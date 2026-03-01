S-a dat în primire? Iuliu Mureșan, gafă în direct: „Avem niște probleme mari la club încât nu putem să...” +5 foto
Superliga

S-a dat în primire? Iuliu Mureșan, gafă în direct: „Avem niște probleme mari la club încât nu putem să...”

alt-text Publicat: 01.03.2026, ora 10:23
alt-text Actualizat: 01.03.2026, ora 10:23
  • FARUL - CFR CLUJ 1-2. Silviu Tudor Samuilă, moderatorul emisiunii Fotbal Show, de la Prima Sport, și președintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureșan, au avut un scurt dialog pe tema arbitrajului, iar oficialul ardelenilor a făcut o declarație interpretabilă.

Arbitrajul i-a scos din minți pe constănțeni, iar antrenorul Ianis Zicu a comentat dur prestația „centralulului” Florin Andrei, dar și celor din camera VAR.

Tehnicianul a cerut ca arbitrii să fie aspru sancționați, după ce le-au refuzat două lovituri de la 11 metri jucătorilor săi.

Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală
Citește și
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală
Citește mai mult
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală

Iuliu Mureșan, gafă în direct: „La ce probleme avem, nu ne permitem...”

După meci, la Prima Sport, editorialistul GOLAZO.ro Silviu Tudor Samuilă, l-a chestionat pe Iuliu Mureșan, președintele clujenilor, pe tema arbitrajului care a favorizat-o pe CFR.

Iată dialogul:

Domnule Mureșan, considerați că CFR-ul a fost ajutată în seara asta de arbitraj?

Nu, sigur nu. Dacă a fost ajutată sau a greșit arbitrul… dar n-a fost ajutată. Să știți că noi avem așa, niște probleme mari la club încât nu putem să… nu știu, nu vreau să intru în amănunte. Dar, clar, noi nu facem nimic ca să rezolvăm ceva.

Adică ce vreți să spuneți, domnu' Mureșan? Că e interesantă declarația. Aveți probleme așa mari încât nu aveți bani de dat?

Nu, interpretați voi ce… Am vrut să spun că suntem corecți și nu investim în așa ceva.

Dar dacă n-aveați probleme la Cluj, ce se întâmpla?

Nu se întâmpla nimic pentru că suntem corecți.

FOTO: Penalty-ul cerut de Farul în minutul 69

Galerie foto (5 imagini)

Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (1).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (2).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (3).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (4).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (5).jpg
+5 Foto
labels.photo-gallery

Ianis Zicu: „Am avut două penalty-uri clare”

Antrenorul formației Farul Constanța cere ca Iulian Călin să fie aspru sancționat pentru că nu l-a chemat pe „centralul” Florin Andrei la monitorul VAR.

„Cât ne pricepem noi la fotbal, cred că le înțelegem foarte bine. Dar, din păcate, cei din camera VAR nu au avut bunăvoința să-l cheme pe central să revadă și el.

Măcar dacă venea și-și asuma și lua el decizia că nu sunt (n.r. penalty-uri), să-l fi suspendat pentru 30 de etape. Așa, îl suspendă pe cel din camera VAR, sper, 20, 30 (de etape,) câte vor ei.

Nu e normal să fie două momente de maniera aceasta și să nu fie chemat să se uite la nici măcar la unul dintre ele. Nu la amândouă, la unul cel puțin. E inexplicabil.

Pare rea intenție. Nu împotriva noastră direct, noi suntem victime colaterale pentru, probabil, alte lucruri care sunt mai sus și care ne depășesc, cu echipe care produc audiență mai mare”.

FOTO: Penalty-ul cerut de Farul în prelungiri:

Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (2).jpg
Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (2).jpg

Galerie foto (13 imagini)

Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (1).jpg Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (2).jpg Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (3).jpg Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (4).jpg Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (5).jpg
+13 Foto
labels.photo-gallery

Ianis Zicu: „Arbitraj anormal”

Antrenorul „marinarilor” l-a luat la țintă și pe „centralul” Florin Andrei.

„A fost un arbitraj care a fost... anormal, să nu vorbesc și să spun ceva greșit.

A dat trei minute de prelungire, în condițiile în care s-a stat cât s-a stat. Mă anunță după că a dat patru. Păi, n-ai dat patru, ai dat că ai oprit jocul la momentul respectiv, unde era penalty, ai așteptat două minute, după care ai mai dat un minut sau 48 de secunde, când a vrut el.

Lucrurile astea le vedem și noi, nu suntem căzuți din cer și am venit aici să vedem fotbal pentru prima dată”, a mai spus antrenorul Farului.

Citește și

„Nu-l dă nimeni afară?!” Patronul de la FCSB a luat foc! Cere demiterea lui Kyros Vassaras: „Eu dacă fac ceva merg la pușcărie”
Superliga
09:44
„Nu-l dă nimeni afară?!” Patronul de la FCSB a luat foc! Cere demiterea lui Kyros Vassaras: „Eu dacă fac ceva merg la pușcărie”
Citește mai mult
„Nu-l dă nimeni afară?!” Patronul de la FCSB a luat foc! Cere demiterea lui Kyros Vassaras: „Eu dacă fac ceva merg la pușcărie”
„Sper să-l suspende 20-30 de etape!” Ianis Zicu, extrem de nervos după Farul - CFR Cluj: „Un arbitraj anormal, e inexplicabil”
Superliga
00:20
„Sper să-l suspende 20-30 de etape!” Ianis Zicu, extrem de nervos după Farul - CFR Cluj: „Un arbitraj anormal, e inexplicabil”
Citește mai mult
„Sper să-l suspende 20-30 de etape!” Ianis Zicu, extrem de nervos după Farul - CFR Cluj: „Un arbitraj anormal, e inexplicabil”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
CFR Cluj Iuliu Muresan arbitraj superliga
Știrile zilei din sport
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
Superliga
01.03
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
Citește mai mult
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Superliga
01.03
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Citește mai mult
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”
Superliga
01.03
„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”
Citește mai mult
„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”
Superliga
01.03
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”
Citește mai mult
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:23
„Trebuie să-ți dai demisia ca să vină Mirel” Prima reacție după ce Becali a anunțat că îl vrea pe Rădoi: „Altfel n-aș fi vorbit”
„Trebuie să-ți dai demisia ca să vină Mirel” Prima reacție după ce Becali a anunțat că îl vrea pe Rădoi: „Altfel n-aș fi vorbit”
23:55
FCSB, out din Europa după 24 de ani!? Nicio echipă n-a reușit ce își propune campioana! Ce s-a întâmplat la barajele pentru Conference League
FCSB, out din Europa după 24 de ani!? Nicio echipă n-a reușit ce își propune campioana! Ce s-a întâmplat la barajele pentru Conference League
23:32
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
23:56
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Top stiri din sport
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”
Superliga
01.03
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”
Citește mai mult
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo  Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
Campionate
01.03
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
Citește mai mult
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo  Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii  ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club
Superliga
01.03
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club
Citește mai mult
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii  ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală
Diverse
01.03
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală
Citește mai mult
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 35 rapid 12 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
02.03

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share