Ecclestone, reținut la 95 de ani! Polițiștii au descoperit o pușcă în avionul său privat. Cum se apără fostul șef al Formulei 1
Bernie Ecclestone FOTO Imago
Formula 1

Ecclestone, reținut la 95 de ani! Polițiștii au descoperit o pușcă în avionul său privat. Cum se apără fostul șef al Formulei 1

alt-text Mihai Epure
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 19:21
alt-text Actualizat: 07.09.2026, ora 19:23
  • Bernie Ecclestone (95 de nai), fostul director executiv al Grupului Formula 1, ar fi fost reținut după ce autoritățile portugheze au descoperit o pușcă la bordul avionului său privat.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Potrivit presei portugheze, avionul lui Ecclestone a aterizat, luni luni dimineață, la Aerodromul Tires din Cascais, aproape de capitala Lisabona.

„Pleacă, du-te dracu' de jigodie!”  Scene reprobabile cu Ilie Năstase în prim-plan, după ce a fost acuzat din nou de violență domestică
Citește și
„Pleacă, du-te dracu' de jigodie!” Scene reprobabile cu Ilie Năstase în prim-plan, după ce a fost acuzat din nou de violență domestică
Citește mai mult
„Pleacă, du-te dracu' de jigodie!”  Scene reprobabile cu Ilie Năstase în prim-plan, după ce a fost acuzat din nou de violență domestică

Bernie Ecclestone, reținut în Portugalia

Arma ar fi fost descoperită în timpul unei operațiuni de rutină la care a participat divizia aeroportuară a Poliției de Securitate Publică din Portugalia. Ecclestone a fost reținut ulterior pentru deținerea puștii.

Fostul director executiv al F1 deține un avion Dassault Falcon 7X.

Ecclestone a recunoscut că a călătorit cu arma fără documentele necesare și că a fost reținut „timp de câteva ore”.

Englezul a declarat că pușca se afla în avion deoarece intenționa să meargă la o sesiune de tir la talere. El a descris episodul ca fiind „o serie neîntreruptă de neplăceri”, potrivit Daily Mail.

„Aveam o armă pe care o aduceam din Elveția în Portugalia pentru tir la talere. Asta e tot. Acasă am arme pentru care dețin permis.

Am trecut de vamă la sosire, îi cunosc pe cei de acolo, și nu au avut nimic de obiectat. Nicio problemă. Apoi, un polițist mi-a cerut să-i las să-mi percheziționeze geanta. Putea foarte bine să fie echipamentul de pescuit al lui Ace (n.red. - fiul lui Ecclestone) la cum arăta, dar nu era.

M-au întrebat dacă am un «carnet albastru», care se pare că este documentul necesar, iar eu le-am spus că nu călătoresc niciodată cu astfel de documente, practic cu niciun fel de documente. Mi-au spus că mă vor aresta, dar, după ce mi s-a părut că au trecut ore întregi, am rezolvat problema, însă a fost o adevărată pacoste de la un capăt la altul”, a declarat Bernie Ecclestone pentru Daily Mail.

Ecclestone a fost arestat pentru o infracțiune similară și în 2022

Bernie Ecclestone a fost arestat și eliberat pe cauțiune pentru o infracțiune similară în 2022, când a încercat să urce la bordul unui avion în Brazilia având asupra sa, în mod ilegal, o armă.

El a recunoscut că deținea arma, dar a declarat la momentul respectiv că nu știa că aceasta se afla în bagajul său. A fost eliberat și i s-a permis să călătorească în Elveția după ce a plătit cauțiunea.

Ulterior, el a descris incidentul ca fiind ceva „mărunt și ridicol” și a declarat că i-a provocat multe neplăceri în încercarea de a părăsi Sao Paulo cu un avion privat.

Ecclestone, care a deținut controlul asupra drepturilor comerciale ale Formulei 1 până în 2017, este un vizitator rar în padoc în prezent, dar a asistat la Marele Premiu al Austriei în luna iunie.

În aprilie 2026, soția lui Bernie Ecclestone a cumpărat un conac în prestigioasa stațiune Quinta da Marinha din Cascais, pentru suma de 40 de milioane de euro.

La momentul respectiv, cotidianul portughez „Correio da Manha” a descris tranzacția drept „cea mai mare vânzare privată a unei locuințe” din istoria țării.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
formula 1 bernie ecclestone portugalia arestat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:59
„M-a mirat” Ioan Andone, despre varianta Florin Maxim la FCSB: „În cel mai fericit caz, peste trei ani”
„M-a mirat”  Ioan Andone, despre varianta Florin Maxim la FCSB:  „În cel mai fericit caz, peste trei ani”
21:18
Performanță incredibilă Sorana Cîrstea poate atinge cea mai bună clasare din carieră, la 36 de ani!
Performanță incredibilă Sorana Cîrstea poate atinge cea mai bună clasare din carieră, la 36 de ani! 
21:56
LIVE Real Madrid - Inter, duel între Mourinho și Chivu în Liga Campionilor + Alte 3 partide se joacă ACUM » Deschidere de scor pe „Bernabeu”
LIVE Real Madrid - Inter, duel între Mourinho și Chivu în Liga Campionilor +  Alte 3 partide se joacă ACUM » Deschidere de scor pe „Bernabeu”
21:39
Chivu, asemănat cu Mourinho Marco Materazzi își laudă fostul coechipier de la Inter: „Este atât de inteligent”
Chivu, asemănat cu Mourinho  Marco Materazzi își laudă fostul coechipier de la Inter: „Este atât de inteligent”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Top stiri
Balonul de Aur  Lista celor 30 de nominalizați: Messi revine în cursă pentru prima dată din 2023! PSG, record de jucători
Campionate
18:30
Balonul de Aur Lista celor 30 de nominalizați: Messi revine în cursă pentru prima dată din 2023! PSG, record de jucători
Citește mai mult
Balonul de Aur  Lista celor 30 de nominalizați: Messi revine în cursă pentru prima dată din 2023! PSG, record de jucători
Ianis Hagi pleacă din Turcia  Românul ar fi bătut palma cu o echipă importantă! Urmează vizita medicală
Stranieri
19:36
Ianis Hagi pleacă din Turcia Românul ar fi bătut palma cu o echipă importantă! Urmează vizita medicală
Citește mai mult
Ianis Hagi pleacă din Turcia  Românul ar fi bătut palma cu o echipă importantă! Urmează vizita medicală
„Vor primi banii la zi”  Ioan Varga, după cele 9 transferuri efectuate de CFR Cluj: „Se vor termina problemele”
Superliga
18:10
„Vor primi banii la zi” Ioan Varga, după cele 9 transferuri efectuate de CFR Cluj: „Se vor termina problemele”
Citește mai mult
„Vor primi banii la zi”  Ioan Varga, după cele 9 transferuri efectuate de CFR Cluj: „Se vor termina problemele”
FOTO | Tragicul destin al a blocului "Café de la Paix", ultimul refugiu al boemei bucureștene. Călătoriei în timp pe calea Victoriei, cu oprire la numărul 31
B365
02:00
FOTO | Tragicul destin al a blocului "Café de la Paix", ultimul refugiu al boemei bucureștene. Călătoriei în timp pe calea Victoriei, cu oprire la numărul 31
Citește mai mult
FOTO | Tragicul destin al a blocului "Café de la Paix", ultimul refugiu al boemei bucureștene. Călătoriei în timp pe calea Victoriei, cu oprire la numărul 31

Echipe/Competiții

fcsb 111 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 39 rapid 18 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share