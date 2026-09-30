Ironia zilei Suporterii, glumă virală cu Gică și Ianis Hagi: „Singura șansă să batem pe cineva”

Într-o perioadă în care rezultatele naționalei României au alimentat tot mai multe discuții și, inevitabil, un val de ironii pe internet, fotbalul românesc a devenit din nou o sursă inepuizabilă de meme-uri.

De această dată, în centrul atenției se află Gică și Ianis Hagi, într-o imagine care a stârnit rapid reacții în online.

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În contextul rezultatelor recente ale naționalei, înfrângeri cu Suedia (1-2) și Bosnia (2-4) un fan a generat o imagine în care rolurile lui Gică și Ianis Hagi sunt pur și simplu inversate.

Ianis, antrenor, Gică, jucător

Imaginația fără margini a microbiștilor a dat naștere unui fotomontaj viral.

În poza generată, Gică Hagi apare într-o ipostază familiară pentru microbiști: ca fotbalist, cu banderola pe braț.

Pe marginea terenului, în rol de antrenor, e Ianis Hagi, care îi dă indicații tehnico-tactice tatălui său

Peste imagine apare ironia: „Singura șansă să batem pe cineva”.

Gică și Ianis Hagi au fost în mod repetat personaje centrale în astfel de fotomontaje, tocmai datorită relației dintre cei doi și a rolului pe care numele Hagi îl are în fotbalul românesc.

De această dată, autorul imaginii a mers pe ideea: dacă România are nevoie de o victorie, poate că soluția una absolut neașteptată.

Gică Hagi continuă să se bazeze pe Ianis la echipa națională, deși acesta a avut foarte puține minute la echipa de club.

La conferința de presă de dinaintea meciurilor din Liga Națiunilor, Gică Hagi a fost întrebat direct despre convocarea fiului său. Selecționerul a explicat că Ianis face parte din categoria jucătorilor cu experiență internațională și a transmis că, dacă va fi convocat, înseamnă că stafful are încredere în el.

Iar Ianis a fost inclus ulterior în lotul pentru primele patru partide din Liga Națiunilor. A jucat cu Suedia, dar a fost lăsat în afara lotului cu Bosnia.

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