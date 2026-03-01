Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală
Nicolae Badea
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală

Viorel Tudorache
Publicat: 01.03.2026, ora 09:02
Actualizat: 01.03.2026, ora 11:07
  • ACS Fotbal Club Dinamo București, cunoscută ca „Dinamo-Badea”, se află în procedură de faliment din 12 noiembrie.
  • Nicolae Badea (77 de ani), membru fondator și creditor al clubului, a fost înscris la masa credală cu aproximativ 1,1 milioane euro.
  • Potrivit lichidatorului judiciar, suma solicitată de omul de afaceri reprezintă împrumuturi plus dobândă.

Nicolae Badea și-a văzut recunoscute împrumuturile acordate clubului, inclusiv dobânzile, în timp ce statul român a pierdut dreptul la peste 10 milioane de euro revendicate ca creanțe fiscale.

Nicolae Badea solicită dobândă de peste 100.000 de euro pentru împrumuturile acordate clubului

Lichidatorul judiciar Omega Phoenix IPURL a înaintat judecătorului sindic Raportul de activitate nr. 1, care detaliază verificarea declarațiilor suplimentare de creanță depuse la dosarul cauzei, în vederea întocmirii tabelului suplimentar al creanțelor.

Conform tabelului suplimentar, din totalul creanțelor solicitate de 61,43 milioane lei (12,28 milioane euro), doar 8,6 milioane lei (1,72 milioane euro) au fost admise.

Dintre acestea, Nicolae Badea, membru fondator și creditor al clubului, deține 5.466.513,97 lei, aproximativ 1,1 milioane euro, adică 63,5% din masa credală, ceea ce îl transformă în principalul creditor al clubului.

Detalii despre creanța lui Nicolae Badea

Raportul lichidatorului explică detaliat creanța lui Nicolae Badea:

  • 4.938.766,18 lei (987.753 euro) - principal (sume împrumutate și nerestituite)
  • 527.747,79 lei (105.550 euro) - dobândă legală remuneratorie

„Dl. Badea Nicolae, a depus la dosarul cauzei, la data de 22.12.2025, o cerere de admitere a creanței, prin care a solicitat înscrierea în tabelul suplimentar de creanțe al debitorului ACS Fotbal Club Dinamo București, a creanței în cuantum de 5.466.513,97 lei.

Astfel cum reiese din cererea formulată, între dl. Nicolae Badea, în calitate de membru fondator și creditor, și Asociația Club Sportiv Fotbal Club Dinamo București, în calitate de debitor, s-au derulat raporturi juridice de creditare, constând în acordarea de împrumuturi bănești asociației, în perioadele în care aceasta se afla în dificultate financiară și avea nevoie de lichidități pentru achitarea obligațiilor curente”, se arată în documentul publicat în BPI.

Finanțare sub formă de împrumut

Raportul arată că Nicolae Badea a acordat clubului împrumuturi în perioadele de dificultate financiară:

„Astfel cum reiese din cererea formulată, între dl. Nicolae Badea, în calitate de membru fondator și creditor, și Asociația Club Sportiv Fotbal Club Dinamo București, în calitate de debitor, s-au derulat raporturi juridice de creditare, constând în acordarea de împrumuturi bănești asociației, în perioadele în care aceasta se afla în dificultate financiară și avea nevoie
de lichidități pentru achitarea obligațiilor curente”.

Împrumuturile, potrivit raportului, au fost reglementate prin contracte și virate efectiv în conturile clubului:

În acest scop, părțile au încheiat mai multe contracte de împrumut, prin care creditorul s-a obligat să pună la dispoziția debitorului sumele solicitate, iar asociația debitoare s-a obligat la restituirea acestora la termenul stabilit, respectiv la încetarea fiecărui contract de creditare, durata standard a acestora fiind de un an de la data semnării.

Nicolae Badea a creditat clubul până în noiembrie 2025

Lichidatorul a constatat că clubul nu a restituit sumele împrumutate de Nicolae Badea, iar ulterior au fost adăugate noi tranșe de creditare.

„Pe parcursul derulării raporturilor contractuale, debitorul nu a restituit sumele împrumutate, iar la soldul creditelor acordate s-au adăugat ulterior noi tranșe de creditare, inclusiv în cursul lunii noiembrie 2025, conform contractului de împrumut nr. 49/17.06.2025.

Soldul total al sumelor creditate și nerestituite este reflectat în evidențele contabile ale debitorului, respectiv în fișa contului 462 - Creditori diverși, aferentă perioadei ianuarie - septembrie 2025”.

Cererea lui Nicolae Badea

Din cauza neplății de către club, lichidatorul arată că Nicolae Badea a cerut înscrierea la masa credală atât a principalului, cât și a dobânzii aferente:

„Ca urmare a neexecutării obligațiilor de restituire la scadență, creditorul solicită înscrierea la masa credală a debitului principal în cuantum de 4.938.766,18 lei, reprezentând sumele împrumutate și nerestituite, precum și a creanței accesorii în cuantum de 527.747,79 lei, reprezentând dobânda legală remuneratorie calculată conform dispozițiilor legale aplicabile.

Creanța rezultă exclusiv din executarea contractelor de creditare și este determinată pe baza înscrisurilor
contabile și bancare depuse”.

Confirmarea lichidatorului

Lichidatorul judiciar a confirmat că suma de 5.466.513,97 lei revendicată de Nicolae Badea este certă și exigibilă, acumulată în perioada 2010-2025, de la intrarea în insolvență până la declararea falimentului clubului.

„În consecință, lichidatorul judiciar va înscrie creditorul Badea Nicolae în Tabelul Suplimentar al Creanțelor cu suma de 5.466.513,97 lei, în categoria creanţelor chirografare, potrivit art. 123 pct. 8 din Legea nr. 85/2006”, arată raportul.

Explicații privind datoriile de peste 10 milioane de euro șterse statului

Lichidatorul judiciar a explicat că, din totalul solicitărilor autorităților fiscale de 52.023.929,50 lei (10.404.786 de euro), doar 1.648.172,50 lei (329.635 de euro), adică aproximativ 3% din cereri, au fost recunoscuți.

  • DGITL Sector 2 a cerut 49.101.123 de lei (9.820.225 euro), dar i-au fost recunoscuți doar 338.513 lei (67.703 euro).
  • ANAF - AFP Sector 1 a solicitat 2.829.803 de lei (565.960 de euro), dar i s-a admis 1.216.656 lei (243.331 de euro)

Raportul justifică respingerea acestor sume ca urmare a lipsei documentelor justificative și a titlurilor executorii, inexistenței imobilelor impozitate în patrimoniul clubului, precum și pentru că o parte dintre creanțe erau prescrise, în urma soluționării anterioare a contestațiilor fiscale de către instanțe.

Impozite considerate nejustificate

Lichidatorul subliniază că pentru DGITL Sector 2, multe dintre sumele revendicate nu au justificare:

„Exemplificând, pentru stadionul central, imobil care de altfel nu se află în patrimoniul debitoarei, impozitul datorat la data de 15.11.2006 este de 16.588 lei, iar impozitul datorat la 31.03.2014 este de 1.462.880 lei, fără niciun fel de justificare sau titlu de creanță care să ateste existența acestei creanțe.

Din inventarul întocmit în procedura insolvenței debitoarei, nu au fost identificate imobile care să genereze un impozit de nivelul sumelor solicitate de DVBL sector 2”.

„Sumele solicitate spre plată nu au niciun temei”

În raportul Omega Phoenix IPURL se mai menționează:

„Este evident că sumele solicitate spre plată nu au niciun temei, creditorul fiscal neputând justifica majorarea creanțelor curente cu 100% în decurs de 3 ani de zile, în condițiile în care în anul 2020 arăta că totalul creanțelor curente este de 23.069.255 lei iar în anul 2023 arată că acestea au ajuns la un total de 45.730.279 lei, culmea, în condițiile în care debitoarea nu deține niciun bun imobil în patrimoniu”.

Lichidatorul judiciar al ACS FC Dinamo mai susține că diferența de 3.286.826 lei dintre suma solicitată pentru înscrierea în tabelul suplimentar (49.017.105 lei) și cererile de plată anterioare (45.730.279 lei) „nu a fost justificată în niciun fel”, nefiind prezentate documente care să ateste originea creanțelor, perioada fiscală sau titlurile de creanță corespunzătoare.

În consecință, responsabilul de falimentul „Dinamo - Badea” a decis înscrierea creditorului DGITL Sector 2 București în tabelul suplimentar cu suma de 338.513 lei (67.703 euro), în categoria creanțelor bugetare.

Creanțe fiscale AFP Sector 1: mai puțin de jumătate admise

În cazul AFP (Administrația Finanțelor Publice) Sector 1, analiza lichidatorului judiciar a arătat că, din suma solicitată de 2.829.803 lei, doar creanțele aferente perioadei 01.01.2017-06.12.2022, în valoare de 1.216.656 lei, pot fi admise, restul de 1.613.147 lei fiind prescris.

Prin urmare, lichidatorul judiciar constată că suma de 1.216.656 lei reprezintă o creanță certă, lichidă și exigibilă, care va fi înscrisă în tabelul suplimentar la categoria creanțelor bugetare.

Statul vrea să recupereze toți banii de la „Dinamo - Badea”

Creditori precum ANAF, Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, CS Dinamo și Batariuc și Asociații - SCA au contestat în instanță modul în care lichidatorul judiciar Phoenix Omega IPURL a întocmit tabelul suplimentar al creanțelor.

  • ANAF - AFP Sector 1 contestă înscrierea parțială a creanței de 2.829.803 lei (565.960 de euro), din care lichidatorul a admis doar 1.216.656 lei (243.331 de euro). Instituția susține că tabelul suplimentar a fost întocmit ilegal și solicită înscrierea integrală a datoriei.
  • Primarul Sectorului 2 a cerut înscrierea unei creanțe de 49.101.123 lei (9.820.225 euro), considerând nelegală decizia lichidatorului judiciar care a admis în tabelul suplimentar doar creanța în cuantum de 338.513 lei (67.703 euro).
  • CS Dinamo a solicitat înscrierea unei creanțe de 2.768.171,16 lei, circa 550.000 de euro. Președintele Ionuț-Adrian Popa susține că este vorba despre o creanță certă, lichidă și exigibilă, fiind constatată prin evidențele serviciului financiar-contabil și confirmată de rapoartele Curții de Conturi pentru perioada 2011-2017.
  • Batariuc și Asociații - SCA revendică înscrierea unei creanțe de 400.460,03 lei, pentru servicii juridice facturate în perioada 2021-2022, și acuză că tabelul suplimentar favorizează anumite creanțe, inclusiv pe cele ale lui Nicolae Badea.

Contestațiile vor fi judecate pe 1 aprilie 2026, la Tribunalul București.

