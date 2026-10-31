Balonul de Aur nu i-a purtat noroc VIDEO. Kane și-a prezentat trofeul înainte de Bayern - Dortmund, apoi a comis-o când putea închide meciul! Final nebun la Munchen +16 foto
Campionate

Balonul de Aur nu i-a purtat noroc VIDEO. Kane și-a prezentat trofeul înainte de Bayern - Dortmund, apoi a comis-o când putea închide meciul! Final nebun la Munchen

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 31.10.2026, ora 21:37
alt-text Actualizat: 31.10.2026, ora 21:45
  • Harry Kane (33 de ani) și-a prezentat Balonul de Aur câștigat luni înainte de marele derby Bayern Munchen - Borussia Dortmund, scor 2-2.
  • Lupta rămâne încă strânsă în Bundesliga după remiza din Der Klassiker.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Înaintea fluierului de start din cel mai așteptat meci din Germania, Harry Kane a avut ocazia să-și prezinte Balonul de Aur câștigat la începutul săptămânii.

Atacantul englez a fost aplaudat la scenă deschisă de fanii lui Bayern pe Allianz Arena, unde au fost prezenți peste 75.000 de suporteri.

Atac la politicieni  FOTO. Galeriile cluburilor din România, mesaje dure după 11 ani de la tragedia de la Colectiv
Citește și
Atac la politicieni FOTO. Galeriile cluburilor din România, mesaje dure după 11 ani de la tragedia de la Colectiv
Citește mai mult
Atac la politicieni  FOTO. Galeriile cluburilor din România, mesaje dure după 11 ani de la tragedia de la Colectiv

VIDEO. Kane și-a prezentat trofeul înainte de Bayern - Dortmund, apoi a comis-o când putea închide meciul!

Kane s-a pozat pe teren cu trofeul alături de familie și a ținut un scurt discurs pentru fani.

„Bună seara tuturor. Vreau să vă spun că sunt extrem de mândru să fiu jucătorul lui Bayern Munchen. Susținerea pe care mi-ați arătat-o de când am venit este incredibilă. Sunt extrem de mândru să aduc acest trofeu în fața voastră și sper că vor mai veni și altele. Vă mulțumesc”, a spus Harry Kane.

Penalty ratat de Kane!

Bavarezii au început în forță derby-ul și au fost aproape de gol în minutul 10, când șutul puternic al lui Olise, de la marginea careului, a zguduit bara din stânga portarului.

Dortmund a replicat 12 minute mai târziu, prin Bellingham, care a șutat de la aproximativ 20 de metri, însă Urbig a reușit să respingă.

Bayern a deschis scorul în minutul 38. Laimer a interceptat o minge la centrul terenului și a combinat cu Olise, care l-a lansat excelent spre poartă. Mijlocașul a șutat inițial în Kobel, dar a recuperat mingea și a trimis-o în plasă din a doua încercare.

Bavarezii au avut șansa să se desprindă în minutul 56, când Nmecha a comis un henț în propriul careu, iar arbitrul a dictat penalty.

Kane și-a asumat executarea, însă a trimis balonul în transversala porții lui Kobel.

Harry Kane și-a prezentat Balonul de Aur înainte de Bayern - Dortmund (7).jpg
Harry Kane și-a prezentat Balonul de Aur înainte de Bayern - Dortmund (7).jpg

Galerie foto (16 imagini)

Harry Kane și-a prezentat Balonul de Aur înainte de Bayern - Dortmund (1).jpg Harry Kane și-a prezentat Balonul de Aur înainte de Bayern - Dortmund (2).jpg Harry Kane și-a prezentat Balonul de Aur înainte de Bayern - Dortmund (3).jpg Harry Kane și-a prezentat Balonul de Aur înainte de Bayern - Dortmund (4).jpg Harry Kane și-a prezentat Balonul de Aur înainte de Bayern - Dortmund (5).jpg
+16 Foto
labels.photo-gallery

Dortmund a profitat și a egalat doar patru minute mai târziu. Schlotterbeck a recuperat excelent mingea la mijlocul terenului și i-a pasat lui Chukwuemeka, care a pătruns spre centru și l-a găsit în careu pe Guirassy.

Atacantul și-a așezat mingea pe piciorul stâng și l-a învins pe Urbig cu un șut puternic, pe jos.

Final nebun de meci

Entuziasmul celor de la Dortmund a durat doar șase minute. Kimmich a trimis o centrare în careu, Kane a recentrat cu capul, iar Upamecano a reluat din apropiere și a readus-o pe Bayern în avantaj.

Finalul a fost însă unul spectaculos. Dortmund a reușit să egaleze din nou, prin Fabio Silva, care a profitat de o fază confuză în careul bavarezilor și l-a învins pe Urbig cu un șut pe jos, la colțul lung.

Gazdele puteau însă să dea lovitura la ultima fază, dar șutul lui Karl de la 20 de metri a izbit bara.

Partida s-a încheiat 2-2, iar Bayern și Borussia Dortmund rămân la egalitate în fruntea clasamentului, cu 18 puncte după 8 etape. Bavarezii au însă un golaveraj net superior, +19, față de +8 al rivalilor.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Primul consilier prezidențial ales de Nicușor Dan în echipă avertizează asupra riscului vărsării documentelor de către angajații de la stat în aplicațiile de Inteligență Artificială
INTERVIU Primul consilier prezidențial ales de Nicușor Dan în echipă avertizează asupra riscului vărsării documentelor de către angajații de la stat în aplicațiile de Inteligență Artificială
INTERVIU Primul consilier prezidențial ales de Nicușor Dan în echipă avertizează asupra riscului vărsării documentelor de către angajații de la stat în aplicațiile de Inteligență Artificială
bayern munchen balonul de aur borussia dortmund harry kane der klassiker
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:13
„Titular la orice echipă din La Liga” Antrenorul lui Rayo, încântat de Andrei Rațiu: „Remarcabil din toate punctele de vedere”
„Titular la orice echipă din La Liga” Antrenorul lui Rayo, încântat de Andrei Rațiu: „Remarcabil din toate punctele de vedere”
19:15
Oxigen pentru Charalambous FOTO. Levadiakos, victorie crucială: primele goluri după 772 de minute! A marcat și Pantea
Oxigen pentru Charalambous FOTO. Levadiakos, victorie crucială: primele goluri după 772 de minute! A marcat și Pantea
18:18
Șansă pentru Bîrligea Golgheterul lui Frosinone s-a accidentat! Cum s-a descurcat românul după ce l-a înlocuit în min. 30
Șansă pentru Bîrligea Golgheterul lui Frosinone s-a accidentat! Cum s-a descurcat românul după ce l-a înlocuit în min. 30
17:33
Scos pe targă FOTO. Accidentare gravă în Liga 2 » Piciorul i-a fost imobilizat
Scos pe targă FOTO. Accidentare gravă în Liga 2 » Piciorul i-a fost imobilizat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum <span>s-a</span> prăbușit Rapidul în fața <span>FCSB-ului</span>
Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu <span>și-a</span> învins echipa!
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
Top stiri
Drăguș, titular cu U Cluj? Anunțul făcut de  Laurențiu Reghecampf
Superliga
13:46
Drăguș, titular cu U Cluj? Anunțul făcut de Laurențiu Reghecampf
Citește mai mult
Drăguș, titular cu U Cluj? Anunțul făcut de  Laurențiu Reghecampf
Fanii lui Inter, în pragul revoltei FOTO. Bannerul afișat după înfrângerea cu AC Milan și mesajul dur transmis lui Chivu: „Ți s-a terminat timpul!”
Campionate
13:00
Fanii lui Inter, în pragul revoltei FOTO. Bannerul afișat după înfrângerea cu AC Milan și mesajul dur transmis lui Chivu: „Ți s-a terminat timpul!”
Citește mai mult
Fanii lui Inter, în pragul revoltei FOTO. Bannerul afișat după înfrângerea cu AC Milan și mesajul dur transmis lui Chivu: „Ți s-a terminat timpul!”
„Milioane de euro nejustificate” Detalii incredibile din  procesul pierdut de Primăria Sectorului 2 cu Dinamo-Badea!
Diverse
09:03
„Milioane de euro nejustificate” Detalii incredibile din procesul pierdut de Primăria Sectorului 2 cu Dinamo-Badea!
Citește mai mult
„Milioane de euro nejustificate” Detalii incredibile din  procesul pierdut de Primăria Sectorului 2 cu Dinamo-Badea!
Târgurile de Crăciun din București din acest an. Unde se fac și când se aprind primele luminițe de sărbători de iarnă
B365
31.10
Târgurile de Crăciun din București din acest an. Unde se fac și când se aprind primele luminițe de sărbători de iarnă
Citește mai mult
Târgurile de Crăciun din București din acest an. Unde se fac și când se aprind primele luminițe de sărbători de iarnă

Echipe/Competiții

fcsb 44 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 21 rapid 31 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share