„Am făcut bine că nu am plecat” Mario Tudose se felicită după calificarea în play-off cu FC Argeș + Ce spune eroul meciului cu Dinamo despre FCSB

Dinamo - FC Argeș 0-1. Mario Tudose (21 de ani), fundașul grupării piteștene, a vorbit despre calificarea în play-off-ul Ligii 1.

Ricardo Matos (25 de ani) a fost eroul lui FC Argeș: „Unul dintre cele mai importante goluri”.

Echipa antrenată de Bogdan Andone furnizează surpriza anului în Liga 1! Nou-promovata s-a impus în fața „câinilor” lui Kopic și și-a asigurat prezența în top 6 la finalul sezonului regulat.

Dinamo - FC Argeș 0-1 . Mario Tudose: „Am făcut alegerea bună că nu am plecat”

În această vară, Mario Tudose a fost dorit cu insistență de FCSB, însă a rămas la FC Argeș. Piteștenii vor evolua în play-off, în timp ce campioana en-titre se va afla, pentru prima oară de la introducerea sistemului actual, în play-out.

„A fost un meci foarte important, noi nici nu aveam obiectivul ăsta. Noi eram pentru salvarea de la retrogradare. Dar de la meciul cu Slobozia din tur ne-am dat seama, pentru că aveam multe puncte, am bătut Steaua (n.r. FCSB), Dinamo, meritam să fim acolo.

Poate dacă FCSB începea mai bine, era în primele 6, așa e greu, noi am câștigat multe puncte în start. Nu există să nu fie presiune, de la meciul cu Petrolul a fost multă presiune.

Ne-am dorit să nu stam până în ultima etapă. Continuăm petrecerea și în autocar, apoi ne gândim la meciul de Cupă (n.r. cu Gloria Bistrița, de miercuri).

În play-off nu vom avea presiune, nu facem act de prezență. Doar până la Pitești ține petrecerea. Conducerea ne-a promis petrecere după Slobozia. Mă uitam la ceas în continuu, nu se mai terminau prelungirile”, a declarat Tudose.

Am făcut alegerea bună că nu am plecat. Mă bucur că Dumnezeu a așezat lucrurile să fim în play-off, acum sper să ocupăm un loc cât mai fruntaș. Mario Tudose, fundaș FC Argeș

Ricardo Matos, eroul Argeșului: „Nu e treaba mea că FCSB e în play-out ”

Unicul gol al partidei de pe Arena Națională a fost marcat de Ricardo Matos, în minutul 74. Portughezul a preluat superb și l-a învins pe Epassy cu un voleu la colțul scurt.

„E posibil să fie unul dintre cele mai importante goluri din carieră. Sunt foarte fericit. Dedic golul fanilor noștri, nu e ușor să ții cu o echipă care a fost în Liga 2. Acum suntem în play-off. E ceva special pentru toată lumea.

Nu putem petrece. V-a zis Mario (n.r. Tudose)? Ah, nu știu despre vreo petrecere. Nu e treaba mea că FCSB e în play-out”, a afirmat Matos.

VIDEO. Golul care i-a calificat pe piteșteni în play-off și a trimis-o pe FCSB în play-out

