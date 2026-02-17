Dan Udrea Hațegan, demisia! +20 foto
Opinii

Dan Udrea Hațegan, demisia!

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 17.02.2026, ora 14:14
alt-text Actualizat: 17.02.2026, ora 16:15

Ceea ce a făcut Radu Petrescu vineri, la Petrolul - FC Argeș, a compromis ideea de fotbal și de arbitraj.

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport
Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport

Galerie foto (20 imagini)

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport
+20 Foto
labels.photo-gallery

Această idee nu-mi aparține, a fost rostită de Marius Avram, dar cred că a fost comentariul care a definit cel mai bine efectele acelei gafe neverosimile produsă de un central FIFA, motiv pentru care readuc ideea în prim-plan și în debutul acestui comentariu.

V-ați fi imaginat însă că poate exista ceva mai grav decât ce a făcut Petrescu? Ei bine, luni seară, la Sibiu, s-a petrecut ceva ce într-adevăr aruncă arbitrajul românesc într-un vid de credibilitate și integritate!

La Hermannstadt - CFR 0-1 s-au comis lucruri care nu pot avea explicație. Și care, vorba lui Ion Crăciunescu, atunci când le vezi te pot duce cu gândul la orice. LA ORICE!

Penalty-ul anulat celor de la Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura ecran Prima Sport.jpeg
Penalty-ul anulat celor de la Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura ecran Prima Sport.jpeg

Galerie foto (7 imagini)

Penalty-ul anulat celor de la Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Penalty-ul anulat celor de la Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Penalty-ul anulat celor de la Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura ecran Prima Sport.jpeg Penalty-ul anulat celor de la Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura ecran Prima Sport.jpeg Penalty-ul anulat celor de la Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura ecran Prima Sport.jpeg
+7 Foto
labels.photo-gallery

Să ne înțelegem, la acest meci central a fost un ecuson FIFA, iar în camera VAR a fost chiar șeful arbitrajului video din România, Ovidiu Hațegan! Care a fost trimis ca AVAR, în timp ce VAR a figurat Bogdan Dumitrache.

O șmecherie pe care CCA și Hațegan o tot încearcă de câteva luni: și anume, cel care conduce VAR se deleagă AVAR, ca să nu figureze responsabil în mod oficial, deși e clar cine are autoritatea supremă în cabină atunci când șeful e AVAR și subalternul e VAR!

Cu ecuson FIFA pe teren și cu șeful VAR-ului la monitor, meciul a fost făcut țăndări. Nu doar că a fost viciat, dar s-au petrecut lucruri mult mai grave. Au fost încălcate Legile Jocului. A fost încălcat protocolul VAR!

1. La penalty-ul ratat de gazde, mingea e respinsă în mod corect de portar, după care doi jucători, Politic și Djokovic, câte unul de la fiecare echipă, nu respectă poziția și intră în în „căciula careului” înainte de excutarea loviturii. Și apoi au impact asupra fazei. Stupoare însă, din cabina VAR nu se intervine și nu se dictează repetarea penalty-ului!

E ceva ce nu se poate explica. Șeful VAR fie nu cunoaște Legile Jocului, fie, chiar mai grav de atât, nu a vrut cu bună știință să decidă repetarea! Ambele variante nu sunt doar erori, ci decredibilizează total ceea ce Răzvan Burleanu spunea despre Vassaras și anume că a punctat la capitolul integritate în arbitrajul românesc.

2. Chivulete acordă un penalty jenant pentru CFR, la un presupus fault asupra lui Păun, deși, cum bine a punctat Basarab Panduru la Prima Sport, „lui Păun i-a fost șters doar șiretul de la gheată”. Reluările sunt bune, centralul s-a păcălit, e o eroare evidentă, însă din camera VAR nu se intervine! De ce? Probabil, Hațegan și Dumitrache au considerat că nu e o eroare clară și n-au acționat.

3. În minutele de prelungiri, Chivulete acordă un penalty pentru Hermannstadt la o ținere în careu. Nu e cel mai clar penalty din lume, dar sunt argumente mai degrabă de a fi penalty. Și, stupoare: Hațegan și Dumitrache se decid să intervină, considerând, la doar câteva minute distanță după faza cu Păun, că trebuie anulat penalty-ul. Deși protocolul VAR spune fără echivoc că se intervine doar pentru a îndrepta o greșeală comisă în afara oricărui dubiu!

Chivulete e chemat la monitor, se uită zeci de secunde și probabil că mai degrabă se întreabă „eu ce fac acum, că m-a chemat șeful VAR-ului să schimb decizia, deși pe ce văd eu aici nu era de intervenție VAR?”.

Și, totuși, își schimbă decizia, fiindcă, nu-i așa?, e bine să faci ce îți spune șeful pe linie de arbitraj, nu să respecți ideea de arbitraj în sine. Și uite așa, arbitrajul românesc ajunge în cel mai jenant punct în care a fost în ultimii ani. 

În această dimineață, GOLAZO.ro a trimis un mail oficial către CCA, pentru a solicita explicații oficiale privitoare la faza primului penalty, unde Legile Jocului n-au fost respectate. Vassaras însă tace, pentru că e greu să explici ceva ce, de fapt, nu poate fi explicat. Dacă va veni, totuși, vreun răspuns, o să-l găsiți aici, pe site.

O greșeală se poate accepta. O interpretare eronată a unui fault sau henț, a unui cartonaș galben sau roșu, a unei trageri de tricou, aceste lucruri sunt de înțeles.

Dar când șeful VAR-ului, mâna dreaptă a lui Vassaras, calcă în picioare nu doar Legile Jocului, ci și protocolul VAR, atunci nu mai e eroare umană. E fie incompetență, e fie vorba aceea: „te poți gândi la orice, absolut orice!”, dar obligatoriu, în ambele situații, concluzia trebuie să fie una singură: Hațegan, demisia!

petrolul ploiesti Ovidiu Hategan arbitraj fc arges Radu Petrescu superliga andrei chivulete
Știrile zilei din sport
Performanță istorică Tentea și Iordache, cel mai bun rezultat al României de peste 3 decenii la Jocurile Olimpice de iarnă
Jocurile Olimpice
17.02
Performanță istorică Tentea și Iordache, cel mai bun rezultat al României de peste 3 decenii la Jocurile Olimpice de iarnă
Citește mai mult
Performanță istorică Tentea și Iordache, cel mai bun rezultat al României de peste 3 decenii la Jocurile Olimpice de iarnă
Vinicius reclamă rasismul! Meciul Benfica - Real Madrid a fost întrerupt 10 minute: scene incredibile pe Da Luz!
Liga Campionilor
17.02
Vinicius reclamă rasismul! Meciul Benfica - Real Madrid a fost întrerupt 10 minute: scene incredibile pe Da Luz!
Citește mai mult
Vinicius reclamă rasismul! Meciul Benfica - Real Madrid a fost întrerupt 10 minute: scene incredibile pe Da Luz!
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Superliga
17.02
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Citește mai mult
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
FCSB tremură Și un parcurs perfect ar putea fi insuficient pentru play-off! De ajutorul cui depinde campioana
Superliga
17.02
FCSB tremură Și un parcurs perfect ar putea fi insuficient pentru play-off! De ajutorul cui depinde campioana
Citește mai mult
FCSB tremură Și un parcurs perfect ar putea fi insuficient pentru play-off! De ajutorul cui depinde campioana
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
08:58
„I-a spus de cinci ori «maimuță»” Mbappe confirmă acuzația de rasism făcută de Vinicius împotriva lui Prestianni. Reacția brazilianului
„I-a spus de cinci ori «maimuță»” Mbappe confirmă acuzația de rasism făcută de Vinicius împotriva lui Prestianni. Reacția brazilianului 
09:30
Și locul 5 e premiat de COSR Câți bani vor primi Tentea și Iordache pentru rezultatul istoric de la Jocurile Olimpice + Suma ar putea fi dublată
Și locul 5 e premiat de COSR Câți bani vor primi Tentea și Iordache pentru rezultatul istoric de la Jocurile Olimpice + Suma ar putea fi dublată
09:50
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
23:56
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Top stiri din sport
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Superliga
17.02
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Citește mai mult
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Se pregătește pentru Dinamo  FOTO. George Pușcaș muncește din greu înainte să ajungă în tabăra „câinilor”
Superliga
17.02
Se pregătește pentru Dinamo FOTO. George Pușcaș muncește din greu înainte să ajungă în tabăra „câinilor”
Citește mai mult
Se pregătește pentru Dinamo  FOTO. George Pușcaș muncește din greu înainte să ajungă în tabăra „câinilor”
„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!”
Superliga
17.02
„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!”
Citește mai mult
„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!”
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar
Superliga
17.02
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 32 rapid 10 Universitatea Craiova 63 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
18.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share