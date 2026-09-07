„Pleacă, du-te dracu' de jigodie!”  Scene reprobabile cu Ilie Năstase în prim-plan, după ce a fost acuzat din nou de violență domestică

Ilie Năstase (80 de ani) se află din nou în mijlocul unui scandal, după ce a fost acuzat de actuala sa soție, căreia i-ar fi adresat injurii și amenințări.

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Poliția a fost sesizată de către soția fostului sportiv, iar posibilele riscuri constatate au dus la emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Ilie Năstase, din nou acuzat într-un scandal conjugal

Incidentul a avut loc duminică seara, iar soția tenismenului a solicitat inclusiv monitorizarea electronică.

„La data de 6 septembrie, în jurul orei 20:40, polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați, de către o femeie, cu privire la faptul că ar fi avut un conflict verbal cu soțul său, iar acesta din urmă i-ar fi adresat injurii și amenințări.

De asemenea, femeia a precizat faptul că exista o situație conflictuală între cei doi, fără a sesiza organele de poliție până la acest moment.

Conform prevederilor legale, polițiștii au evaluat situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului, fiind constatat faptul că există risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, iar bărbatului i-au fost aduse la cunoștință obligațiile dispuse” a transmis IPJ Constanța, potrivit ziuaconstanta.ro.

Ulterior, procurorul de caz ar fi infirmat ordinul de protecție provizoriu.

VIDEO Ilie Năstase, limbaj suburban

Ajuns azi la Poliție, Ilie Năstase a reacționat agresiv verbal la adresa jurnaliștilor care i-au cerut un punct de vedere.

„Pleacă în morții mă-tii de aici! Și tu! Pleacă, du-te dracu' de jigodie”, a spus Năstase către jurnaliști, conform observatornews.ro.

„Dacă îmi pune brățară cu diamante, da! Dar fără diamante, nu. Numai cu diamante", a mai zis Ilie Năstase.

@observatorantena1 Ilie Nastase, scandal monstru. A fost reclamat de sotia sa, Ioana, cu care se afla in proces de divort. A injurat apoi jurnalistii. Politistii au emis un ordin provizoriu de protectie‼️ #observator #antena1 #stiri #news #fyp ♬ sunet original - Observator

Ilie Năstase a mai avut și alte probleme cu legea. În 2018, fostul sportiv a fost încătușat și s-a ales cu dosar penal după ce a condus sub influența alcoolului, a fost agresiv cu polițiștii și a refuzat recoltarea probelor biologicie.

Trei ani mai târziu, în 2021, Ilie Năstase s-a confruntat cu o altă acuzație de violență domestică din partea soției sale.

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