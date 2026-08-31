Business Drops #118 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 118.

Astăzi, printre altele, despre premiile-record de la US Open, suma achitată de FCSB pentru închirierea stadionului din Târgoviște și biletele vândute pentru JO 2028.

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1. Super Foundation, ONG care susține sportul, sănătatea și educația, a semnat un parteneriat în valoare de 800.000 de euro cu European Chess Union (ECU). Acordul prevede două direcții de finanțare: 500.000 de euro pentru lansarea European Chess Super League, o nouă competiție dedicată cluburilor de elită, și 300.000 de euro pentru proiectele de dezvoltare ale ECU.

2. Peste 6 milioane de bilete au fost vândute pentru Jocurile Olimpice din Los Angeles, care vor avea loc între 14 și 30 iulie 2028. Într-o primă fază, care a început pe 9 aprilie, au fost achiziționate peste 4.000.000 de tichete. Aproape un milion de bilete s-au vândut cu prețul minim de 28 de dolari, în timp ce aproximativ 5% din numărul total au costat peste 1.000 de dolari fiecare.

3. După o investiție de 254.000.000 de dolari în Crystal Palace (Premier League), Woody Johnson, proprietarul New York Jets (NFL), a cumpărat un pachet minoritar de acțiuni la Aston Martin din Formula 1. Deținută de miliardarul canadian din retail Lawrence Stroll, franciza din F1 a fost evaluată recent la trei miliarde de dolari.

4. Disney+ a anunțat un parteneriat pe un an cu The Overlap, devenind sponsorul principal al emisiunilor „Stick to Football”, realizate de Gary Neville, și al noului „Stick to United with Wayne Rooney”. Astfel, platforma de streaming încearcă să atragă audiența globală a lui Manchester United pentru sezonul 2026/27, fără să încheie un acord direct cu clubul din Premier League.

5. FCSB a plătit 10.000 de euro ca să închirieze stadionul Eugen Popescu din Târgoviște pentru meciul de campionat cu UTA, care a avut loc pe 30 august. Arena a fost omologată pentru SuperLiga și echipată cu sistemul VAR după startul actualului sezon. Până acum, FCSB a plătit câte 22.000 de euro pentru cele două partide jucate pe „Arcul de Triumf” din București, cu Farul și FC Botoșani.

6. Asociația de Tenis a Statelor Unite (USTA) a majorat la 108.000.000 de dolari (creștere cu 20% față de 2025) fondul de premiere al turneului US Open (30 august – 13 septembrie). Cei doi câștigători, de la masculin și feminin, vor lua câte 5,4 milioane de dolari, iar jucătorii eliminați în primul tur vor primi câte 140.000 de dolari, o sumă mai mare cu 27% față de ediția anterioară.

7. Pentru a-și extinde prezența pe o piață bogată, cu aproximativ 84 de milioane de locuitori, Liga Națională de Hochei (NHL) din SUA va organiza patru meciuri în Germania. De asemenea, a fost semnat un parteneriat cu Bayern Munchen, prin care NHL va primi acces la o bază uriașă de fani, estimată la 1,1 miliarde de urmăritori la nivel global.

8. Aflată în concordat preventiv, UTA i-a cedat finanțatorului Alexandru Meszar 441.000 de euro din drepturile de televizare. Când LPF va vira următoarele tranșe de bani către clubul arădean, acestea vor fi direcționate direct către Meszar, până la atingerea valorii menționate.

9. NBA vrea să creeze un hub centralizat de streaming pentru meciurile echipelor locale, înlocuind rețelele regionale actuale. Fanii ar putea urmări echipele locale printr-un singur serviciu digital. YouTube este principalul candidat, suma contractului pe 7 ani putând ajunge la un miliard de dolari.

10. Firma de investiții Arctos Partners a achiziționat o participație de 10% din Atlanta Falcons, într-o tranzacție care evaluează franciza NFL la aproximativ 10 miliarde de dolari. Aceasta generează aproximativ 800 de milioane de dolari anual, în mare parte datorită stadionului modern, care găzduiește nu doar meciurile celor de la Falcons, ci și concerte importante și partide de fotbal american universitar.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei școli de marketing sportiv în ASE București

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