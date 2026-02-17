Ceea ce a făcut Radu Petrescu vineri, la Petrolul - FC Argeș, a compromis ideea de fotbal și de arbitraj.

Această idee nu-mi aparține, a fost rostită de Marius Avram, dar cred că a fost comentariul care a definit cel mai bine efectele acelei gafe neverosimile produsă de un central FIFA, motiv pentru care readuc ideea în prim-plan și în debutul acestui comentariu.

V-ați fi imaginat însă că poate exista ceva mai grav decât ce a făcut Petrescu? Ei bine, luni seară, la Sibiu, s-a petrecut ceva ce într-adevăr aruncă arbitrajul românesc într-un vid de credibilitate și integritate!

La Hermannstadt - CFR 0-1 s-au comis lucruri care nu pot avea explicație. Și care, vorba lui Ion Crăciunescu, atunci când le vezi te pot duce cu gândul la orice. LA ORICE!

Să ne înțelegem, la acest meci central a fost un ecuson FIFA, iar în camera VAR a fost chiar șeful arbitrajului video din România, Ovidiu Hațegan! Care a fost trimis ca AVAR, în timp ce VAR a figurat Bogdan Dumitrache.

O șmecherie pe care CCA și Hațegan o tot încearcă de câteva luni: și anume, cel care conduce VAR se deleagă AVAR, ca să nu figureze responsabil în mod oficial, deși e clar cine are autoritatea supremă în cabină atunci când șeful e AVAR și subalternul e VAR!

Cu ecuson FIFA pe teren și cu șeful VAR-ului la monitor, meciul a fost făcut țăndări. Nu doar că a fost viciat, dar s-au petrecut lucruri mult mai grave. Au fost încălcate Legile Jocului. A fost încălcat protocolul VAR!

1. La penalty-ul ratat de gazde, mingea e respinsă în mod corect de portar, după care doi jucători, Politic și Djokovic, câte unul de la fiecare echipă, nu respectă poziția și intră în în „căciula careului” înainte de excutarea loviturii. Și apoi au impact asupra fazei. Stupoare însă, din cabina VAR nu se intervine și nu se dictează repetarea penalty-ului!

E ceva ce nu se poate explica. Șeful VAR fie nu cunoaște Legile Jocului, fie, chiar mai grav de atât, nu a vrut cu bună știință să decidă repetarea! Ambele variante nu sunt doar erori, ci decredibilizează total ceea ce Răzvan Burleanu spunea despre Vassaras și anume că a punctat la capitolul integritate în arbitrajul românesc.

2. Chivulete acordă un penalty jenant pentru CFR, la un presupus fault asupra lui Păun, deși, cum bine a punctat Basarab Panduru la Prima Sport, „lui Păun i-a fost șters doar șiretul de la gheată”. Reluările sunt bune, centralul s-a păcălit, e o eroare evidentă, însă din camera VAR nu se intervine! De ce? Probabil, Hațegan și Dumitrache au considerat că nu e o eroare clară și n-au acționat.

3. În minutele de prelungiri, Chivulete acordă un penalty pentru Hermannstadt la o ținere în careu. Nu e cel mai clar penalty din lume, dar sunt argumente mai degrabă de a fi penalty. Și, stupoare: Hațegan și Dumitrache se decid să intervină, considerând, la doar câteva minute distanță după faza cu Păun, că trebuie anulat penalty-ul. Deși protocolul VAR spune fără echivoc că se intervine doar pentru a îndrepta o greșeală comisă în afara oricărui dubiu!

Chivulete e chemat la monitor, se uită zeci de secunde și probabil că mai degrabă se întreabă „eu ce fac acum, că m-a chemat șeful VAR-ului să schimb decizia, deși pe ce văd eu aici nu era de intervenție VAR?”.

Și, totuși, își schimbă decizia, fiindcă, nu-i așa?, e bine să faci ce îți spune șeful pe linie de arbitraj, nu să respecți ideea de arbitraj în sine. Și uite așa, arbitrajul românesc ajunge în cel mai jenant punct în care a fost în ultimii ani.

În această dimineață, GOLAZO.ro a trimis un mail oficial către CCA, pentru a solicita explicații oficiale privitoare la faza primului penalty, unde Legile Jocului n-au fost respectate. Vassaras însă tace, pentru că e greu să explici ceva ce, de fapt, nu poate fi explicat. Dacă va veni, totuși, vreun răspuns, o să-l găsiți aici, pe site.

O greșeală se poate accepta. O interpretare eronată a unui fault sau henț, a unui cartonaș galben sau roșu, a unei trageri de tricou, aceste lucruri sunt de înțeles.

Dar când șeful VAR-ului, mâna dreaptă a lui Vassaras, calcă în picioare nu doar Legile Jocului, ci și protocolul VAR, atunci nu mai e eroare umană. E fie incompetență, e fie vorba aceea: „te poți gândi la orice, absolut orice!”, dar obligatoriu, în ambele situații, concluzia trebuie să fie una singură: Hațegan, demisia!