Cătălin Tolontan Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo +7 foto
Opinii

Cătălin Tolontan Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

alt-text Cătălin Tolontan
alt-text Publicat: 19.02.2026, ora 13:00
alt-text Actualizat: 19.02.2026, ora 13:16
  • În urma recentului scandal cu insulte și îmbrânceli din Senatul României, o senatoare a spus că „au transformat instituția în stadion”. Nu ar fi fost rău să fie așa.

Pe stadionul „San Siro”, la deschiderea Jocurilor Olimpice Milano Cortina 2026, au defilat și cinci sportivi din Ucraina. În fața lor a mers purtătorul plăcuței cu numele țării.

Acesta a fost, precum toți ceilalți purtători, îmbrăcat avangardist. Avea un costum alb și ochelari mari de schi, ca o alegorie a sporturilor de iarnă. Nimeni din tribune nu a știut cine e în spatele ochelarilor întunecați de schi, cine a purtat „UCRAINA”.

Rusoaica din Milano

Recent s-a aflat. Pe deschizătoarea delegației ucrainene o cheamă Anastasia Kucherova și este o arhitectă rusoaică, care trăiește de 14 ani la Milano.

Ea a acordat un interviu agenției France Presse. A explicat de ce stadionul a creat cea mai bună ocazie să facă acest gest de a arăta ucrainenilor că există o șansă de refacere a legăturii.

Înainte ca delegația să intre pe pista stadionului, rusoaica din Milano, la curent cu starea de spirit a italienilor, le-a spus sportivilor că lumea îi va aplauda. Ei n-au crezut. Dar cei 70.000 de fani de sport au făcut-o: s-au ridicat în picioare și au ovaționat delegația Ucrainei.

„Asistăm zilnic la un circ de cea mai proastă speță”

În 18 februarie, câțiva politicieni s-au confruntat verbal și fizic în Senatul României.

Victoria Stoiciu și Ionel Floroiu (PSD), conflict cu Liviu Fodoca (PACE) în Parlament. FOTO: captură video Mediafax
Victoria Stoiciu și Ionel Floroiu (PSD), conflict cu Liviu Fodoca (PACE) în Parlament. FOTO: captură video Mediafax

Galerie foto (7 imagini)

Victoria Stoiciu și Ionel Floroiu (PSD), conflict cu Liviu Fodoca (PACE) în Parlament. FOTO: captură video Mediafax Victoria Stoiciu și Ionel Floroiu (PSD), conflict cu Liviu Fodoca (PACE) în Parlament. FOTO: captură video Mediafax Victoria Stoiciu și Ionel Floroiu (PSD), conflict cu Liviu Fodoca (PACE) în Parlament. FOTO: captură video Mediafax Victoria Stoiciu și Ionel Floroiu (PSD), conflict cu Liviu Fodoca (PACE) în Parlament. FOTO: captură video Mediafax Victoria Stoiciu și Ionel Floroiu (PSD), conflict cu Liviu Fodoca (PACE) în Parlament. FOTO: captură video Mediafax
+7 Foto
labels.photo-gallery

Ca să atribuie golănia unui spațiu cu un simbolism ușor de înțeles și să arate cât de jos s-a ajuns, senatoarea PSD Victoria Stoiciu a spus: „Au transformat instituția în stadion. Asistăm zilnic la un circ de cea mai proastă speță, cu urlete, cu filmat neregulamentar și cu insulte”.

Stoiciu e un om recent intrat în politică. Este unul dintre parlamentarii cu o mare decență. Comparația cu stadionul este, însă, nu mai puțin și nu mai mult decât o prejudecată.

În 7 februarie a avut loc meciul CFR Cluj - U Cluj. Rivalitatea e imensă. Mult mai veche și mai pătimașă decât decât cea dintre „globaliști” și „extremiști”. Antrenorul Bergodi, de la „U”, un personaj în general civilizat, s-a încleștat cu doi jucători de la CFR, unul fiind Andrei Cordea.

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (17).jpg
CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (17).jpg

Galerie foto (22 imagini)

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (1).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (2).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (3).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (4).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+22 Foto
labels.photo-gallery

Sportul a reacționat astfel:

  1. Arbitrul i-a eliminat pe amândoi. 
  2. Comisia de Disciplină a FRF a analizat cazul și i-a suspendat pe Bergodi și pe Cordea pe 30 de zile, amendându-i cu 10.000 de lei. Niciunul dintre ei nu va putea participa la meciurile echipelor lor.

Ce s-a întâmplat după scandalul fizic din Parlament: nu am văzut scos din sală și nici pedepsit vreun parlamentar. Care e, în acest caz, „sportul de golani”: fotbalul sau politica? Cine respectă propriile standarde: stadionul sau Parlamentul?

Mitul stadioanelor indecente și violente

Și nu e singurul exemplu. Pe niciun stadion al lumii nu se văd jucători care să încalce regulamentul și să alerge cu telefonul în mână, filmându-și competitorii pentru ca să-i rușineze live. Timorarea LIVE se face frecvent în Parlamentul României.

FIFA, UEFA, CIO, FRF sau LPF au multiple probleme. Dar au înțeles de multă vreme că circul și golănia nu vând bilete, nu câștigă trofee și nu păstrează încrederea oamenilor.

Sigur, există o bază reală a mitului că sportul e un „domeniu jos”, populat de obiceiuri vulgare. Pe vremuri, existau mai multă violență și radicalism în tribune. Dar o muncă serioasă, care a durat decenii la rând și a implicat forurile sportive, guvernele, parlamentele și spectatorii, a redus din manifestările dure ale stadioanelor. Și sponsorii s-au implicat. Pe atunci, sponsorii aveau o înțelegere mai largă a fenomenului. Ei încurajau punctele de vedere diferite, participau la poveștile care țin magia sportului, contibuiau la toată țesătura magică a fotbalului.

Abaterile vor exista întotdeauna, ca peste tot unde se adună mase mari de oameni. Însă nu violența caracterizează stadionul modern.

„Chile Si, Junta No!”

Arenele de sport au dat lumii conduite colective și momente care au inspirat. Episodul de la Milano este doar cel mai recent.

Stadioanele au reputația gălăgiei asurzitoare sau a derapajului. Dar tot ele au și o tradiție nobilă, cea a protestului. Dictatori precum Hitler și Pinochet au folosit stadioanele pentru propaganda rasismului sau pentru închiderea și torturarea opozanților. Iar publicul s-au răzbunat.

Spectatorii și sportivii i-au umilit pe autocrați. În 1974, la Mondialul din Germania lumea a putut citi mesajul „Chile Si, Junta No!”, afișat pe stadion contra regimului Pinochet, cel care transformase țara în propria feudă.

Cum vrea industria jocurilor de noroc să sufoce o parte a societății

Parlamentul însuși a avut momentele sale strălucitoare. Camera asediată unde Ion Rațiu se așeza la tribună ca să apere ideea de reprezentare a cetățenilor nu era plină de bande de spectatori ai Progresului, ci de mineri chemați de politicieni.

Sportul are propriile sale probleme. Care nu sunt deloc mici. De pildă, industria jocurilor de noroc, care e sponsorul principal și îi oferă sportului mulți bani, se comportă așa cum se vede cu ochiul liber: discreționar. Ea lucrează în forță, pedepsindu-i pe cei care nu o preamăresc. Pur și simplu, vrea să sufoce orice parte a presei, a decidenților și a opiniei publice care pune întrebări.

E o formă de violență economică. Rezultatul presupune distrugerea unei părți a societății. Numai că industria pariurilor își taie singură craca de sub picioare, când întrerupe legătura cu societatea. Și trage și fotbalul după ea într-o peșteră reputațională, care e observată de toată lumea.

Dar, ca orice exces de putere care crează disproporții nedemocratice, totul se rezolvă, în timp, de către societate. Cei puternici se înțelepțesc sau suferă consecințele monopolului autocratic. Nimeni nu decide asta, decât societatea. Iar stadionul e o parte importantă a societății, cu bunele și cu slăbiciunile sale.

Cristiano Bergodi STADION Parlamentul Romaniei jocurile olimpice de iarna psd senat victoria stoiciu
Știrile zilei din sport
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic”  Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Superliga
10:18
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic” Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Citește mai mult
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic”  Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Superliga
11:27
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Citește mai mult
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Special
07:57
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Citește mai mult
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Jocurile Olimpice
00:00
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Citește mai mult
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:30
„Narcisism alb” Atac dur la adresa lui Jose Mourinho, după scandalul Prestianni - Vinicius: „Sentiment de superioritate”
„Narcisism alb”  Atac dur la adresa lui Jose Mourinho, după scandalul Prestianni - Vinicius: „Sentiment de superioritate”
12:50
„El a jucat cu mine, nu eu cu el” Luis Figo, despre Cristiano Ronaldo + comparația cu Messi: „E ca și cum ai compara caviarul cu trufele
„El a jucat cu mine, nu eu cu el” Luis Figo, despre Cristiano Ronaldo + comparația cu Messi: „E ca și cum ai compara caviarul cu trufele
11:57
„Cel mai mare sprint din viața mea” Eric de Oliveira a tras sperietura vieții lui: „Aveam impresia că mă urmărește cineva! Am crezut că vine Dracula”
„Cel mai mare sprint din viața mea” Eric de Oliveira a tras sperietura vieții lui: „Aveam impresia că mă urmărește cineva! Am crezut că vine Dracula”
12:16
Neymar, anunț despre retragere Starul brazilian a vorbit deschis: „Trebuie să îndur. S-ar putea ca în decembrie...”
Neymar, anunț despre retragere  Starul brazilian a vorbit deschis: „Trebuie să îndur. S-ar putea ca în decembrie...”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Top stiri din sport
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Superliga
19.02
„Nimeni nu o vrea pe FCSB” Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Citește mai mult
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
Campionate
19.02
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
Citește mai mult
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Special
19.02
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Citește mai mult
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi
Europa League
00:00
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi
Citește mai mult
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 28 rapid 10 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 18 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
20.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share