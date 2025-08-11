Business Drops #63 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodu l 63.

l 63. Astăzi, printre altele, despre suma-record achitată pentru în transfer în MLS, premiile uriașe de la US Open și premiera pe care o pregătește un club din Premier League.

1. Los Angeles FC a plătit 23.000.000 de euro pentru transferul lui Heug-min Son de la Tottenham. Este cea mai mare sumă achitată vreodată de un club din MLS pentru un jucător. Recordul era de 21.000.000 de euro, la transferul lui Emmanuel Latte Lath de la Middlesbrough la Atlanta United.

2. US Open 2025 (24 august – 7 septembrie), ultimul turneu de Grand Slam al anului, va avea cel mai mare fond de premiere din istorie. Câștigurile totale ale sportivilor vor fi mai mari cu 20% față de ediția precedentă, ajungând la aproximativ 90.000.000 de dolari. Învingătorul de la masculin și campioana de pe tabloul feminin vor primi câte 5.000.000 de dolari.

3. Emirates va fi partener platinum al clubului FC Bayern München până la finalul sezonului 2031-2032. Compania aeriană va plăti 5.000.000 de euro pe an pentru acest statut, care îi permite promovarea imaginii în incinta stadionului Allianz Arena și prin intermediul conturilor digitale ale campioanei Germaniei.

4. Disney+ va transmite un meci pe etapă din La Liga pentru abonații din Regatul Unit și Irlanda. Drepturile tv pentru celelalte partide din campionatul Spaniei în cele două teritorii sunt deținute de rețeaua pay-TV Premier Sport. În total, LaLiga primește aproape 20.000.000 de euro pe an de la cele două companii media.

5. Meciul FCSB vs FC Drita (3-2), din turul 3 preliminar al Europa League, a înregistrat o audiență tv mai mare decât finala Champions League (Inter vs PSG 0-5). Partida de pe Arena Națională, transmisă de ProTV pe 7 august, a avut un rating de piață de 7.3, în timp ce confruntarea dintre italieni și francezi, de pe 1 iunie, a atins 6.7 puncte pe Digisport.

6. Înotătoarea Summer McIntosh (Canada) a câștigat cei mai mulți bani din premii de la Federația Internațională de Natație, în urma participării la Campionatele Mondiale de la Singapore. Ea a primit 90.833 de dolari pentru patru medalii de aur și una de bronz. La rândul său, francezul Leon Marchard a încasat 73.300 de dolari. Cu premii de 40.000 de euro, David Popovici a fost pe locul 13 în topul câștigurilor.

7. SEGG Media a achiziționat cu 10.000.000 de dolari platforma de streaming Galaxy Racer, pe care o va integra în Sports.com, aplicație cu 1.000.000 de utilizatori activi. Printre alte evenimente sportive live, sunt transmise prin această aplicație partidele din prima ligă de fotbal a Indiei.

8. S-au reluat lucrările la patinoarul „Mihai Flamaropol” din București. Se estimează că noul complex, a cărui construcție costă 30.000.000 de euro, va fi inaugurat în 2026. Pe lângă suprafața de gheață, va exista și un centru multifuncțional cu sală de baschet, bazin de înot acoperit, centru de escaladă, zonă wellness (spa și fitness), skate-park interior și spații comerciale.

9. Nou-promovată în Premier League, Burnely va fi prima echipă care va oferi fanilor posibilitatea de a urmări live meciurile prin intermediul tehnologiei VR, cu ajutorul căștilor Meta Quest VR, care recepționează Premier League Player. Campionatul Angliei se va relua pe 15 august.

10. Dinamo a scos la licitație tricoul în care Danny Armstrong a marcat trei goluri la derby-ul cu FCSB (4-3). Banii obținuți vor fi donați pentru o asociație care ajută copiii grav bolnavi să primească tratament în străinătate. Tricoul scoțianului a fost semnat de toți coechipierii și a avut ca preț de pornire 1000 de lei.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv in ASE București

VIDEO: cele mai noi imagini din sport