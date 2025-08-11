Business Drops #63 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Special

Business Drops #63 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 11.08.2025, ora 16:37
alt-text Actualizat: 11.08.2025, ora 16:37
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 63.
  • Astăzi, printre altele, despre suma-record achitată pentru în transfer în MLS, premiile uriașe de la US Open și premiera pe care o pregătește un club din Premier League.

1. Los Angeles FC a plătit 23.000.000 de euro pentru transferul lui Heug-min Son de la Tottenham. Este cea mai mare sumă achitată vreodată de un club din MLS pentru un jucător. Recordul era de 21.000.000 de euro, la transferul lui Emmanuel Latte Lath de la Middlesbrough la Atlanta United.

2. US Open 2025 (24 august – 7 septembrie), ultimul turneu de Grand Slam al anului, va avea cel mai mare fond de premiere din istorie. Câștigurile totale ale sportivilor vor fi mai mari cu 20% față de ediția precedentă, ajungând la aproximativ 90.000.000 de dolari. Învingătorul de la masculin și campioana de pe tabloul feminin vor primi câte 5.000.000 de dolari.

3. Emirates va fi partener platinum al clubului FC Bayern München până la finalul sezonului 2031-2032. Compania aeriană va plăti 5.000.000 de euro pe an pentru acest statut, care îi permite promovarea imaginii în incinta stadionului Allianz Arena și prin intermediul conturilor digitale ale campioanei Germaniei.

4. Disney+ va transmite un meci pe etapă din La Liga pentru abonații din Regatul Unit și Irlanda. Drepturile tv pentru celelalte partide din campionatul Spaniei în cele două teritorii sunt deținute de rețeaua pay-TV Premier Sport. În total, LaLiga primește aproape 20.000.000 de euro pe an de la cele două companii media.

5. Meciul FCSB vs FC Drita (3-2), din turul 3 preliminar al Europa League, a înregistrat o audiență tv mai mare decât finala Champions League (Inter vs PSG 0-5). Partida de pe Arena Națională, transmisă de ProTV pe 7 august, a avut un rating de piață de 7.3, în timp ce confruntarea dintre italieni și francezi, de pe 1 iunie, a atins 6.7 puncte pe Digisport.

6. Înotătoarea Summer McIntosh (Canada) a câștigat cei mai mulți bani din premii de la Federația Internațională de Natație, în urma participării la Campionatele Mondiale de la Singapore. Ea a primit 90.833 de dolari pentru patru medalii de aur și una de bronz. La rândul său, francezul Leon Marchard a încasat 73.300 de dolari. Cu premii de 40.000 de euro, David Popovici a fost pe locul 13 în topul câștigurilor.

7. SEGG Media a achiziționat cu 10.000.000 de dolari platforma de streaming Galaxy Racer, pe care o va integra în Sports.com, aplicație cu 1.000.000 de utilizatori activi. Printre alte evenimente sportive live, sunt transmise prin această aplicație partidele din prima ligă de fotbal a Indiei.

8. S-au reluat lucrările la patinoarul „Mihai Flamaropol” din București. Se estimează că noul complex, a cărui construcție costă 30.000.000 de euro, va fi inaugurat în 2026. Pe lângă suprafața de gheață, va exista și un centru multifuncțional cu sală de baschet, bazin de înot acoperit, centru de escaladă, zonă wellness (spa și fitness), skate-park interior și spații comerciale.

9. Nou-promovată în Premier League, Burnely va fi prima echipă care va oferi fanilor posibilitatea de a urmări live meciurile prin intermediul tehnologiei VR, cu ajutorul căștilor Meta Quest VR, care recepționează Premier League Player. Campionatul Angliei se va relua pe 15 august.

10. Dinamo a scos la licitație tricoul în care Danny Armstrong a marcat trei goluri la derby-ul cu FCSB (4-3). Banii obținuți vor fi donați pentru o asociație care ajută copiii grav bolnavi să primească tratament în străinătate. Tricoul scoțianului a fost semnat de toți coechipierii și a avut ca preț de pornire 1000 de lei.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv in ASE București

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Consilierul Kremlinului, Suslov: „Iată condițiile lui Putin pentru acordul Rusia-SUA. El e cel care îi oferă lui Trump o cale de ieșire”
Consilierul Kremlinului, Suslov: „Iată condițiile lui Putin pentru acordul Rusia-SUA. El e cel care îi oferă lui Trump o cale de ieșire”
Consilierul Kremlinului, Suslov: „Iată condițiile lui Putin pentru acordul Rusia-SUA. El e cel care îi oferă lui Trump o cale de ieșire”
marketing sportiv business drops business sportiv
Știrile zilei din sport
BOMBĂ CU DREPTURILE TV DIN LIGA 1 Azi, cluburile au votat extinderea contractului până în 2035, cu o valoare de aproape 400 de milioane de euro
Media
14:54
BOMBĂ CU DREPTURILE TV DIN LIGA 1 Azi, cluburile au votat extinderea contractului până în 2035, cu o valoare de aproape 400 de milioane de euro
Citește mai mult
BOMBĂ CU DREPTURILE TV DIN LIGA 1 Azi, cluburile au votat extinderea contractului până în 2035, cu o valoare de aproape 400 de milioane de euro
Trafic cu peste două tone de cocaină Fost jucător din Premier League, condamnat la închisoare
Diverse
17:14
Trafic cu peste două tone de cocaină Fost jucător din Premier League, condamnat la închisoare
Citește mai mult
Trafic cu peste două tone de cocaină Fost jucător din Premier League, condamnat la închisoare
Explicația haosului FCSB n-a avut aceeași defensivă două meciuri la rând. Și urmează să joace joi cu o apărare în premieră în actualul sezon
Europa League
13:31
Explicația haosului FCSB n-a avut aceeași defensivă două meciuri la rând. Și urmează să joace joi cu o apărare în premieră în actualul sezon
Citește mai mult
Explicația haosului FCSB n-a avut aceeași defensivă două meciuri la rând. Și urmează să joace joi cu o apărare în premieră în actualul sezon
„Becali m-a jignit”  Dorit de FCSB, fotbalistul cu peste 150 de meciuri în Liga 1 a refuzat transferul: „Am zis că n-o să joc acolo niciodată”
Superliga
11:32
„Becali m-a jignit” Dorit de FCSB, fotbalistul cu peste 150 de meciuri în Liga 1 a refuzat transferul: „Am zis că n-o să joc acolo niciodată”
Citește mai mult
„Becali m-a jignit”  Dorit de FCSB, fotbalistul cu peste 150 de meciuri în Liga 1 a refuzat transferul: „Am zis că n-o să joc acolo niciodată”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:57
Plecare de la U Craiova Oltenii au anunțat despărțirea de ultimă oră: „Îi dorim mult succes”. Eroarea care i-a fost fatală
Plecare de la U Craiova Oltenii au anunțat despărțirea de ultimă oră: „Îi dorim mult succes”. Eroarea care i-a fost fatală
19:16
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova  Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
18:47
Real Madrid alertează FIFA și UEFA Reacție fermă după ce La Liga a aprobat mutarea unei partide de campionat în SUA: „Creează un precedent inacceptabil”
Real Madrid alertează  FIFA și UEFA  Reacție fermă după ce La Liga a aprobat mutarea unei partide de campionat în SUA: „Creează un precedent inacceptabil”
17:33
„CFR, Se poate!” Clujenii sunt încurajați de doi foști jucători de la Pandurii, care au eliminat Braga pe teren propriu, după 0-1 în tur
„CFR, Se poate!” Clujenii sunt încurajați de doi foști jucători de la Pandurii, care au eliminat Braga pe teren propriu, după 0-1 în tur
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Top stiri din sport
Violator la Casa Albă Președintele SUA, Donald Trump, a primit, într-o delegație oficială, un fost sportiv american condamnat pentru viol
Special
15:47
Violator la Casa Albă Președintele SUA, Donald Trump, a primit, într-o delegație oficială, un fost sportiv american condamnat pentru viol
Citește mai mult
Violator la Casa Albă Președintele SUA, Donald Trump, a primit, într-o delegație oficială, un fost sportiv american condamnat pentru viol
S-a prăbușit pe teren  Un jucător de tenis, nevoit să se retragă de la turneul din Cincinnati din cauza căldurii
Tenis
11:07
S-a prăbușit pe teren Un jucător de tenis, nevoit să se retragă de la turneul din Cincinnati din cauza căldurii
Citește mai mult
S-a prăbușit pe teren  Un jucător de tenis, nevoit să se retragă de la turneul din Cincinnati din cauza căldurii
Ianis Stoica și-a învățat lecția Românul l-a supărat pe Jose Faria la meciul cu Al Nassr, dar s-a revanșat în prima etapă, cu Estoril:  „Multă calitate”
Stranieri
10:58
Ianis Stoica și-a învățat lecția Românul l-a supărat pe Jose Faria la meciul cu Al Nassr, dar s-a revanșat în prima etapă, cu Estoril: „Multă calitate”
Citește mai mult
Ianis Stoica și-a învățat lecția Românul l-a supărat pe Jose Faria la meciul cu Al Nassr, dar s-a revanșat în prima etapă, cu Estoril:  „Multă calitate”
„Votez pentru demitere! Contra lui Becali” Unul dintre vechii aliați ai patronului de la FCSB trece în tabăra lui Dan Șucu: „Gino Iorgulescu trebuie demis, nu face nimic”
Superliga
10:30
„Votez pentru demitere! Contra lui Becali” Unul dintre vechii aliați ai patronului de la FCSB trece în tabăra lui Dan Șucu: „Gino Iorgulescu trebuie demis, nu face nimic”
Citește mai mult
„Votez pentru demitere! Contra lui Becali” Unul dintre vechii aliați ai patronului de la FCSB trece în tabăra lui Dan Șucu: „Gino Iorgulescu trebuie demis, nu face nimic”

Echipe/Competiții

fcsb 110 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 20 rapid 30 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 2 uta arad 6 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
12.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share