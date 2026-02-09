Business Drops #88 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Business Drops #88 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cristian Gheorghe
Publicat: 09.02.2026, ora 14:04
alt-text Actualizat: 09.02.2026, ora 14:04
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 88.
  • Astăzi, printre altele, despre prețurile reclamelor de la Super Bowl, cât a câștigat Carlos Alcaraz la Australian Open și suma uluitoare investită de Premier League în transferurile din această iarnă.

1. NBC a vândut și cu 10.000.000 de dolari spațiu publicitar de 30 de secunde pentru Super Bowl 2026.

Toate minutele dedicate spoturilor de la acest eveniment au fost epuizate din luna septembrie a anului trecut, costul mediu al intervalului de 30 de secunde fiind de 8.000.000 de dolari.

Super Bowl LX a avut loc pe 8 februarie, pe San Francisco Bay Arena.

2. Carlos Alcaraz (22 de ani) a câștigat 2.800.000 de dolari după triumful de la Australian Open 2026.

Spaniolul l-a învins în finală pe Novak Djokovic (2-6, 6-3, 6-3, 7-5), câștigând al șaptelea său titlu de Grand Slam.

3. Echipele din National Football League (NFL) au înregistrat venituri de 23 de miliarde de dolari în anul fiscal încheiat în martie 2025.

Cele 32 de francize pot genera încasări de 25 de miliarde în anul fiscal curent sau cel târziu în 2027.

4. Cluburile din Premier League au investit 405.000.000 de lire sterline în transferurile din această iarnă, după 3,1 miliarde de lire sterline cheltuite în perioada de mercato din vară.

Suma este mai mare decât banii dați în această perioadă de cluburile din Spania, Germania, Italia și Franța la un loc.

5. Cele 2.130 de bilete alocate suporterilor români pentru meciul cu Turcia (26 martie), din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială 2026, s-au vândut în numai 20 de secunde. Prețul unui tichet a fost de 145 lei (27 de euro).

6. Fiica lui Lică Nunweiller solicită despăgubiri financiare clubului Dinamo, susținând că acesta a câștigat milioane de euro folosindu-se de imaginea generației din care a făcut parte tatăl său, precum și de sintagma „câinii roșii”, care ar data din acea perioadă și care a fost folosită pe materialele promoționale.

7. FIFA a pus în vânzare locuri de parcare pentru meciurile găzduite de Los Angeles Stadium. Prețurile acestora depășesc în unele cazuri prețurile biletelor.

Cine dorește să aibă un loc asigurat pentru mașină trebuie să plătească 300 de dolari, în timp ce un tichet poate fi achiziționat chiar și cu 140 de dolari.

8. Un consorțiu din care face parte o societate administrată de Wing Fai Ng, om de afaceri din Hong Kong, intenționează să achiziționeze pachetul de acțiuni deținut la Tottenham Hotspur de fostul președinte Daniel Levy.

Valoarea tranzacției este de un miliard de lire sterline.

9. Crystal Palace a realizat cel mai scump transfer din istoria clubului. Gruparea din Premier League a plătit 55.600.000 de euro pentru atacantul norvegian Jorgen Strand Larsen, adus de la Wolverhampton Wanderers.

Londonezii au mai investit 40.600.000 de euro în transferul lui Brennan Johnson, luna trecută.

10. Decathlon a încheiat un parteneriat cu Comitetul Internațional Olimpic, prin care a devenit furnizor al echipamentului oficial pentru organizatorii Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano Cortina 2026.

Brandul multisport a pregătit un total de 350 de ținute și 8.000 de produse pentru întreaga delegație a Comitetului Paralimpic Internațional.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
