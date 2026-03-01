S-a dat în primire? Iuliu Mureșan, gafă în direct: „Avem niște probleme mari la club încât nu putem să...”

FARUL - CFR CLUJ 1-2. Silviu Tudor Samuilă, moderatorul emisiunii Fotbal Show, de la Prima Sport, și președintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureșan, au avut un scurt dialog pe tema arbitrajului, iar oficialul ardelenilor a făcut o declarație interpretabilă.

Arbitrajul i-a scos din minți pe constănțeni, iar antrenorul Ianis Zicu a comentat dur prestația „centralulului” Florin Andrei, dar și celor din camera VAR.

Tehnicianul a cerut ca arbitrii să fie aspru sancționați, după ce le-au refuzat două lovituri de la 11 metri jucătorilor săi.

Iuliu Mureșan, gafă în direct: „La ce probleme avem, nu ne permitem...”

După meci, la Prima Sport, editorialistul GOLAZO.ro Silviu Tudor Samuilă, l-a chestionat pe Iuliu Mureșan, președintele clujenilor, pe tema arbitrajului care a favorizat-o pe CFR.

Iată dialogul:

Domnule Mureșan, considerați că CFR-ul a fost ajutată în seara asta de arbitraj?

Nu, sigur nu. Dacă a fost ajutată sau a greșit arbitrul… dar n-a fost ajutată. Să știți că noi avem așa, niște probleme mari la club încât nu putem să … nu știu, nu vreau să intru în amănunte. Dar, clar, noi nu facem nimic ca să rezolvăm ceva.

Adică ce vreți să spuneți, domnu' Mureșan? Că e interesantă declarația. Aveți probleme așa mari încât nu aveți bani de dat?

Nu, interpretați voi ce… Am vrut să spun că suntem corecți și nu investim în așa ceva.

Dar dacă n-aveați probleme la Cluj, ce se întâmpla?

Nu se întâmpla nimic pentru că suntem corecți.

FOTO: Penalty-ul cerut de Farul în minutul 69

Ianis Zicu: „Am avut două penalty-uri clare”

Antrenorul formației Farul Constanța cere ca Iulian Călin să fie aspru sancționat pentru că nu l-a chemat pe „centralul” Florin Andrei la monitorul VAR.

„Cât ne pricepem noi la fotbal, cred că le înțelegem foarte bine. Dar, din păcate, cei din camera VAR nu au avut bunăvoința să-l cheme pe central să revadă și el.

Măcar dacă venea și-și asuma și lua el decizia că nu sunt (n.r. penalty-uri), să-l fi suspendat pentru 30 de etape. Așa, îl suspendă pe cel din camera VAR, sper, 20, 30 (de etape,) câte vor ei.

Nu e normal să fie două momente de maniera aceasta și să nu fie chemat să se uite la nici măcar la unul dintre ele. Nu la amândouă, la unul cel puțin. E inexplicabil.

Pare rea intenție. Nu împotriva noastră direct, noi suntem victime colaterale pentru, probabil, alte lucruri care sunt mai sus și care ne depășesc, cu echipe care produc audiență mai mare”.

FOTO: Penalty-ul cerut de Farul în prelungiri:

Ianis Zicu: „Arbitraj anormal”

Antrenorul „marinarilor” l-a luat la țintă și pe „centralul” Florin Andrei.

„A fost un arbitraj care a fost... anormal, să nu vorbesc și să spun ceva greșit.

A dat trei minute de prelungire, în condițiile în care s-a stat cât s-a stat. Mă anunță după că a dat patru. Păi, n-ai dat patru, ai dat că ai oprit jocul la momentul respectiv, unde era penalty, ai așteptat două minute, după care ai mai dat un minut sau 48 de secunde, când a vrut el.

Lucrurile astea le vedem și noi, nu suntem căzuți din cer și am venit aici să vedem fotbal pentru prima dată”, a mai spus antrenorul Farului.

