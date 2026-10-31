Harry Kane (33 de ani) și-a prezentat Balonul de Aur câștigat luni înainte de marele derby Bayern Munchen - Borussia Dortmund, scor 2-2.

Lupta rămâne încă strânsă în Bundesliga după remiza din Der Klassiker.

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Înaintea fluierului de start din cel mai așteptat meci din Germania, Harry Kane a avut ocazia să-și prezinte Balonul de Aur câștigat la începutul săptămânii.

Atacantul englez a fost aplaudat la scenă deschisă de fanii lui Bayern pe Allianz Arena, unde au fost prezenți peste 75.000 de suporteri.

VIDEO. Kane și-a prezentat trofeul înainte de Bayern - Dortmund, apoi a comis-o când putea închide meciul!

Kane s-a pozat pe teren cu trofeul alături de familie și a ținut un scurt discurs pentru fani.

„Bună seara tuturor. Vreau să vă spun că sunt extrem de mândru să fiu jucătorul lui Bayern Munchen. Susținerea pe care mi-ați arătat-o de când am venit este incredibilă. Sunt extrem de mândru să aduc acest trofeu în fața voastră și sper că vor mai veni și altele. Vă mulțumesc”, a spus Harry Kane.

Penalty ratat de Kane!

Bavarezii au început în forță derby-ul și au fost aproape de gol în minutul 10, când șutul puternic al lui Olise, de la marginea careului, a zguduit bara din stânga portarului.

Dortmund a replicat 12 minute mai târziu, prin Bellingham, care a șutat de la aproximativ 20 de metri, însă Urbig a reușit să respingă.

Bayern a deschis scorul în minutul 38. Laimer a interceptat o minge la centrul terenului și a combinat cu Olise, care l-a lansat excelent spre poartă. Mijlocașul a șutat inițial în Kobel, dar a recuperat mingea și a trimis-o în plasă din a doua încercare.

Bavarezii au avut șansa să se desprindă în minutul 56, când Nmecha a comis un henț în propriul careu, iar arbitrul a dictat penalty.

Kane și-a asumat executarea, însă a trimis balonul în transversala porții lui Kobel.

Dortmund a profitat și a egalat doar patru minute mai târziu. Schlotterbeck a recuperat excelent mingea la mijlocul terenului și i-a pasat lui Chukwuemeka, care a pătruns spre centru și l-a găsit în careu pe Guirassy.

Atacantul și-a așezat mingea pe piciorul stâng și l-a învins pe Urbig cu un șut puternic, pe jos.

Final nebun de meci

Entuziasmul celor de la Dortmund a durat doar șase minute. Kimmich a trimis o centrare în careu, Kane a recentrat cu capul, iar Upamecano a reluat din apropiere și a readus-o pe Bayern în avantaj.

Finalul a fost însă unul spectaculos. Dortmund a reușit să egaleze din nou, prin Fabio Silva, care a profitat de o fază confuză în careul bavarezilor și l-a învins pe Urbig cu un șut pe jos, la colțul lung.

Gazdele puteau însă să dea lovitura la ultima fază, dar șutul lui Karl de la 20 de metri a izbit bara.

Partida s-a încheiat 2-2, iar Bayern și Borussia Dortmund rămân la egalitate în fruntea clasamentului, cu 18 puncte după 8 etape. Bavarezii au însă un golaveraj net superior, +19, față de +8 al rivalilor.

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