„Și calul aleargă, dar nu dă lapte” Are Omrani 144 de kilograme? Ce spune Șumudică despre atacantul acuzat că are poză făcută cu AI

Marius Șumudică a vorbit despre Billel Omrani, 33 de ani, care a revenit la CFR Cluj luna aceasta.

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Atacantul algerian a fost prezentat oficial pe pagina clubului, imediat apărând reacții în lumea fotbalului despre forma sa fizică. În ultimii ani a trecut pe la Petrolul Ploiești, Poli Iași, Wisla Cracovia, Anagennisi Karditsa sau Concordia Chiajna.

„E un jucător care se pregătește cu noi. Toți vor avea șanse, dacă demonstrează la antrenament, intră pe teren.

Nu l-am văzut niciodată așa fit. E o idioțenie. Cine vorbește prostiile asta e… Noi nu ne ocupăm cu asta, nu suntem cu fake news-urile. Ia să-mi faceți și mie o poză să arăt de 35 de ani! (râde)

Omrani n-a avut niciodată greutatea pe care o are acum. O să-l vedeți. Nu ascundem nimic, nu aducem sosia lui. Cine vorbește poate să vină până la club, să-i facă măsurători, să vadă.

Îi lipsește ritmul de joc. Și calul aleargă, dar nu dă lapte, cum se zice. Mulți se pregătesc, aleargă prin parc, fac mișcare, altceva e duelul, contractul sau agresivitatea, astea le câștigi prin joc.

Jucătorii veniți nu se cunosc între ei, voi încerca să-i integrez. Dacă nu muncești, nu suferi, nu poți”, a spus Șumudică la conferința de presă de azi.

Imaginea cu Omrani de la prezentare. FOTO facebook.com/cfr1907

„Omrani are 144 de kilograme. E poză cu AI”

Fostul atacant de la FCSB, Adrian Petre, a comentat anterior mutarea lui Omrani la Cluj.

„A venit Omrani la CFR. Lasă că are 33 de ani… 144 de kilograme! Nu cred că a slăbit. Altfel, e băiat frumușel, e și mulatru, îți fură ochii.

Eu la Chiajna l-am văzut ultima oară, de acolo îl știu.

Mamă, băi… Păi, și eu pot să îmi trag burta, și eu pot să mă editez. Asta e poză de acum 20 de ani, era junior aici Omrani! Cu AI-ul și cu Photoshop… Îl vom vedea pe teren”, declara Petre pentru gsp.ro.

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