Atac la politicieni FOTO. Galeriile cluburilor din România, mesaje dure după 11 ani de la tragedia de la Colectiv

Suporterii mai multor cluburi din România au afișat mai multe mesaje dure la adresa clasei politice din țară, după 11 ani de la tragedia de la Colectiv.

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Pe 30 noiembrie 2015, 65 de persoane și-au pierdut viața după incendiul devastator din clubul Colectiv. Formația care a concertat în acea seară fatidică a fost Goodbye to Gravity.

Vineri, 30 octombrie, mai multe persoane au mers la locul tragediei pentru a le aduce un omagiu persoanelor decedate, informează hotnews.ro.

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FOTO. Mesajele dure ale galeriilor la adresa politicienilor, la 11 ani de la tragedia de la Colectiv

Gruparea Dinamo Nostrum Lux a afișat un banner în locul în care era amplasat fostul club și a transmis un mesaj tăios la adresa politicienilor din România.

„Ați fi oferit țării întregi o bucurie temeinică / Dacă în locul celor 65 era întreaga clasă politică”, au transmis suporterii „câinilor”.

Nici fanii Rapidului nu au uitat de victimele de la Colectiv și au lansat un atac la adresa politicienilor la meciul cu Csikszereda, câștigat vineri de giuleșteni cu scorul de 2-0.

Peluza Sud Rapid a transmis mesajul: „11 ani de la Colectiv, scrum și nedreptate / Cu atât ne-am ales, un ministru ce ne zice că «poate»!”.

Astăzi, Poli Timișoara a remizat cu Dumbrăvița, ultima clasată, scor 2-2. Peluza Sud a liderului din Liga 2 a transmis mai multe mesaje, printre care și: „Momente de tăcere, pentru o imensă durere”.

Suporterii lui Poli Timișoara au mai afișat un banner pe care era prezent textul: „Dosare închise pentru răni încă deschise”.

Peluza „Șepcile Roșii”, susținătoare a echipei U Cluj, a transmis un mesaj emoționant care a legat comemorarea victimelor de versurile trupei Goodbye to Gravity: „Nu suntem doar niște numere, suntem liberi și trăim / În ziua în care vom renunța, o să murim”.

Câteva zeci de oameni au venit, vineri seară, în aproximativ două ore și jumate pentru a le oferi un omagiu victimelor de la Colectiv.

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