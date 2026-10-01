„Credeți în Hagi!” Interviu GOLAZO.ro la Varșovia cu Jerzy Dudek, unul dintre marii portari ai Poloniei, campion al Europei cu Liverpool +6 foto
Jerzy Dudek, la unul dintre cele două penaltyuri apărate în finala Ligii din 2005. Campion al Europei cu Liverpool, după 0-3, 3-3, 3-2 la penaltyuri contra Milanului. Foto: Imago
Nationala

„Credeți în Hagi!” Interviu GOLAZO.ro la Varșovia cu Jerzy Dudek, unul dintre marii portari ai Poloniei, campion al Europei cu Liverpool

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 09:43
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 09:43
  • CORESPONDENȚĂ GOLAZO.ro DIN POLONIA. Jerzy Dudek, 53 de ani, amintindu-și despre Gică Hagi și România la World Cup ‘94 și comentând situația actuală a naționalei înaintea confruntării cu Polonia: „Hagi are o perioadă dură ca selecționer”. 
  • Aceasta este prima parte a interviului cu fostul portar al lui Liverpool. Urmează a doua despre ce înseamnă astăzi naționalei Poloniei și suferința lui Robert Lewandowski la 38 de ani. Și a treia despre incredibila finală a Ligii Campionilor din 2005. Cu Dudek eroul Europei. 
  • Polonia - România se joacă vineri seară, de la 21:45, meci transmis în direct de Antena 1 și liveTEXT de GOLAZO.ro. 
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Jerzy Dudek a fost unul dintre portarii faimoși ai Poloniei, care a jucat la trei cluburi europene istorice în țările lor. Feyenoord în Olanda, Liverpool în Anglia, Real Madrid în Spania.

A cucerit trofee, devenind o legendă a Ligii Campionilor în incredibila finală din 2005, cu el eroul lui Liverpool și al Europei.

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La 53 de ani, e analist sportiv, comentator, în special la TVP Sport.

A acceptat imediat un interviu pentru GOLAZO.ro. În prima parte, fostul goalkeeper își amintește impresionat de Gică Hagi și generația noastră de aur la CM 1994 și analizează situația selecționerului Hagi și a naționalei actuale.

Dudek: „Aveați atâția superjucători în 1994. Deasupra tuturor, Hagi”

Jerzy, se apropie Polonia - România. Ce înseamnă Gică Hagi și naționala României în istoria fotbalului? Îți amintești meciurile și golurile de la Mondialul din 1994?

Toți știm România de la Mondialul american, una dintre cele mai valoroase echipe la acea vreme. Ați bătut Argentina… Eu jucam în liga a treia poloneză atunci, la Concordia Knurow. Am văzut în 1994 un Mondial pe care-l țin minte și acum, iar formația voastră era extraordinară. Cât de bine juca! Aveați atâția superjucători, în afara lui Hagi: Popescu, Petrescu, Dumitrescu, Răducioiu, toți minunați. Deasupra tuturor, Hagi, de la Real și Barcelona, aproape imposibil de marcat! Ce amintiri aveți cu acea echipă!

Gică Hagi, la 3-1 cu Columbia, în primul meci la CM 1994. Foto: Imago Gică Hagi, la 3-1 cu Columbia, în primul meci la CM 1994. Foto: Imago
Gică Hagi, la 3-1 cu Columbia, în primul meci la CM 1994. Foto: Imago

Ce te-a atras la România 1994?

Avea totul. Colectiv, foarte puternică, dar și cu o calitate individuală care putea fi decisivă în orice clipă. Tuturor ne e dor de acea echipă.

Dudek: „Hagi are o perioadă dură ca selecționer. Nu mai aveți staruri”

Hagi este selecționerul României din aprilie 2026, însă avem zero puncte după două meciuri în Liga Națiunilor, primele sale partide oficiale. Cum va fi meciul cu Polonia pentru el?

Da, Hagi e selecționer acum, l-am avut și noi, la fel, pe Zibi Boniek (n.r. Zbigniew Boniek, printre cei mai importanți golgheteri polonezi all-time, câștigător CCE 1985 cu Juventus și locul 3 cu naționala la CM 1982). Trebuie să ai răbdare, ca antrenor trebuie să știi cum să construiești echipa, dar e important să ai și „material”, te uiți la generația tânără, începi să o dezvolți, să creezi noi jucători, asta e tot ce contează. Iar Hagi are o perioadă dură.

Aveți o echipă care poate fi solidă, organizată, dar nu mai aveți staruri, ca în anii ‘90. Poți concura cu formații precum Polonia, însă dacă vrei să fii mai sus ai nevoie de staruri Jerzy Dudek, fost mare portar polonez

Voi îl aveți încă pe Lewandowski.

În trecut, Lewy a făcut toți jucătorii să crească, exemple Krychowiak, Glik, Blaszczykowski, Piszczek, am avut o generație foarte bună de jucători și toți au crescut în jurul lui Lewandowski. Trebuie să fii norocos să ai o asemenea generație și să o folosești corect.

60 de meciuri
a jucat Dudek la națională. Ultimul, pe 4 iunie 2013, la patru ani de la precedentul, a fost ca un joc de retragere (2-0 cu Liechtenstein). Avea 40 de ani și 73 de zile, cel mai în vârstă internațional polonez all-time

Dudek: „Dacă n-ai rezultate, oamenii încep să se îndoiască de tine”

Cum ți se pare Hagi?

Știe fotbal, știe cum trebuie să fie jucătorii, dar el nu trebuie să-i ia doar pe cei evidenți, ci trebuie să descopere posibile viitoare vedete. Pentru o asemenea misiune, ai nevoie de răbdare, de timp, de idei. El are experiență, știe cum să facă. Totuși, noi vorbim permanent de rezultate. Dacă nu le ai, oamenii încep să se îndoiască de tine, iar pasul următor e același pentru oricine. Dacă nu câștigi, te dau afară și caută înlocuitor. E calea cea mai ușoară, întotdeauna, e mai bine să concediezi un om decât să schimbi întreaga echipă.

Dudek și trofeul Ligii Campionilor în 2005
Dudek și trofeul Ligii Campionilor în 2005

Galerie foto (6 imagini)

Jerzy Dudek și marea pasiune după fotbal: golf. Fotografii Imago Dudek și trofeul Ligii Campionilor în 2005 Dudek, analist sportiv, alături de Michael Owen Penaltyul apărat lui Pirlo în finala CL 2005, Liverpool - Milan 3-3, 3-2 la penaltyuri Penaltyul apărat lui Shevchenko în finala CL 2005, Liverpool - Milan 3-3, 3-2 la penaltyuri
+6 Foto
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Ce crezi că se va întâmpla?

Cu tot respectul, trebuie să ai puțin noroc pentru a prinde o generație de calitate, pentru ca apoi să creezi echipa cu acei jucători, să-i motivezi cu ideea că pot scrie istorie și, mai mult decât orice, să-i faci să se sacrifice pentru echipă.

Dudek: „Dați-i timp lui Hagi!”

Îți amintești de Euro 2024?

Ați avut un turneu final foarte bun. Dacă nu ai staruri, e important să ai o formație solidă, care muncește mult.

Ce poate face Hagi acum?

Încă o dată, Hagi știe. Numai că, uneori, ai timp să muncești, alteori, nu. Cred că România are acum tot timpul să construiască o echipă în următorii trei, patru ani. Poate pentru următorul European, poate pentru următorul Mondial. Dați-i timp! Dacă te uiți repede după un înlocuitor, strategia asta nu funcționează niciodată. În concluzie, el știe fotbal. Sfatul meu: credeți în Hagi! Și încercați să motivați jucătorii.

9 trofee
a cucerit Jerzy Dudek în carieră: două cu Feyenoord (1996-2001), patru cu Liverpool (2001-2007) și trei cu Real Madrid (2007-2011)

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