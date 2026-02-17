Cristian Geambașu Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Cristian Geambașu Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 17.02.2026, ora 17:11
alt-text Actualizat: 17.02.2026, ora 17:21
  • A doua clasată a Superligii are nevoie de un vârf cu profilul jucătorului care a adunat 46 de selecții la naționala României.
  • Dar Pușcaș de astăzi nu a mai jucat fotbal în mod organizat din luna august a anului trecut și chiar și atunci o făcea intermitent, cu realizări modeste

“A fost onest, a spus că are câteva probleme medicale. A avut o perioadă fără jocuri, dar sper să fie pregătit să ne ajute.” Cel despre care spune Zeljko Kopic că i-a mărturisit că ar avea ceva probleme medicale este George Pușcaș.

George Pușcaș este una și aceeași persoană cu jucătorul căruia Dinamo intenționează să-i propună un contract pe un an și jumătate.

Chiar e sută la sută sau are câteva probleme?

Anunțată în premieră de jurnalistul Emanuel Roșu, știrea viitorului transfer al atacantului care se făcea remarcat la Euro U21 din 2019 a fost confirmată de președintele Andrei Nicolescu. Acolo în știre există un pasaj care pare scris cu mâna impresarului lui Pușcaș.

“Pușcaș nu a pierdut timpul de când a rămas liber de contract. S-a antrenat intens și e sută la sută la punct cu pregătirea fizică.”

Păi, ce te faci cu versiunea prezentată de antrenorul dinamovist în urma convorbirii cu fotbalistul care a strâns 46 de prezențe pentru naționala României?

Care este adevărul, e gata de joc Pușcaș sau are “câteva” probleme? Transferă Dinamo un pacient sau, hai, un convalescent, ori aduce în haită un buldog care să muște din apărările adverse?

Echipe multe, realizări puține

George Pușcaș, cu o cotă de piață de 1 milion de euro potrivit Flashscore, împlinește 30 de ani în aprilie.

Și nu mai joacă fotbal din septembrie 2025 (de fapt, ultimele meciuri le-a bifat la începutul lui august 2025), când i-a încetat înțelegerea cu formația de primă ligă turcă Bodrum.

Pentru Bodrum, ultima formație la care a fost legitimat, a evoluat de 34 de ori și a înscris 8 goluri, pe un împrumut (de la Genoa) care s-a întins din august 2024 până la începutul lunii septembrie 2025.

George Pușcaș George Pușcaș
George Pușcaș

Ultimii ani au însemnat un periplu permanent pentru Pușcaș, la formații modeste, unde nu a avut realizări notabile.

Convocat la națională la început de mandat de Mircea Lucescu pentru meciurile din Liga Națiunilor s-a răzvrătit că nu a fost trecut pe foaia de joc la partida cu Lituania (2-1), cerând să fie lăsat să plece la echipa de club. Ulterior, atât selecționerul, cât și fotbalistul au negat conflictul.

După Mazilu, încă un om de băgat în service?

Este George Pușcaș omul de care are nevoie Dinamo acum înaintea unui play-off în care alb-roșiii și-au afirmat aspirațiile la titlu?

Victoria scremută cu Unirea Slobozia, obținută cu încă un gol al lui Opruț, un fundaș, spune că da.

De altfel, nu doar ultimul meci, ci și cele dinainte au arătat o criză de eficacitate, escamotată aproape de fiecare dată prin realizările oamenilor din liniile mediană și defensivă. În special prin Opruț.

Lui Dinamo îi trebuie un vârf gen Pușcaș, dar un Pușcaș în versiunea lui măcar de rulaj, dacă nu aceea de top. După Adrian Mazilu, deocamdată o deziluzie, dincolo de vorbele frumoase ale celor din club, Dinamo nu are nevoie de încă un jucător pe care să-l reeduce fizic, și să-l pună pe picioare.

Nu de un convalescent duce lipsă a doua clasată din Superligă, ci de un jucător puternic și eficient. Unul care să alunge imaginea involuntar comică a celui care era Stipe Perica.

Resigilat, cu mici urme de zgârieturi

Am rezerve că Pușcaș este atacantul providențial care să contribuie la primul titlu după 19 ani pentru alb-roșii, dar e adevărat că la mijloacele de care dispune acum Dinamo nu își permite decât produse resigilate, cu mici urme de zgârieturi.

Dar între a sta în contemplație și a acționa, a doua variantă este întotdeauna de preferat.

Consacrată la un moment dat echipa cu jocul cel mai frumos din campionat, poate chiar înaintea Craiovei, Dinamo din ultimele etape a smuls rezultatele scrâșnind din dinți.

Cu atât mai mult un atacant puternic și eficient te poate scoate atunci când jocul nu strălucește.

transfer dinamo liga 1 george puscas
Opinii
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
