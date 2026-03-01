CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii  ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club

CFR Cluj riscă să fie depunctată chiar înainte de finalul sezonului regulat din cauza datoriilor.

Ardelenii și-au asigurat matematic calificarea în play-off, după 2-1 cu Farul, dar continuă să aibă emoții în privința prezenței în lupta pentru titlu.

CFR, depunctată?! Motivul pentru care ardelenii ar putea pierde 2 puncte

Conform Fanatik, CFR Cluj are o datorie de 200.000 de euro către impresarul Cătălin Sărmășan, informație confirmată de președintele Iuliu Mureșan.

Ardelenii ar avea timp să facă plata până luni, altfel vor fi penalizați cu două puncte. Pedeapsa ar anula victoria cu Farul și ar relansa lupta pentru play-off.

Iuliu Mureșan e însă convins că echipa sa nu va avea probleme:

„O să plătim. Noi am mai spus-o, de multe ori în ultima zi rezolvăm problemele. Și așa va fi și luni. Se rezolvă. Luni, la prânz, e comisia. Înainte, trimitem ordinul de plată că am plătit și se închide cazul”.

Întrebat dacă a reușit să obțină deja banii necesari, președintele ardelenilor a replicat: „CFR nu are numai dușmani și invidioși, are și prieteni. Vom plăti luni ca să nu mai riscăm nimic. Dacă nu plăteam pierdeam 2 puncte”.

FCSB stă la pândă

Depunctarea ardelenilor i-ar oferi campioanei o șansă în plus la calificarea în play-off.

Ardelenii ar fi din nou la 5 puncte distanță de FCSB. Dacă ar pierde în ultima rundă cu Dinamo, iar bucureștenii și-ar câștiga ultimele două meciuri, cu UTA și U Cluj, atunci FCSB ar trece în clasament de CFR.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport