Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!” +18 foto
Dani Coman FOTO: GOLAZO.ro
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 01.03.2026, ora 21:02
alt-text Actualizat: 01.03.2026, ora 21:35
  • DINAMO - FC ARGEȘ 0-1. Piteștenii s-au descătușat la vestiare după ce au obținut matematic calificarea în play-off.
  • Discursul lui Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, a fost întrerupt de antrenorul Bogdan Andone (51 de ani), care le-a reamintit jucătorilor de promisiunea făcută de șef.

După calificarea în play-off, jucătorii și staff-ul lui FC Argeș au sărbătorit intens la vestiare, acolo unde se aflau președintele Dani Coman, dar și primarul Piteștiului, Cristian Gentea.

Discursul lui Dani Coman din vestiar, întrerupt de Bogdan Andone: „Aduceți-i aminte, băi băieți!”

Dani Coman a vrut să țină un discurs, însă a fost întrerupt imediat de Bogdan Andone, care a reamintit de promisiunea financiară făcută de președinte pentru îndeplinirea obiectivului.

Au urmat momente în care toți cei prezenți au râs în hohote în timpul unei negocieri ad-hoc. De la 2.000 de euro de jucător s-a ajuns la dublul sumei, apoi Coman le-a cerut jucătorilor să își stabilească singuri bonusul.

  • Dani Coman: Băieți, felicitări în primul rând. Bravo! Mă bucur din suflet pentru voi. Meritați să fiți aici unde sunteți. De la primul până la…
  • Bogdan Andone: Stai că mi-am adus aminte. Băieți, parcă zisese ceva săptămâna trecută… Aduceți-i aminte, băi băieți! A promis ceva săptămâna trecută.
  • Jucătorii: Ce-a promis, Mister?
  • Bogdan Andone: Uite, băieții știu mai bine.
  • Jucătorii: Două, două mii!
  • Bogdan Andone: Nu, nu, nu, mai mult a zis!
  • Jucătorii: Dubluuuu!
  • Dani Coman: Facem în felul următor. Știu că sunteți băieți de caracter. Stabiliți voi și îmi spuneți. Atât cât stabiliți, atât vă dau.
Dani Coman, întrerupt de Bogdan Andone, în vestiarul lui FC Argeș FOTO Captură Digi Sport (1).jpeg
Dani Coman, întrerupt de Bogdan Andone, în vestiarul lui FC Argeș FOTO Captură Digi Sport (1).jpeg

Dani Coman, întrerupt de Bogdan Andone, în vestiarul lui FC Argeș FOTO Captură Digi Sport (1).jpeg Dani Coman, întrerupt de Bogdan Andone, în vestiarul lui FC Argeș FOTO Captură Digi Sport (2).jpeg Dani Coman, întrerupt de Bogdan Andone, în vestiarul lui FC Argeș FOTO Captură Digi Sport (3).jpeg Dani Coman, întrerupt de Bogdan Andone, în vestiarul lui FC Argeș FOTO Captură Digi Sport (4).jpeg Dani Coman, întrerupt de Bogdan Andone, în vestiarul lui FC Argeș FOTO Captură Digi Sport (5).jpeg
+18 Foto
Dani Coman: „Chiar dacă au încercat să mă suspende, să înțeleagă asta”

Apoi, Dani Coman a mers la interviuri, unde a vorbit despre reușita echipei sale.

„Întotdeauna m-am ținut de cuvânt și am fost asumat. Am fost că vom fi în play-off, indiferent ce se întâmplă. Pe Dumnezeu nu poți să-l păcălești. Sunt bucuros pentru echipa mea, pentru acest club care a crescut de când am venit la Pitești.

Nu pot decât să mă bucur și acest rezultat îmi dă speranțe că suntem pe drumul cel bun. Simt că am făcut alegerile bune, atât la nivel de lot, cât și de staff tehnic, administrativ. Toți și-au adus aportul, îi felicit și sunt mândru de ei.

Chiar dacă au încercat și încearcă unii să găsească fel și fel de metode de a mă suspenda de a mă îndepărta de echipă, de obiectiv, să înțeleagă că la Pitești suntem un grup unit, de la domnul primar până la maseuri.

Le-am spus jucătorilor că ne-am îndeplinit un prim obiectiv, dar vreau să-mi dovedească că sunt caractere și vreau să câștigăm cu Bistrița și Slobozia”, a declarat Dani Coman, la Digi Sport.

Îmi doresc să fim cei mai buni. Poate nu acum, dar cândva FC Argeș va fi cea mai bună. De ce? Pentru că putem. Nu știu ce primă vor avea, i-am lăsat să și-o aleagă singuri. Vă vom anunța. Ne bucurăm de succes, iar de mâine pregătim meciul cu Bistrița. Dani Coman
Dinamo - FC Argeș, meci (9).jpg
Dinamo - FC Argeș, meci (9).jpg

Dinamo - FC Argeș, meci (1).jpeg Dinamo - FC Argeș, meci (1).jpg Dinamo - FC Argeș, meci (2).jpeg Dinamo - FC Argeș, meci (2).jpg Dinamo - FC Argeș, meci (3).jpeg
+17 Foto
VIDEO. Golul care a dus-o pe FC Argeș în play-off

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
dinamo bucuresti Dani Coman fc arges play off bogdan andone
