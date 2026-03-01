DINAMO - FC ARGEȘ 0-1. Piteștenii s-au descătușat la vestiare după ce au obținut matematic calificarea în play-off.

Discursul lui Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, a fost întrerupt de antrenorul Bogdan Andone (51 de ani), care le-a reamintit jucătorilor de promisiunea făcută de șef.

După calificarea în play-off, jucătorii și staff-ul lui FC Argeș au sărbătorit intens la vestiare, acolo unde se aflau președintele Dani Coman, dar și primarul Piteștiului, Cristian Gentea.

Discursul lui Dani Coman din vestiar, întrerupt de Bogdan Andone: „ Aduceți-i aminte, băi băieți!”

Dani Coman a vrut să țină un discurs, însă a fost întrerupt imediat de Bogdan Andone, care a reamintit de promisiunea financiară făcută de președinte pentru îndeplinirea obiectivului.

Au urmat momente în care toți cei prezenți au râs în hohote în timpul unei negocieri ad-hoc. De la 2.000 de euro de jucător s-a ajuns la dublul sumei, apoi Coman le-a cerut jucătorilor să își stabilească singuri bonusul.

Dani Coman: Băieți, felicitări în primul rând. Bravo! Mă bucur din suflet pentru voi. Meritați să fiți aici unde sunteți. De la primul până la…

Dani Coman: „Chiar dacă au încercat să mă suspende, să înțeleagă asta”

Apoi, Dani Coman a mers la interviuri, unde a vorbit despre reușita echipei sale.

„Întotdeauna m-am ținut de cuvânt și am fost asumat. Am fost că vom fi în play-off, indiferent ce se întâmplă. Pe Dumnezeu nu poți să-l păcălești. Sunt bucuros pentru echipa mea, pentru acest club care a crescut de când am venit la Pitești.

Nu pot decât să mă bucur și acest rezultat îmi dă speranțe că suntem pe drumul cel bun. Simt că am făcut alegerile bune, atât la nivel de lot, cât și de staff tehnic, administrativ. Toți și-au adus aportul, îi felicit și sunt mândru de ei.

Chiar dacă au încercat și încearcă unii să găsească fel și fel de metode de a mă suspenda de a mă îndepărta de echipă, de obiectiv, să înțeleagă că la Pitești suntem un grup unit, de la domnul primar până la maseuri.

Le-am spus jucătorilor că ne-am îndeplinit un prim obiectiv, dar vreau să-mi dovedească că sunt caractere și vreau să câștigăm cu Bistrița și Slobozia”, a declarat Dani Coman, la Digi Sport.

Îmi doresc să fim cei mai buni. Poate nu acum, dar cândva FC Argeș va fi cea mai bună. De ce? Pentru că putem. Nu știu ce primă vor avea, i-am lăsat să și-o aleagă singuri. Vă vom anunța. Ne bucurăm de succes, iar de mâine pregătim meciul cu Bistrița. Dani Coman

