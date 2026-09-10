Liga Campionilor Liverpool răstoarnă rezultatul pe Anfield, iar PSG o zdrobește pe Slovan. Hat-trick pentru Ferran Torres și Demirovic

Liverpool a început cu dreptul sezonul de Liga Campionilor, 2-1 cu Atletico Madrid.

PSG s-a distrat cu Slovan Bratislava, într-o partidă în care Ferran Torres a marcat de 3 ori.

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Liverpool s-a impus pe Anfield, după ce a întors scorul în fața spaniolilor de la Atletico, în timp ce Arsenal a învins la limită pe terenul lui Napoli, 1-0.

Campioana Europei, PSG, a făcut spectacol, scor 6-1, pe teren propriu cu Slovan Bratislava.

Barcelona - Feyenoord 5-1 și Stuttgart - Viking 3-1 au fost primele rezultate ale zilei de miercuri.

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Barcelona - Feyenoord 5-1

Au marcat: Raphinha (3, 57), Adeyemi (22), Lamine Yamal (77), G. Jesus (85) / Steijn (82)

Arbitru: Sven Jabonski (Germania)

Stuttgart - Viking 3-1

Au marcat: Demirovic (20, 26, 32) / Tripic (22)

Arbitru: Nenad Minakovic (Serbia)

Liverpool - Atletico Madrid 2-1

Au marcat: Szoboszlai (40), Mac Allister (50) / Llorente (17)

Arbitru: Davide Massa (Italia)

Napoli - Arsenal 0-1

Au marcat: Odegaard (75)

Arbitru: Glenn Nyberg (Suedia)

PSG - Slovan Bratislava 6-1

Au marcat: Dembele (17, 23), Ferran Torres (31, 47, 57), Ruiz (87) / Camara (58)

Arbitru: Mykola Balakin (Ucraina)

Sporting - Galatasaray 3-1

Au marcat: Catamo (27), Suarez (57), Zalazar (63) / Inacio (5 autogol)

Arbitru: Espen Eskas (Norvegia)

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 PSG 1 3 2 Barcelona 1 3 3 Stuttgart 1 3 4 Sporting 1 3 5 Manchester City 1 3 6 Aston Villa 1 3 7 Betis 1 3 8 Dortmund 1 3 9 Liverpool 1 3 10 Real Madrid 1 3 11 Arsenal 1 3 12 AEK 1 3 13 Manchester United 0 0 14 Slavia Praga 0 0 15 Lens 0 0 16 Bayern 0 0 17 AS Roma 0 0 18 PSV 0 0 19 Bodo/Glimt 0 0 20 Fenerbahce 0 0 21 Shakhtar 0 0 22 Como 0 0 23 Leipzig 0 0 24 Sabah 0 0 25 Villarreal 1 0 26 Lille 1 0 27 Club Brugge 1 0 28 Inter Milano 1 0 29 Atletico 1 0 30 Napoli 1 0 31 LASK Linz 1 0 32 Viking 1 0 33 Galatasaray 1 0 34 Porto 1 0 35 Feyenoord 1 0 36 Slovan Bratislava 1 0

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