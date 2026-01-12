Vineri se reia campionatul care anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu. Care sunt avantajele și dezavantajele fiecărei echipe.

Casele de pariuri le văd la egalitate, pe grila de start, pe Craiova și Rapid, însă FCSB, dacă va prinde play-off-ul, va fi crocodilul indicat de Iftime. Argumentele, în articol.

Dinamo are doi câini pe siglă și pare că mult mai mulți pe teren de fiecare dată când joacă, fiind echipa cea mai combativă din Liga 1.

O pauză de doar 25 de zile, atât va avea Liga 1 în această iarnă. S-au dus vremurile când jucătorii și fotbalul nostru aveau și 3 luni și jumătate de pauză, timp în care se antrenau la Forban și în alți munți, perioadă care probabil că le-a scurtat cariera unora chiar și cu 5-10 ani de zile.

Din fericire, acum avem mai multă perioadă cu fotbal, dar și fotbaliști care și atunci când ating 40 de ani, tot li se pare o nedreptate că sunt dați la o parte, vezi cazurile lui Săpunaru și Deac.

Vineri se reia sezonul, chiar cu un meci în care se poate decide accesul în play-off: FC Argeș - FCSB. Acest sezon se anunță cel mai atractiv, din perspectiva luptei pentru titlu, dintre toate cele care au fost în sistemul cu play-off.

Argumentul e că niciodată bătălia pentru locul 1 nu a conținut, odată cu startul ultimelor 10 etape, atât de multe echipe cum sunt acum.

Cu 9 etape înainte de terminarea sezonului regulat, două echipe sunt favorite. Și pentru că sunt sus în clasament, dar și pentru că sunt văzute de casele de pariuri, la egalitate, cu cele mai mari șanse de a câștiga titlul: Rapid și U Craiova au fiecare cotă 3.00 pentru a deveni campioană în luna mai.

Viziunea agențiilor e corectă. Au fost cele mai constante echipe, au acumulat cele mai multe puncte. Totuși, între cele două există o diferență, în favoarea Craiovei. Și anume: Universitatea a reușit să termine chiar peste Rapid în ciuda faptului că a avut un volum de meciuri cu mult peste cel bifat de giuleșteni. Un surplus de peste 50%.

Rapid doar 23 de meciuri oficiale

Craiova nu mai puțin de 35 de meciuri oficiale

Au fost cazuri în care Craiova a fost nevoită să schimbe mulți dintre jucătorii de bază atunci când a evoluat în Liga 1, pentru că jucase cu 3 zile în urmă în Europa. Această situație nu va mai fi în 2026, ceea ce ar trebui să fie un mare avantaj pentru olteni.

Un alt atu al Universității, în disputa directă cu Rapid, e cel al unui lot mult mai valoros. Iar comparația cea mai elocventă e la modul în care arată echipa rezervelor:

CRAIOVA : L. Popescu - Mogoș, Stevanovic, Badelj - Teles, Al. Crețu, Houri, Fl. Ștefan - Etim, Nsimba, Băsceanu

: L. Popescu - Mogoș, Stevanovic, Badelj - Teles, Al. Crețu, Houri, Fl. Ștefan - Etim, Nsimba, Băsceanu RAPID: Briciu - Onea, Ciobotariu, Ignat, Braun - Vulturar, Grameni, G. Gheorghe - R. Pop, Hazrollaj - D. Paraschiv

În afara celor două favorite, din acest moment, există alte două pretendente la titlu: două nume mari, eternele rivale: FCSB și Dinamo. La pariuri, au aceeași cotă pentru a deveni campioană, 6,00.

FCSB a fost asemănată cu un crocodil de către Valeriu Iftime, patronul Botoșaniului. `Dacă intră în play-off, o să ne mănânce pe toți”, a spus Iftime. Argumente în favoarea expresiei omului care conduce la Botoșani sunt chiar multe:

FCSB are cel mai valoros lot din Liga 1, atinge aproape 40 de milioane de euro, conform transfermarkt, nici o altă formație nu trece nici măcar de 30 de milioane

FCSB are în componență cei mai mulți jucători și obișnuiți să joace meciuri cu presiune pentru titlu, dar și care au câștigat trofee de acest gen

Când au câștigat titlu ultima dată cele 4 echipe care acum se vor afla în luptă directă

FCSB - 2025

Dinamo - 2007

Rapid - 2003

Craiova - 1991

FCSB e echipa cu cel mai mare nivel al experienței internaționale, ceea ce ajută în a stabili un raport de forțe care îi e favorabil încă dinainte de a începe un meci cu miză mare, cum vor fi cele din play-off. FCSB a jucat doar în ultimul an și jumătate 34 de meciuri europene. Dinamo n-a mai fost în Europa de 8 ani, iar Rapid de 13!

FCSB a avut daune majore în prima jumătate a sezonului din cauza faptului că a fost în Europa și a sacrificat multe meciuri interne. Aproape sigur, după meciul cu Fenerbahce, va ieși din Europa League și va juca doar la săptămână. Între iulie și decembrie 2025, FCSB a susținut 38 de meciuri oficiale. Dinamo și Rapid, fiecare câte 23!

În concluzie, Iftime are dreptate. În cazul în care crocodilul va fi ținut izolat, în țarcul său, a se citi în afara play-off-ului, nu va fi o amenințare.

Dacă însă va fi lăsat să intre în apele play-off-ului, atunci va începe să mănânce cu poftă, așa cum a făcut-o și în 2024 și 2025. Și probabil că iarăși se va ghiftui și în luna mai va avea burta plină.

Chiar și pe parcursul acestui campionat, rezultatele dintre aceste 4 formații (FCSB, Craiova, Rapid și Dinamo) arată că FCSB știe să gestioneze cel mai bine meciurile directe, care în cele din urmă, vor fi decisive pentru titlu.

Procentajul punctelor, din totalul celor puse în joc, în meciurile directe între cele 4 echipe

FCSB 53%

Rapid 41%

Dinamo 41%

Craiova 22%

Crocodiul FCSB însă nu e singurul animal care poate fi în play-off. Dinamo are pe siglă doi câini, iar actuala echipă e construită și făcută să supraviețuiască și să muște de către Kopic exact după chipul și asemănarea unor câini.

Care sunt loiali, care sunt gata să îndure orice pentru stăpânul lor, a se citi suporterii, care au un simț formidabil de a mirosi când cel pe care trebuie să-l atace e în dificultate și care au un spirit ieșit din comun de combativitate, dar și de disciplină. Pe scurt, câini adevărați.

Singura problemă a acestor câini e că nu sunt hrăniți chiar cu cea mai bună mâncare de cei care ar trebui să le asigure o hrană de calitate.

Cu 2-3 jucători de valoare în această iarnă, un al doilea inter la nivelul lui Cârjan, un atacant de clasă și poate și o extremă dreapta, atunci Dinamo chiar n-ar exagera cu nimic dacă s-ar gândit că ar avea șanse egale cu trioul Craiova, Rapid, FCSB, în lupta pentru titlu.

În loc de concluzie, las aici, în viziunea mea, care e cel mai bun 11 din Superligă. Jucători aleși în funcție de ceea ce au atins, la un moment dat, ca nivel de joc:

Târnovanu (FCSB) - Mora (CRAIOVA), Ngezana (FCSB), Boateng (Dinamo), Borza (RAPID) - Gnahore (DINAMO) - Fl. Tănase (FCSB), Olaru (FCSB), Cârjan (DINAMO) - Bîrligea (FCSB), Baiaram (CRAIOVA)