Bernie Ecclestone (95 de nai), fostul director executiv al Grupului Formula 1, ar fi fost reținut după ce autoritățile portugheze au descoperit o pușcă la bordul avionului său privat.

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Potrivit presei portugheze, avionul lui Ecclestone a aterizat, luni luni dimineață, la Aerodromul Tires din Cascais, aproape de capitala Lisabona.

Bernie Ecclestone, reținut în Portugalia

Arma ar fi fost descoperită în timpul unei operațiuni de rutină la care a participat divizia aeroportuară a Poliției de Securitate Publică din Portugalia. Ecclestone a fost reținut ulterior pentru deținerea puștii.

Fostul director executiv al F1 deține un avion Dassault Falcon 7X.

Ecclestone a recunoscut că a călătorit cu arma fără documentele necesare și că a fost reținut „timp de câteva ore”.

Englezul a declarat că pușca se afla în avion deoarece intenționa să meargă la o sesiune de tir la talere. El a descris episodul ca fiind „o serie neîntreruptă de neplăceri”, potrivit Daily Mail.

„Aveam o armă pe care o aduceam din Elveția în Portugalia pentru tir la talere. Asta e tot. Acasă am arme pentru care dețin permis.

Am trecut de vamă la sosire, îi cunosc pe cei de acolo, și nu au avut nimic de obiectat. Nicio problemă. Apoi, un polițist mi-a cerut să-i las să-mi percheziționeze geanta. Putea foarte bine să fie echipamentul de pescuit al lui Ace (n.red. - fiul lui Ecclestone) la cum arăta, dar nu era.

M-au întrebat dacă am un «carnet albastru», care se pare că este documentul necesar, iar eu le-am spus că nu călătoresc niciodată cu astfel de documente, practic cu niciun fel de documente. Mi-au spus că mă vor aresta, dar, după ce mi s-a părut că au trecut ore întregi, am rezolvat problema, însă a fost o adevărată pacoste de la un capăt la altul”, a declarat Bernie Ecclestone pentru Daily Mail.

Ecclestone a fost arestat pentru o infracțiune similară și în 2022

Bernie Ecclestone a fost arestat și eliberat pe cauțiune pentru o infracțiune similară în 2022, când a încercat să urce la bordul unui avion în Brazilia având asupra sa, în mod ilegal, o armă.

El a recunoscut că deținea arma, dar a declarat la momentul respectiv că nu știa că aceasta se afla în bagajul său. A fost eliberat și i s-a permis să călătorească în Elveția după ce a plătit cauțiunea.

Ulterior, el a descris incidentul ca fiind ceva „mărunt și ridicol” și a declarat că i-a provocat multe neplăceri în încercarea de a părăsi Sao Paulo cu un avion privat.

Ecclestone, care a deținut controlul asupra drepturilor comerciale ale Formulei 1 până în 2017, este un vizitator rar în padoc în prezent, dar a asistat la Marele Premiu al Austriei în luna iunie.

În aprilie 2026, soția lui Bernie Ecclestone a cumpărat un conac în prestigioasa stațiune Quinta da Marinha din Cascais, pentru suma de 40 de milioane de euro.

La momentul respectiv, cotidianul portughez „Correio da Manha” a descris tranzacția drept „cea mai mare vânzare privată a unei locuințe” din istoria țării.

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