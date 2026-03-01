„Simt că ați jucat pentru mine. În 4 zile fac 55 de ani” VIDEO: Imagini de neratat: Șumudică, nou discurs viral în engleză
„Simt că ați jucat pentru mine. În 4 zile fac 55 de ani" VIDEO: Imagini de neratat: Șumudică, nou discurs viral în engleză

Publicat: 01.03.2026, ora 11:17
Actualizat: 01.03.2026, ora 11:17
  • Marius Șumudică, antrenor care va împlini 55 de ani pe 4 martie, a sărbătorit în avans, cu victoria echipei sale, Al-Okhdood, în meciul cu „lanterna” Al-Najma, scor 3-1, după 9 partide fără succes.
  • Al-Okhdood ocupă penultimul loc în prima ligă din Arabia Saudită, cu 13 puncte după 24 de etape, la 3 distanță de ultimul loc care se salvează de la retrogradare, ocupat acum de Al Riyadh.

Antrenorul român a fost euforic, după victorie, și-a adunat jucătorii pe gazon și le-a spus câteva cuvinte. Totul, în engleză.

Al Okhdood a deschis scorul în minutul 14, prin Al Abbas. Gazdele au egalat în minutul 39, prin Lazaro.

Echipa lui Șumudică a revenit la conducere, după pauză. Bassogog și-a adus echipa în avantaj, din penalty, în minutul 64. Nguen a închis tabela în minutul 2 al prelungirilor.

VIDEO: Imagini de neratat: Șumudică, nou discurs viral în engleză

După fluierul final, Mariua Șumudică a mers în mijlocul jucătorilor, aflați pe teren, și le-a vorbit în engleză. Ce le-a spus, în rândurile de mai jos.

„Simt că ați jucat pentru mine. Pentru că, peste 4 zile, împlinesc 55 de ani.

E victoria voastră, nu a mea, OK? E victoria voastră! Felicitări!

Dacă jucați așa, nu retrogradăm! OK?”.

Al Okhdood joacă următorul meci, pe 7 martie, cu Al Fayha, ocupanta locul 12, cu 27 de puncte.

