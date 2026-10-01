Noi schimbări la Arena Națională Ce a decis Primăria, în perspectiva finalei Europa League care se va juca la București
Arena Națională FOTO facebook.com/PMBucuresti
Superliga

Noi schimbări la Arena Națională Ce a decis Primăria, în perspectiva finalei Europa League care se va juca la București

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 10:13
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 10:18
  • Arena Națională din București va trece printr-un amplu proces de reabilitare și modernizare înaintea finalei UEFA Europa League din 2028.
  • În paralel cu lucrările care vizează stadionul, și parcul din jurul arenei va fi refăcut în colaborare cu Primăria Sectorului 2.
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Protocolul de colaborare dintre cele două administrații a fost aprobat în ședința Consiliului General al Municipiului București, la inițiativa primarului general Ciprian Ciucu.

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Spațiul verde și aleile din jurul Arenei Naționale urmează să fie modernizate, în condițiile în care zona reprezintă unul dintre primele puncte de contact pentru spectatorii care ajung la stadion pentru meciuri și alte evenimente, a anunțat azi Primăria Capitalei.

Parcul din jurul Arenei Naționale va fi reamenajat

Municipalitatea va pune la dispoziția Primăriei Sectorului 2 documentația și studiile necesare pentru lucrările de amenajare peisagistică.

Sectorul 2 va avea responsabilitatea pentru intervențiile efective din parc. Printre acestea se numără plantări și toaletări, refacerea aleilor, înlocuirea mobilierului urban și modernizarea sistemului de irigații.

De asemenea, proiectul prevede repararea gardului din jurul zonei verzi. Primăria Sectorului 2 se va ocupa și de activitățile de curățenie, precum și de deszăpezirea spațiului.

Arena Națională, pregătită pentru finala Europa League din 2028

Lucrările nu se limitează însă la zona exterioară a stadionului. Arena Națională va găzdui finala UEFA Europa League din 2028, iar autoritățile au anunțat mai multe intervenții pentru modernizarea infrastructurii.

Printre acestea se află lucrări de proiectare și reparații la structură și acoperiș, dar și înlocuirea ecranelor LED ale tabelului de marcaj, cunoscut sub denumirea de videocub.

O altă componentă importantă a proiectului vizează infrastructura tehnică necesară transmisiunilor sportive și activității media.

Echipamente noi pentru transmisiunile TV

Potrivit planului prezentat de municipalitate, Arena Națională va beneficia și de lucrări de modernizare și upgrade pentru echipamentele și sistemele utilizate la broadcasting, transmisii TV și activități media.

Obiectivul este ca stadionul să fie adus la standardele necesare pentru găzduirea unui eveniment UEFA de anvergură, în perspectiva finalei Europa League programate în 2028.

Astfel, proiectul vizează atât infrastructura stadionului, cât și spațiile din imediata sa vecinătate, inclusiv parcul, aleile și zonele verzi.

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