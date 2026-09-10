Șumudică la FCSB? Ce spune antrenorul: „S-a înroșit telefonul” + Detalii despre Tavi Popescu la CFR

CFR Cluj a achiziționat 10 jucători între cele două interdicții la transferuri primite de la FIFA.

Antrenorul Marius Șumudică spune că mai voia alți doi fotbaliști, dar aceștia nu au putut fi convinși să semneze cu clubul aflat în insolvență

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Transferurile anunțate de CFR Cluj în septembrie: Cristian Perea, Jelani Dumas, Ervin Omic, Leo Saca, Adi Nalic, Iva Gelashvili, Sergiu Buș, Billel Omrani, Cristian Ignat și Arpad Tordai.

Marius Șumudică: „Tavi Popescu a fost aproape de CFR Cluj”

Antrenorul de 55 de ani, a precizat că Tavi Popescu a fost aproape de CFR, dar mutarea nu s-a concretizat. Șumudică a discutat personal cu Gigi Becali pentru fotbalist, însă Mihai Stoica s-a opus.

„Marea majoritate sunt nepregătiți, am conturat un lot ok. Unii n-au jucat din vară, va fi destul de greu. În următoarele două meciuri nu vor juca mai mult de unul sau doi, apoi vom avea acea pauză în care putem pune lucrurile la punct și vom arăta altfel.

Mai voiam doi jucători care erau peste nivelul Ligii 1, dar nu i-am putut convinge. Știți condițiile de la CFR. Asta nu înseamnă că nu ne batem cât mai sus în clasament. Dar trebuie să fim realiști. E o perioadă de repunere a echipei pe șine.

Tavi Popescu a fost aproape de CFR Cluj. S-au întâmplat mai multe, era ultima zi de transferuri, eu am încercat să dau de el și nu am reușit. Am vorbit cu patronul FCSB, voia să-l împrumute, dar nu s-a concretizat.

Mă bucură că a rămas Cordea, caracterul lui. Toți cei care sunt aici conștientizează că se vor pierde niște bani, până la data intrării în insolvență. El își recupera banii ăștia și chiar mai mult de la Craiova. A ales într-un final să rămână la CFR Cluj. Jos pălăria, merită tot respectul!”, a spus Șumudică în conferința de presă de azi.

Șumudică la FCSB? „Nici nu m-am interesat cum aș putea pleca de la CFR”

Marius Șumudică a vorbit și despre posibilitatea de a antrena FCSB:

„Mă bucură dacă una dintre cele mai titrate echipe din fotbalul românesc se gândește la mine. Dar eu sunt antrenorul CFR-ului. Am angajament aici. Trebuie să-mi văd de treabă aici. Nu se pune problema.

Cei de la FCSB se gândesc la o sumedenie de antrenori, nu doar la Șumudică. Înseamnă că ești apreciat. Dar eu sunt sub contract cu CFR, nici nu m-am interesat cum aș putea pleca de la CFR. Peste tot pe unde am fost am avut clauze de reziliere. Aici am venit să ajut, nu m-a interesat.

Eu depind de insolvență, am contract cu societatea respectivă. N-am niciun regret că am venit aici, vreau să pun umărul la redresarea acestui club.

S-a înroșit telefonul (n.r. cu oferte), dar nu se pune problema să părăsesc corabia. Asta le spun și celor care mă sună.

Eu nu am avut vreo discuție cu nimeni din conducerea lui FCSB. A, că vorbesc cu Gigi e altceva. Nu ascund asta, cum am vorbit și pentru Tavi Popescu. Dar nu am vorbit cu MM sau cineva de acolo pentru o posibilă colaborare”.

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