Messi și Ronaldo, în aceeași echipă! Planul grandios pentru un moment istoric: „Mă duc personal după Cristiano” » Când s-ar putea rezolva totul

Carlos Tevez (42 de ani) își pregătește meciul de retragere și are un plan spectaculos: vrea ca Lionel Messi și Cristiano Ronaldo să joace în aceeași echipă.

Partida va avea loc pe La Bombonera, în decembrie, însă data exactă nu a fost încă stabilită.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Carlos Tevez și-a pus ghetele în cui în 2021, însă își dorește neapărat și un meci de retragere. Și vrea să-i vadă pe Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, foștii săi colegi, pe teren în aceeași echipă, scrie reporteindigo.com.

Messi și Ronaldo, în aceeași echipă! Planul grandios pentru un moment istoric

Tevez anunța încă de anul trecut că își dorește ca cei doi să fie prezenți la eveniment: „Vor juca împreună”.

Întrebat dacă există șanse reale să-l convingă pe Cristiano Ronaldo să vină în Argentina, Tevez a replicat atunci: „Mă voi duce personal după el”.

Între timp, planurile au intrat pe ultima sută de metri. Partida va avea loc pe La Bombonera, stadionul celor de la Boca Juniors, echipa la care a crescut Tevez. Mai rămâne de stabilit data exactă.

Messi și Ronaldo ar fi primit deja invitații și, dacă vor accepta, vor împărți pentru prima dată terenul în aceeași echipă după ce au fost doar adversari de-a lungul carierei.

Ultima dată când Messi și Ronaldo s-au aflat pe același teren a fost pe 19 ianuarie 2023, la Riad, într-un amical între PSG și o echipă formată din jucători de la Al Nassr și Al Hilal.

PSG s-a impus atunci cu 5-4. Messi a înscris un gol, în timp ce Ronaldo a reușit o dublă.

Tevez a devenit antrenor după retragere

Carlos Tevez s-a retras în 2021, după o carieră impresionantă, în care a evoluat pentru Boca Juniors, Corinthians, West Ham United, Manchester United, Manchester City, Juventus și Shanghai Shenhua.

Argentinianul și-a încheiat cariera chiar la Boca Juniors, clubul la care debutase.

Pentru naționala Argentinei, Tevez a adunat 76 de selecții și 13 goluri. A disputat trei finale de Copa América și a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice din 2004.

În palmaresul său se regăsesc numeroase trofee importante, cele mai importante fiind Copa Libertadores (2003) și Copa Sudamericana (2004) cu Boca Juniors, dar și Liga Campionilor (2008) cucerită alături de Manchester United.

După ce a renunțat la cariera de jucător în 2021, Tevez a trecut pe bancă. Din 2022 este antrenor și le-a pregătit până acum pe Rosario Central, Independiente și Talleres.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport