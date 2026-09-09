A învins omul-maraton! Ben Shelton, în semifinale la US Open, după o victorie incredibilă cu Alcaraz, într-un meci care s-a încheiat după 3 dimineața! 

Ben Shelton (23 de ani, #9 ATP) s-a calificat în semifinale la US Open după un meci uluitor cu Carlos Alcaraz (23 de ani, #3 ATP), scor 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(7).

Duelul s-a încheiat la ora 3:34, fiind cea mai târzie oră la care s-a jucat un meci din istoria turneului, într-o zi dată peste cap de alte 3 meciuri-maraton.

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Zi incredibilă la New York, unde toate cele 4 partide programate pe Arena Arthur Ashe s-au încheiat în set decisiv, inclusiv mult așteptatul duel dintre Shelton și Alcaraz.

Marea confruntare a început după ora 23:00, ora locală, după ce Aryna Sabalenka - Linda Noskova și Frances Tiafoe - Alex Michelsen s-au încheiat cu tie-break în decisiv!

Și s-au întins peste sesiunea de seară, care ar fi trebuit să înceapă la ora 19:00. Organizatorii au avut nevoie de timp pentru ca arena să se golească și spectatorii cu biletele de seară să poată intra.

Doar că și meciul dintre Jessica Pegula și Emma Navarro a ajuns, la rândul său, în decisiv!

A învins omul-maraton ! Ben Shelton, în semifinale la US Open, după o victorie incredibilă cu Alcaraz

Duelul dintre Alcaraz și Shelton a fost extrem de echilibrat încă de la început. Spaniolul a reușit să rupă ritmul la 5-5 și a părut că se îndreaptă spre câștigarea setului, însă americanul a răspuns imediat și a egalat.

În tie-break, Alcaraz a avut însă nervii mai tari și s-a impus cu 7-5.

Shelton a revenit spectaculos în setul secund, împins de la spate de public. Americanul a dominat manșa și a câștigat-o cu un categoric 6-1.

Mai mult, Shelton a început excelent și setul al treilea, desprinzându-se rapid la 3-0. Alcaraz nu a mai găsit răspunsul necesar, iar americanul a păstrat avantajul până la final: 6-3.

Alcaraz, doborât în decisiv

Deși părea că se clatină, Alcaraz s-a redresat și a trimis meciul în decisiv după un 6-1 categoric în setul 4.

Ultimul set a fost unul pe muchie de cuțit. La 4-3, Shelton a avut trei mingi de break și șansa de a pune o presiune uriașă pe Alcaraz.

Spaniolul a revenit însă miraculos, a salvat toate cele trei oportunități și a rămas în controlul partidei. S-a ajuns la tie-break, unde americanul s-a desprins la 3-1, însă a pierdut apoi patru puncte la rând.

Shelton a rămas calm și a continuat să pună presiune, reușind să întoarcă din nou scorul și să obțină avantajul unui nou mini-break. S-a făcut 9-7, iar serviciul nu l-a trădat pe american, care a reușit să închidă meciul în fața campionului en-titre.

Este pentru a doua oară în semifinale la US Open și pentru doar a treia oară în carieră la un turneu de Grand Slam.

După victoria lui Shelton, este sigur că americanii vor avea un reprezentant în finală. Îl va întâlni în Tiafoe, care trecuse tot de un conațional, Alex Michelsen, după o revenire spectaculoasă, scor 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6(6).

Învingătorul va fi doar al doilea finalist american din ultimii 20 de ani, după ce Taylor Fritz a fost învins în urmă cu doi ani de Jannik Sinner, 3-6, 4-6, 5-7.

Celelalte două sferturi de finală, care vor decide a doua semifinală, se dispută astăzi: Alexander Zverev - Botic van de Zandschulp și Karen Khachanov - Alexander Blockx.

2003 e ultimul an în care un american s-a impus în competiția masculină de la US Open. Atunci, Andy Roddick îl învingea pe Ferrero, 6-3, 7-6(2), 6-3

Victorie uriașă în fața omului-maraton din tenis

Meciul dintre Shelton și Alcaraz a stabilit un nou record la US Open. S-a încheiat la ora 3:34 și a devenit cea mai târzie din istoria turneului, depășind precedentul record stabilit în 2022, tot într-un meci al lui Alcaraz și tot în sferturile de finală.

Atunci, spaniolul îl învingea pe Jannik Sinner cu 6-3, 6-7(6), 6-7(0), 7-5, 6-3, într-o partidă care a rămas una dintre cele mai memorabile confruntări din istoria recentă a turneului.

Doar a doua înfrângere în 5 seturi!

Succesul obținut de Shelton este cu atât mai impresionant cu cât Alcaraz este o adevărată bestie în meciurile de 5 seturi.

Aceasta este doar a două înfrângere a ibericului în 17 meciuri ajunse în decisiv la turneele de Grand Slam.

Singurul său eșec de până acum era în fața lui Matteo Berrettini, la Australian Open 2022. Italianul s-a impus atunci cu 2-6, 6-7(30), 6-4, 6-2, 6-7(5).

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