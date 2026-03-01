Războiul îl încurcă și pe Ronaldo  Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
Cristiano Ronaldo, în tricoul lui Al-Nassr (Foto: IMAGO)
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei

Publicat: 01.03.2026, ora 18:12
  • Patru meciuri din Liga Campionilor Asiei au fost amânate, în urma atacului militar coordonat de SUA și Israel asupra Iranului.
  • A fost afectată și partida lui Al-Nassr, echipă la care este legitimat Cristiano Ronaldo (41 de ani), din Liga Campionilor Asiei 2.

Finalissima e în pericol, însă până la partida de la finalul lunii martie, și cele mai importante competiții de pe continentul asiatic au de suferit din cauza războiului.

Meciuri din optimile Ligii Campionilor Asiei, amânate

Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) a anunțat că meciurile din manșa tur a optimilor Ligii Campionilor Asiei care urmau să se dispute în regiunea de vest a continentului vor fi reprogramate, scrie The Athletic.

Luni, 2 martie

  • Shabab Al Ahli (Emiratele Arabe Unite) - Tractor FC (Iran) - Dubai
  • Al Duhail (Qatar) - Al Ahli (Arabia Saudită) - Doha

Marți, 3 martie

  • Al Wahda (EAU) - Al Ittihad (Arabia Saudită) - Abu Dhabi
  • Al Sadd (Qatar) - Al Hilal (Arabia Saudită) - Doha

În schimb, partidele din Australia, Coreea de Sud și Malaezia se vor desfășura conform programului.

AFC va continua să monitorizeze îndeaproape această situație în rapidă evoluție și rămâne hotărâtă să asigure siguranța și securitatea tuturor jucătorilor, echipelor, oficialilor și fanilor. Confederația Asiatică de Fotbal

Și meciul lui Cristiano Ronaldo a fost amânat

AFC a adăugat că și partidele din Liga Campionilor Asiei 2 și Challenge League au fost amânate până la o înștiințare ulterioare.

Al Nassr, echipă la care evoluează Cristiano Ronaldo, urma să joace în turul sferturilor competiției care reprezintă Europa League a Asiei.

Marți, 3 martie

  • Al Ahli Doha (Qatar) - Al Hussein (Iordania) - Doha

Miercuri, 4 martie

  • Al Wasl (EAU) - Al Nassr (Arabia Saudită) - Dubai.

