„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”
Superliga

„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”

alt-text Publicat: 01.03.2026, ora 21:21
alt-text Actualizat: 01.03.2026, ora 21:21
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a anunțat prima decizie luată după ce echipa sa a ratat matematic calificarea în play-off.
  • FCSB va juca în premieră în play-out și nu își va mai putea apăra titlul câștigat în ultimele două sezoane.

Campioana a ratat obiectivul principal în sezonul regulat, calificarea în play-off. Astfel că va fi nevoită să evolueze în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”
Citește și
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”
Citește mai mult
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”

Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”

Gigi Becali a anunțat că nu va mai da declarații până când FCSB nu își va îndeplini noul obiectiv: câștigarea barajului pentru Europa.

„De acum înainte, vorbesc doar dacă prindem Conference League. Altfel, nu mai vorbesc. Doar atunci mai vorbim, așa e frumos. Să știe toți. Gata!

Dacă intră în Conference, vorbesc din nou. Până atunci, să vorbească cei care merită. Eu mai vorbesc doar dacă intrăm în Conference. Până atunci, nu. Azi e ultima zi”, a spus Gigi Becali, conform gsp.ro.

Cum mai ajunge FCSB în Europa

Pentru prima dată de la introducerea acestui sistem, FCSB nu va fi prezentă în play-off. Va merge în play-out, unde va intra în lupta pentru salvarea de la retrogradare! O rușine istorică pentru campioană.

„Roș-albaștrii” mai au o singură șansă să își salveze sezonul. Trebuie să termine pe unul din primele două locuri în play-out, să câștige semifinala barajului pentru Europa cu cealaltă formație din top 2 din play-out și apoi, în finală, să învingă locul 3 sau 4 din play-off, în funcție de cine va câștiga Cupa României.

Astfel, FCSB s-ar califica în Conference League, unde ar intra în turul II preliminar.

FCSB nu a ratat niciodată cupele europene de la venirea lui Gigi Becali. Ultimul sezon fără „roș-albaștrii” în Europa a fost tocmai 2002/2003, în urmă cu 24 de ani!

Cea mai slabă clasare din „era Becali”

Prezența confirmată în play-out înseamnă că FCSB poate încheia cel mai sus în clasament pe locul 7.

Aceasta va fi cea mai slabă clasare pentru FCSB cu Gigi Becali patron. Doar în sezonul 2008/2009 s-a înregistrat o performanță mai slabă, când „roș-albaștrii” au încheiat pe locul 6.

De altfel, în întreaga istorie, FCSB/Steaua a încheiat sezonul doar în alte 4 sezoane mai jos de locul 6:

  • locul 9 în 1971/1972
  • locul 12 în 1965/1966
  • locul 9 în 1961/1962
  • locul 14 în 1947/1948

Ce urmează pentru FCSB

Campioana va avea de disputat 9 meciuri în play-out, urmând să înfrunte 5 adversare pe teren propriu și 4 în deplasare.

Primele două clasate intră la barajul pentru Conference League, ultimele două locuri retrogradează direct, iar locurile 8-9 merg la barajul pentru menținere/promovare, unde vor înfrunta locurile 3/4 din play-off-ul Ligii 2.

Cum vor fi împărțite echipele din Superligă după sezonul regulat:

  • Play-off: U Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș;
  • Play-out: FCSB, FC Botoșani, UTA, Oțelul, Farul, Petrolul, Csikszereda, Unirea Slobozia, Hermannstadt și Metaloglobus.

Cum ar arăta acum clasamentul din play-out, după înjumătățirea punctelor:

  1. FCSB - 22p*#
  2. FC Botoșani - 21p
  3. UTA - 21p#
  4. Oțelul - 21p*
  5. Farul - 19p*
  6. Petrolul - 15p*
  7. Csikszereda - 15p*
  8. Unirea Slobozia - 12p#
  9. Hermannstadt - 10p
  10. Metaloglobus - 6p*

*ar beneficia de rotunjire
**au un meci mai puțin disputat

VIDEO. Golul care i-a calificat pe piteșteni în play-off și a trimis-o pe FCSB în play-out

Citește și

Doliu în rugbyul românesc Legendarul antrenor s-a stins din viață » Ce spune președintele Federației
Rugby
20:37
Doliu în rugbyul românesc Legendarul antrenor s-a stins din viață » Ce spune președintele Federației
Citește mai mult
Doliu în rugbyul românesc Legendarul antrenor s-a stins din viață » Ce spune președintele Federației
„Fotbalul e imprevizibil” Gâlcă pune presiune pe jucătorii de la Rapid: „Să venim cu un plus!” + ce spune despre lupta dintre FC Argeș și FCSB
Superliga
15:20
„Fotbalul e imprevizibil” Gâlcă pune presiune pe jucătorii de la Rapid: „Să venim cu un plus!” + ce spune despre lupta dintre FC Argeș și FCSB
Citește mai mult
„Fotbalul e imprevizibil” Gâlcă pune presiune pe jucătorii de la Rapid: „Să venim cu un plus!” + ce spune despre lupta dintre FC Argeș și FCSB

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
gigi becali fcsb conference league play-out
Știrile zilei din sport
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
Superliga
01.03
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
Citește mai mult
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Superliga
01.03
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Citește mai mult
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”
Superliga
01.03
„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”
Citește mai mult
„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”
Superliga
01.03
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”
Citește mai mult
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:23
„Trebuie să-ți dai demisia ca să vină Mirel” Prima reacție după ce Becali a anunțat că îl vrea pe Rădoi: „Altfel n-aș fi vorbit”
„Trebuie să-ți dai demisia ca să vină Mirel” Prima reacție după ce Becali a anunțat că îl vrea pe Rădoi: „Altfel n-aș fi vorbit”
23:55
FCSB, out din Europa după 24 de ani!? Nicio echipă n-a reușit ce își propune campioana! Ce s-a întâmplat la barajele pentru Conference League
FCSB, out din Europa după 24 de ani!? Nicio echipă n-a reușit ce își propune campioana! Ce s-a întâmplat la barajele pentru Conference League
23:32
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
23:56
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Top stiri din sport
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”
Superliga
01.03
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”
Citește mai mult
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo  Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
Campionate
01.03
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
Citește mai mult
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo  Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii  ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club
Superliga
01.03
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club
Citește mai mult
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii  ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală
Diverse
01.03
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală
Citește mai mult
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 35 rapid 12 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
02.03

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share