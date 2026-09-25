„E jenant!” Problema apărută în timpul meciului Suedia - România » Reacție dură: „Dacă se întâmpla în altă parte...” +48 foto
Mingile UEFA Nations League. Foto: Imago
Liga Națiunilor

„E jenant!” Problema apărută în timpul meciului Suedia - România » Reacție dură: „Dacă se întâmpla în altă parte...”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.09.2026, ora 23:27
  • Meciul Suedia - România, din prima etapă a Ligii Națiunilor, a început cu probleme legate de mingile de joc.
  • Mai multe dintre ele au trebuit schimbate după ce au început să piardă aer.
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Noile mingi folosite în Liga Națiunilor fuseseră verificate și aprobate de arbitri înaintea meciului, dar ulterior au început să se dezumfle.

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Probleme bizare la Suedia - România. Mingile au început să piardă aer

Dificultățile au apărut încă din primele minute. Lucas Bergvall a semnalat că una dintre mingi nu era în regulă, iar în minutul 10 Yasin Ayari a îndepărtat o alta care părea insuficient umflată.

Al patrulea oficial, copiii de mingi și ceilalți membri ai din staff au intervenit pentru a le înlocui în timpul jocului. În cele din urmă, au fost folosite și mingi care fuseseră utilizate la încălzire, conform aftonbladet.se.

Problemele cu mingile nu au împiedicat însă apariția golurilor.

Isak (minutul 20) și Gyokeres (minutul 43) au punctat pentru Suedia, iar Dennis Man (minutul 29) a marcat pentru România.

Imagini de la încălzire, înainte Suedia - România. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (8).jpg
Imagini de la încălzire, înainte Suedia - România. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (8).jpg

Galerie foto (48 imagini)

Imagini de la încălzire, înainte Suedia - România. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg Imagini de la încălzire, înainte Suedia - România. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg Imagini de la încălzire, înainte Suedia - România. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpeg Imagini de la încălzire, înainte Suedia - România. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg Imagini de la încălzire, înainte Suedia - România. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg
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Situația a fost criticată la pauză de jurnalistul și analistul suedez Erik Niva, în studioul Viaplay (platformă de streaming suedeză).

„Nu este cel mai important lucru din lume, dar tot nu înțeleg cum poate fi posibil așa ceva. Jucăm un meci oficial pe arena noastră națională și trimitem echipele pe teren cu mingi neumflate.

Dacă acest meci s-ar fi jucat într-o țară cu un PIB mai mic, ne-ar fi fost foarte ușor să facem glume pe seama lipsei de organizare și de pregătire. Este clar că e jenant”, a spus acesta.

Suedia - România FOTO Iosif Popescu GOLAZO (7).jpg
Suedia - România FOTO Iosif Popescu GOLAZO (7).jpg

Galerie foto (56 imagini)

Suedia - România FOTO Iosif Popescu GOLAZO (8).jpg Suedia - România FOTO Iosif Popescu GOLAZO (18).jpg Suedia - România FOTO Iosif Popescu GOLAZo (1).jpg Suedia - România FOTO Iosif Popescu GOLAZo (2).jpg Suedia - România FOTO Iosif Popescu GOLAZo (3).jpg
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