FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”

E oficial: FCSB va juca în play-out, după ce FC Argeș a învins-o pe Dinamo, scor 1-0, și și-a asigurat matematic locul în primele 6 la finalul sezonului regulat.

Toate cele 3 lozuri în care campioana își punea speranțele au fost necâștigătoare. Pe rând, U Cluj, CFR și FC Argeș au obținut victoriile de care aveau nevoie pentru a merge în play-off.

VIDEO. Rușine istorică: FCSB va juca în play-out !

Pentru prima dată de la introducerea acestui sistem, FCSB nu va fi prezentă în play-off. Va merge în play-out, unde va intra în lupta pentru salvarea de la retrogradare! O rușine istorică pentru campioană.

„Roș-albaștrii” mai au o singură șansă să își salveze sezonul. Trebuie să termine pe unul din primele două locuri în play-out, să câștige semifinala barajului pentru Europa cu cealaltă formație din top 2 din play-out și apoi, în finală, să învingă locul 3 sau 4 din play-off, în funcție de cine va câștiga Cupa României.

Astfel, FCSB s-ar califica în Conference League, unde ar intra în turul II preliminar.

FCSB nu a ratat niciodată cupele europene de la venirea lui Gigi Becali. Ultimul sezon fără „roș-albaștrii” în Europa a fost tocmai 2002/2003, în urmă cu 24 de ani!

Cea mai slabă clasare din „era Becali”

Prezența confirmată în play-out înseamnă că FCSB poate încheia cel mai sus în clasament pe locul 7.

Aceasta va fi cea mai slabă clasare pentru FCSB cu Gigi Becali patron. Doar în sezonul 2008/2009 s-a înregistrat o performanță mai slabă, când „roș-albaștrii” au încheiat pe locul 6.

De altfel, în întreaga istorie, FCSB/Steaua a încheiat sezonul doar în alte 4 sezoane mai jos de locul 6:

locul 9 în 1971/1972

locul 12 în 1965/1966

locul 9 în 1961/1962

locul 14 în 1947/1948

Ce urmează pentru FCSB

Campioana va avea de disputat 9 meciuri în play-out, urmând să înfrunte 5 adversare pe teren propriu și 4 în deplasare.

Primele două clasate intră la barajul pentru Conference League, ultimele două locuri retrogradează direct, iar locurile 8-9 merg la barajul pentru menținere/promovare, unde vor înfrunta locurile 3/4 din play-off-ul Ligii 2.

Cum vor fi împărțite echipele din Superligă după sezonul regulat:

Play-off: U Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș;

U Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș; Play-out: FCSB, FC Botoșani, UTA, Oțelul, Farul, Petrolul, Csikszereda, Unirea Slobozia, Hermannstadt și Metaloglobus.

Cum ar arăta acum clasamentul din play-out, după înjumătățirea punctelor:

FCSB - 23p FC Botoșani - 21p UTA - 21p Oțelul - 21p* Farul - 19p* Petrolul - 15p* Csikszereda - 15p* Unirea Slobozia - 12p# Hermannstadt - 10p Metaloglobus - 6p*

*ar beneficia de rotunjire

**au un meci mai puțin disputat

VIDEO. Golul care i-a calificat pe piteșteni în play-off și a trimis-o pe FCSB în play-out

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport