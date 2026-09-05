Derby de România se va juca pentru a treia oară pe cea mai mică arenă pe care s-a disputat vreodată. Iar acest lucru ar putea fi un mare avantaj pentru oaspeți.

Dinamo - FCSB se joacă astăzi, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Cel mai important meci din fotbalul românesc se joacă din nou pe „Arc”, Arena Națională fiind în continuare indisponibilă pentru fotbal.

Inițial, Dinamo și FCSB ajunseseră la un acord pentru ca derby-ul să se joace pe Cluj Arena, însă ultrașii „câinilor” s-au opus vehement și au reușit să împiedice mutarea meciului în provincie.

Motivul pentru care Dinamo are mari emoții înaintea derby-ului cu FCSB de pe „Arcul de Triumf”

Decizia s-ar putea să-i coste pe dinamoviști pentru că FCSB s-a simțit ca acasă în ambele meciuri directe disputate pe „Arcul de Triumf”. „Roș-albaștrii” s-au impus de fiecare dată cu același scor, 2-1.

Prima confruntare a avut loc în 2023, în etapa #2, la primul Derby de România după revenirea lui Dinamo în Liga 1. A fost un meci câștigat de FCSB, cu două goluri superbe în prima repriză.

FCSB, atunci gazdă, a deschis scorul în minutul 30. Florinel Coman a primit mingea la marginea careului și a trimis un șut superb direct în vinclu. Doar cinci minute mai târziu, Darius Olaru a dublat avantajul. Căpitanul roș-albaștrilor a înscris cu un șut pe jos, la colțul lung, din interiorul careului.

Dinamo a redus din diferență în minutul 83, prin Goncalo Gregorio, după o eroare a lui Ștefan Târnovanu, care a respins greșit un balon. Nu a fost însă suficient, iar FCSB s-a impus cu 2-1.

Este vorba de derby-ul în care Florinel Coman a creat un moment viral după ce, din zona galeriei dinamoviste, spre el s-a aruncat cu un telefon. Coman l-a ridicat și și-a făcut un selfie înainte ca Neluț Roșu să-l împingă și să-i ia telefonul.

Eșec dureros la barajul pentru Europa

Al doilea Derby de România disputat pe „Arcul de Triumf” a avut o miză uriașă. Cele două echipe s-au întâlnit în această vară, în finala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League.

Dinamo a început partida fără galerie, suporterii protestând împotriva schimbării siglei. Aceștia au intrat pe stadion după golul marcat de Dawa în minutul 10, după o lovitură de colț.

„Câinii” au restabilit egalitatea în repriza secundă, prin Mamoudou Karamoko și a dus meciul în prelungiri. Acolo, FCSB a dat lovitura, în minutul 107, când Ofri Arad a marcat golul victoriei: Cretu a centrat în careu, Tănase a prelungit cu capul spre fața porții, iar Arad a înscris cu un șut pe jos.

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