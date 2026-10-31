Atac la politicieni  FOTO. Galeriile cluburilor din România, mesaje dure după 11 ani de la tragedia de la Colectiv +3 foto
Foto: Sport Pictures și Imago. Montaj: GOLAZO.ro
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Atac la politicieni FOTO. Galeriile cluburilor din România, mesaje dure după 11 ani de la tragedia de la Colectiv

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 31.10.2026, ora 21:22
  • Suporterii mai multor cluburi din România au afișat mai multe mesaje dure la adresa clasei politice din țară, după 11 ani de la tragedia de la Colectiv.
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Pe 30 noiembrie 2015, 65 de persoane și-au pierdut viața după incendiul devastator din clubul Colectiv. Formația care a concertat în acea seară fatidică a fost Goodbye to Gravity.

Vineri, 30 octombrie, mai multe persoane au mers la locul tragediei pentru a le aduce un omagiu persoanelor decedate, informează hotnews.ro.

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FOTO. Mesajele dure ale galeriilor la adresa politicienilor, la 11 ani de la tragedia de la Colectiv

Gruparea Dinamo Nostrum Lux a afișat un banner în locul în care era amplasat fostul club și a transmis un mesaj tăios la adresa politicienilor din România.

Ați fi oferit țării întregi o bucurie temeinică / Dacă în locul celor 65 era întreaga clasă politică”, au transmis suporterii „câinilor”.

Mesajul grupării Dinamo Nostrum Lux în semn de omagiu pentru victimele de la Colectiv. Foto: Facebook/Ultras România 1918
Mesajul grupării Dinamo Nostrum Lux în semn de omagiu pentru victimele de la Colectiv. Foto: Facebook/Ultras România 1918

Galerie foto (3 imagini)

Mesajul Peluzei Sud Timișoara în semn de omagiu pentru victimele de la Colectiv. Foto: Facebook/Ultras România 1918 Mesajul grupării Dinamo Nostrum Lux în semn de omagiu pentru victimele de la Colectiv. Foto: Facebook/Ultras România 1918 Mesajul Peluzei Sud Rapid în semn de omagiu pentru victimele de la Colectiv. Foto: Facebook/Casual România
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Nici fanii Rapidului nu au uitat de victimele de la Colectiv și au lansat un atac la adresa politicienilor la meciul cu Csikszereda, câștigat vineri de giuleșteni cu scorul de 2-0.

Peluza Sud Rapid a transmis mesajul: „11 ani de la Colectiv, scrum și nedreptate / Cu atât ne-am ales, un ministru ce ne zice că «poate»!”.

Mesajul Peluzei Sud Rapid în semn de omagiu pentru victimele de la Colectiv. Foto: Facebook/Casual România
Mesajul Peluzei Sud Rapid în semn de omagiu pentru victimele de la Colectiv. Foto: Facebook/Casual România

Galerie foto (3 imagini)

Mesajul Peluzei Sud Timișoara în semn de omagiu pentru victimele de la Colectiv. Foto: Facebook/Ultras România 1918 Mesajul grupării Dinamo Nostrum Lux în semn de omagiu pentru victimele de la Colectiv. Foto: Facebook/Ultras România 1918 Mesajul Peluzei Sud Rapid în semn de omagiu pentru victimele de la Colectiv. Foto: Facebook/Casual România
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Astăzi, Poli Timișoara a remizat cu Dumbrăvița, ultima clasată, scor 2-2. Peluza Sud a liderului din Liga 2 a transmis mai multe mesaje, printre care și: „Momente de tăcere, pentru o imensă durere”.

Suporterii lui Poli Timișoara au mai afișat un banner pe care era prezent textul: „Dosare închise pentru răni încă deschise”.

Mesajul Peluzei Sud Timișoara în semn de omagiu pentru victimele de la Colectiv. Foto: Facebook/Ultras România 1918
Mesajul Peluzei Sud Timișoara în semn de omagiu pentru victimele de la Colectiv. Foto: Facebook/Ultras România 1918

Galerie foto (3 imagini)

Mesajul Peluzei Sud Timișoara în semn de omagiu pentru victimele de la Colectiv. Foto: Facebook/Ultras România 1918 Mesajul grupării Dinamo Nostrum Lux în semn de omagiu pentru victimele de la Colectiv. Foto: Facebook/Ultras România 1918 Mesajul Peluzei Sud Rapid în semn de omagiu pentru victimele de la Colectiv. Foto: Facebook/Casual România
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Peluza „Șepcile Roșii”, susținătoare a echipei U Cluj, a transmis un mesaj emoționant care a legat comemorarea victimelor de versurile trupei Goodbye to Gravity: „Nu suntem doar niște numere, suntem liberi și trăim / În ziua în care vom renunța, o să murim”.

Câteva zeci de oameni au venit, vineri seară, în aproximativ două ore și jumate pentru a le oferi un omagiu victimelor de la Colectiv.

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suporteri MESAJ tragedie colectiv
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