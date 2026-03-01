Lovitură de teatru în Liga 1 Florin Bratu preia o echipă aflată într-o situație disperată! + Cine îl va înlocui la CS Dinamo

Florin Bratu (46 de ani) va fi noul antrenor al celor de la Metaloglobus.

Din informațiile obținute de GOLAZO.ro, actualul antrenor al celor de la CS Dinamo (Liga 2) îl va înlocui pe banca tehnică pe Mihai Teja (47 de ani), care și-a anunțat plecarea la finele meciului pierdut cu U Craiova, scor 1-2.

Misiune dificilă pentru Florin Bratu

Înaintea ultimei etape din sezonul regulat, gruparea bucureșteană este „lanterna roșie” a Ligii 1, cu doar 11 puncte acumulate în 29 de etape.

Echipa de pe locul 15, Hermannstadt, are un avans de 9 puncte față de Metaloglobus.

„Bratone” este așteptat să debuteze ca antrenor la noua sa echipă la meciul cu UTA Arad.

Ulterior, Metaloglobus va evolua în play-out, iar misiunea de a salva echipa de la retrogradare se anunță infernală pentru tehnicianul de 46 de ani.

Unirea Slobozia, echipa care ocupă primul loc de baraj are un avans de 13 lungimi de bucurești. Chiar dacă punctele se vor înjumătăți, formația care își joacă meciurile pe stadionul din Clinceni trebuie să arate altă față pentru a mai spera la ceva.

Pentru fostul atacant de la Rapid sau Dinamo va fi prima experiență pe banca unei echipe din Liga 1 după o pauză de 8 ani.

Ultima echipă condusă de Bratu în elita fotbalului românesc a fost chiar Dinamo, unde a rezistat doar șapte luni.

De-a lungul carierei, tehnicianul în vârstă de 46 de ani le-a mai antrenat pe Dinamo 2, CS Tunari, Aerostar Bacău, AFC Turris Turnu Măgurele, Concordia Chiajna și Karmiotissa. A fost și selecționer la naționalele României de U18 și U21.

Ionuț Chirilă preia CS Dinamo

CS Dinamo nu va rămâne nici ea fără antrenor, după despărțirea de Bratu.

Ionuț Chirilă (60 de ani) se va întoarce în antrenorat la mai bine de 4 ani de când s-a despărțit de Academica Clinceni.

Ionuț Chirilă/ Foto: sportpictures.eu

Electromagnetica București, CSM Focșani, Jiul Petroșani UTA Arad, Concordia Chiajna, Poli Iași și ASA Tg. Mureș sunt echipele pe care experimentatul antrenor le-a mai condus de-a lungul carierei.

În prezent, CS Dinamo ocupă locul 19 în Liga 2, cu 13 puncte, la doar trei peste ultima clasată, Muscelul Câmpulung, înaintea ultimelor două etape din sezonul regulat.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport