Liga Campionilor

Liga Campionilor Liverpool răstoarnă rezultatul pe Anfield, iar PSG o zdrobește pe Slovan. Hat-trick pentru Ferran Torres și Demirovic

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 10.09.2026, ora 00:04
alt-text Actualizat: 10.09.2026, ora 00:05
  • Liverpool a început cu dreptul sezonul de Liga Campionilor, 2-1 cu Atletico Madrid.
  • PSG s-a distrat cu Slovan Bratislava, într-o partidă în care Ferran Torres a marcat de 3 ori.
  • Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport.
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Liverpool s-a impus pe Anfield, după ce a întors scorul în fața spaniolilor de la Atletico, în timp ce Arsenal a învins la limită pe terenul lui Napoli, 1-0.

Campioana Europei, PSG, a făcut spectacol, scor 6-1, pe teren propriu cu Slovan Bratislava.

Barcelona - Feyenoord 5-1 și Stuttgart - Viking 3-1 au fost primele rezultate ale zilei de miercuri.

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Barcelona - Feyenoord 5-1

  • Au marcat: Raphinha (3, 57), Adeyemi (22), Lamine Yamal (77), G. Jesus (85) / Steijn (82)
  • Arbitru: Sven Jabonski (Germania)

Stuttgart - Viking 3-1

  • Au marcat: Demirovic (20, 26, 32) / Tripic (22)
  • Arbitru: Nenad Minakovic (Serbia)

Liverpool - Atletico Madrid 2-1

  • Au marcat: Szoboszlai (40), Mac Allister (50) / Llorente (17)
  • Arbitru: Davide Massa (Italia)

Napoli - Arsenal 0-1

  • Au marcat: Odegaard (75)
  • Arbitru: Glenn Nyberg (Suedia)

PSG - Slovan Bratislava 6-1

  • Au marcat: Dembele (17, 23), Ferran Torres (31, 47, 57), Ruiz (87) / Camara (58)
  • Arbitru: Mykola Balakin (Ucraina)

Sporting - Galatasaray 3-1

  • Au marcat: Catamo (27), Suarez (57), Zalazar (63) / Inacio (5 autogol)
  • Arbitru: Espen Eskas (Norvegia)

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
1PSG13
2Barcelona13
3Stuttgart13
4Sporting13
5Manchester City13
6Aston Villa13
7Betis13
8Dortmund13
9Liverpool13
10Real Madrid13
11Arsenal 13
12AEK13
13Manchester United00
14Slavia Praga00
15Lens00
16Bayern00
17AS Roma00
18PSV00
19Bodo/Glimt00
20Fenerbahce00
21Shakhtar00
22Como00
23Leipzig00
24Sabah00
25Villarreal10
26Lille10
27Club Brugge10
28Inter Milano10
29Atletico10
30Napoli10
31LASK Linz10
32Viking10
33Galatasaray10
34Porto10
35Feyenoord10
36Slovan Bratislava10

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