Business Drops #118 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
US Open (Foto: IMAGO)
Special

Business Drops #118 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 31.08.2026, ora 18:38
alt-text Actualizat: 31.08.2026, ora 20:56
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 118.
  • Astăzi, printre altele, despre premiile-record de la US Open, suma achitată de FCSB pentru închirierea stadionului din Târgoviște și biletele vândute pentru JO 2028.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

1. Super Foundation, ONG care susține sportul, sănătatea și educația, a semnat un parteneriat în valoare de 800.000 de euro cu European Chess Union (ECU). Acordul prevede două direcții de finanțare: 500.000 de euro pentru lansarea European Chess Super League, o nouă competiție dedicată cluburilor de elită, și 300.000 de euro pentru proiectele de dezvoltare ale ECU.

2. Peste 6 milioane de bilete au fost vândute pentru Jocurile Olimpice din Los Angeles, care vor avea loc între 14 și 30 iulie 2028. Într-o primă fază, care a început pe 9 aprilie, au fost achiziționate peste 4.000.000 de tichete. Aproape un milion de bilete s-au vândut cu prețul minim de 28 de dolari, în timp ce aproximativ 5% din numărul total au costat peste 1.000 de dolari fiecare.

3. După o investiție de 254.000.000 de dolari în Crystal Palace (Premier League), Woody Johnson, proprietarul New York Jets (NFL), a cumpărat un pachet minoritar de acțiuni la Aston Martin din Formula 1. Deținută de miliardarul canadian din retail Lawrence Stroll, franciza din F1 a fost evaluată recent la trei miliarde de dolari.

4. Disney+ a anunțat un parteneriat pe un an cu The Overlap, devenind sponsorul principal al emisiunilor „Stick to Football”, realizate de Gary Neville, și al noului „Stick to United with Wayne Rooney”. Astfel, platforma de streaming încearcă să atragă audiența globală a lui Manchester United pentru sezonul 2026/27, fără să încheie un acord direct cu clubul din Premier League.

5. FCSB a plătit 10.000 de euro ca să închirieze stadionul Eugen Popescu din Târgoviște pentru meciul de campionat cu UTA, care a avut loc pe 30 august. Arena a fost omologată pentru SuperLiga și echipată cu sistemul VAR după startul actualului sezon. Până acum, FCSB a plătit câte 22.000 de euro pentru cele două partide jucate pe „Arcul de Triumf” din București, cu Farul și FC Botoșani.

6. Asociația de Tenis a Statelor Unite (USTA) a majorat la 108.000.000 de dolari (creștere cu 20% față de 2025) fondul de premiere al turneului US Open (30 august – 13 septembrie). Cei doi câștigători, de la masculin și feminin, vor lua câte 5,4 milioane de dolari, iar jucătorii eliminați în primul tur vor primi câte 140.000 de dolari, o sumă mai mare cu 27% față de ediția anterioară.

7. Pentru a-și extinde prezența pe o piață bogată, cu aproximativ 84 de milioane de locuitori, Liga Națională de Hochei (NHL) din SUA va organiza patru meciuri în Germania. De asemenea, a fost semnat un parteneriat cu Bayern Munchen, prin care NHL va primi acces la o bază uriașă de fani, estimată la 1,1 miliarde de urmăritori la nivel global.

8. Aflată în concordat preventiv, UTA i-a cedat finanțatorului Alexandru Meszar 441.000 de euro din drepturile de televizare. Când LPF va vira următoarele tranșe de bani către clubul arădean, acestea vor fi direcționate direct către Meszar, până la atingerea valorii menționate.

9. NBA vrea să creeze un hub centralizat de streaming pentru meciurile echipelor locale, înlocuind rețelele regionale actuale. Fanii ar putea urmări echipele locale printr-un singur serviciu digital. YouTube este principalul candidat, suma contractului pe 7 ani putând ajunge la un miliard de dolari.

10. Firma de investiții Arctos Partners a achiziționat o participație de 10% din Atlanta Falcons, într-o tranzacție care evaluează franciza NFL la aproximativ 10 miliarde de dolari. Aceasta generează aproximativ 800 de milioane de dolari anual, în mare parte datorită stadionului modern, care găzduiește nu doar meciurile celor de la Falcons, ci și concerte importante și partide de fotbal american universitar.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei școli de marketing sportiv în ASE București

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
marketing sportiv business drops business sportiv
Știrile zilei din sport
Cât plătește Lazio pentru Man De ce depinde mutarea „tricolorului” de la PSV
Stranieri
11:28
Cât plătește Lazio pentru Man De ce depinde mutarea „tricolorului” de la PSV
Citește mai mult
Cât plătește Lazio pentru Man De ce depinde mutarea „tricolorului” de la PSV
De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are
Stranieri
11:01
De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are
Citește mai mult
De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are
Osaka, ce show! FOTO. Jucătoarea japoneză a avut o apariție de senzație la US Open. Omagiu pentru o legendă NBA
Tenis
10:51
Osaka, ce show! FOTO. Jucătoarea japoneză a avut o apariție de senzație la US Open. Omagiu pentru o legendă NBA
Citește mai mult
Osaka, ce show! FOTO. Jucătoarea japoneză a avut o apariție de senzație la US Open. Omagiu pentru o legendă NBA
„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu  l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram
Superliga
10:02
„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram
Citește mai mult
„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu  l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:01
De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are
De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are
11:28
Cât plătește Lazio pentru Man De ce depinde mutarea „tricolorului” de la PSV
Cât plătește Lazio pentru Man De ce depinde mutarea „tricolorului” de la PSV
10:51
Osaka, ce show! FOTO. Jucătoarea japoneză a avut o apariție de senzație la US Open. Omagiu pentru o legendă NBA
Osaka, ce show! FOTO. Jucătoarea japoneză a avut o apariție de senzație la US Open. Omagiu pentru o legendă NBA
10:02
„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram
„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu  l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Top stiri
Cupa României Azi încep meciurile din grupe. LIVE de la 16:00, Progresul Spartac - Chiajna » U Cluj - Petrolul, duelul zilei
Superliga
11:45
Cupa României Azi încep meciurile din grupe. LIVE de la 16:00, Progresul Spartac - Chiajna » U Cluj - Petrolul, duelul zilei
Citește mai mult
Cupa României Azi încep meciurile din grupe. LIVE de la 16:00, Progresul Spartac - Chiajna » U Cluj - Petrolul, duelul zilei
Sorana Cîrstea, victorie fără emoții Românca s-a calificat în turul doi de la US Open. Suma fabuloasă câștigată după un singur meci
Tenis
09:35
Sorana Cîrstea, victorie fără emoții Românca s-a calificat în turul doi de la US Open. Suma fabuloasă câștigată după un singur meci
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, victorie fără emoții Românca s-a calificat în turul doi de la US Open. Suma fabuloasă câștigată după un singur meci
O veste bună și una proastă pentru Hagi Tony Strata a revenit ca titular la Guimaraes, dar a avut o prestație slabă în derbyul din Portugalia
Nationala
09:13
O veste bună și una proastă pentru Hagi Tony Strata a revenit ca titular la Guimaraes, dar a avut o prestație slabă în derbyul din Portugalia
Citește mai mult
O veste bună și una proastă pentru Hagi Tony Strata a revenit ca titular la Guimaraes, dar a avut o prestație slabă în derbyul din Portugalia
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)
B365
31.08
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)
Citește mai mult
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 19 rapid 17 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 15 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share