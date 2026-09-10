Liga Campionilor Liverpool răstoarnă rezultatul pe Anfield, iar PSG o zdrobește pe Slovan. Hat-trick pentru Ferran Torres și Demirovic

- Liverpool a început cu dreptul sezonul de Liga Campionilor, 2-1 cu Atletico Madrid.
- PSG s-a distrat cu Slovan Bratislava, într-o partidă în care Ferran Torres a marcat de 3 ori.
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Liverpool s-a impus pe Anfield, după ce a întors scorul în fața spaniolilor de la Atletico, în timp ce Arsenal a învins la limită pe terenul lui Napoli, 1-0.
Campioana Europei, PSG, a făcut spectacol, scor 6-1, pe teren propriu cu Slovan Bratislava.
Barcelona - Feyenoord 5-1 și Stuttgart - Viking 3-1 au fost primele rezultate ale zilei de miercuri.
Barcelona - Feyenoord 5-1
- Au marcat: Raphinha (3, 57), Adeyemi (22), Lamine Yamal (77), G. Jesus (85) / Steijn (82)
- Arbitru: Sven Jabonski (Germania)
Stuttgart - Viking 3-1
- Au marcat: Demirovic (20, 26, 32) / Tripic (22)
- Arbitru: Nenad Minakovic (Serbia)
Liverpool - Atletico Madrid 2-1
- Au marcat: Szoboszlai (40), Mac Allister (50) / Llorente (17)
- Arbitru: Davide Massa (Italia)
Napoli - Arsenal 0-1
- Au marcat: Odegaard (75)
- Arbitru: Glenn Nyberg (Suedia)
PSG - Slovan Bratislava 6-1
- Au marcat: Dembele (17, 23), Ferran Torres (31, 47, 57), Ruiz (87) / Camara (58)
- Arbitru: Mykola Balakin (Ucraina)
Sporting - Galatasaray 3-1
- Au marcat: Catamo (27), Suarez (57), Zalazar (63) / Inacio (5 autogol)
- Arbitru: Espen Eskas (Norvegia)
Clasamentul în Liga Campionilor
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|PSG
|1
|3
|2
|Barcelona
|1
|3
|3
|Stuttgart
|1
|3
|4
|Sporting
|1
|3
|5
|Manchester City
|1
|3
|6
|Aston Villa
|1
|3
|7
|Betis
|1
|3
|8
|Dortmund
|1
|3
|9
|Liverpool
|1
|3
|10
|Real Madrid
|1
|3
|11
|Arsenal
|1
|3
|12
|AEK
|1
|3
|13
|Manchester United
|0
|0
|14
|Slavia Praga
|0
|0
|15
|Lens
|0
|0
|16
|Bayern
|0
|0
|17
|AS Roma
|0
|0
|18
|PSV
|0
|0
|19
|Bodo/Glimt
|0
|0
|20
|Fenerbahce
|0
|0
|21
|Shakhtar
|0
|0
|22
|Como
|0
|0
|23
|Leipzig
|0
|0
|24
|Sabah
|0
|0
|25
|Villarreal
|1
|0
|26
|Lille
|1
|0
|27
|Club Brugge
|1
|0
|28
|Inter Milano
|1
|0
|29
|Atletico
|1
|0
|30
|Napoli
|1
|0
|31
|LASK Linz
|1
|0
|32
|Viking
|1
|0
|33
|Galatasaray
|1
|0
|34
|Porto
|1
|0
|35
|Feyenoord
|1
|0
|36
|Slovan Bratislava
|1
|0