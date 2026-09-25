MAN LUMINEAZĂ, APĂRAREA DĂ RATEURI   Plusurile și minusurile României la primul meci oficial cu Hagi: înfrângere în Suedia după două mari erori în defensivă +56 foto
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MAN LUMINEAZĂ, APĂRAREA DĂ RATEURI Plusurile și minusurile României la primul meci oficial cu Hagi: înfrângere în Suedia după două mari erori în defensivă

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 25.09.2026, ora 23:29
alt-text Actualizat: 25.09.2026, ora 23:32
  • Naționala României a avut puține momente bune la Stockholm, acelea create doar de oamenii din ofensivă, Man și Louis Munteanu
  • Au fost însă mari probleme în partea defensivă, în ciuda unei apărări în 5 oameni, cu 3 stoperi, însă doi dintre ei au comis mari erori
  • Ce-a mers bine la Stockholm, cum s-a descurcat surpriza din primul 11 și ce a fost rău în înfrângerea cu Suedia, 1-2, în rândurile de mai jos
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Primul meci oficial al lui Hagi pe banca României s-a încheiat cu o înfrângere, 1-2 în Suedia, la Stockholm, iar prestația „tricolorilor” a avut diferențe mari de la un jucător la altul. De la un moment la altul.

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Cumva a alternat, însă repriza secundă abia am existat pe teren. Man și Louis Munteanu au printre puținii care produs pericol în față, Drăgușin a încercat să țină o defensivă zdruncinată de erorile lui Ghiță, în picioare, însă România a suferit serios.

PLUSURI

Man - A crescut treptat, s-a stins la fel, dar a fost cel mai periculos om al României. I-a oferit lui Louis Munteanu pasa la faza încheiată cu șut în bară, apoi a marcat superb. Preluare prin care a întors doi adversari și execuție dificilă, din apropierea lui Lindelof. Mai încercase poarta și în minutul 33. Pe măsură ce meciul a avansat, Man a devenit tot mai prezent. S-a stins, în nota echipei noastre, după pauză.

Louis Munteanu - Foarte activ în startul partidei și principalul om de finalizare al României atunci. A fost aproape de gol după centrarea lui Rațiu, apoi a lovit violent bara după pasa lui Man, fază la care însă s-a semnalizat ofsaid. S-a stins și el treptat și a fost înlocuit de Mihăilă, dar a arătat că poate pune probleme defensivei.

Drăgușin - Paradoxul defensivei României: deși echipa a primit două goluri și a suferit mult, el a părut cel mai sigur dintre fundași. A gestionat bine duelurile, deși a alternat adversarii direcți între Isak și Gyökeres, a blocat în două rânduri șuturile lui Bergvall și a reparat câteva dintre erorile lui Coubiș și Ghiță.

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MINUSURI

Virgil Ghiță - O primă repriză foarte dificilă. La golul din minutul 20 se întoarce greu și îl pierde pe Isak, iar la reușita lui Gyokeres reacționează din nou târziu după mingea respinsă în față de Radu. Ezitant și greoi în mai multe momente, fundașul lui Hannover a încheiat repriza și cu un cartonaș galben, după ce Bergvall l-a depășit cu ușurință. A doua repriză ceva mai calibrat, însă un punct nevralgic clar în defensiva noastră.

Tudor Băluță - N-a găsit ritmul meciului. Lent, deseori prins în spatele mingii și fără să reușească să închidă culoarele suedezilor. A respectat statutul de surpriză în primul 11. Chiar și atunci când nu avea un adversar direct de urmărit, a anticipat greu dezvoltarea fazelor. Hagi a intervenit evident la pauză când Băluță a rămas la vestiare, iar în locul lui a intrat Screciu.

Ianis Hagi - Mult efort, prea puțină influență. A evoluat cel mai avansat dintre cei trei oameni din centru, cu Băluță și Răzvan Marin în spatele său, însă a primit puține mingi și a fost imprecis atunci când trebuia să creeze.

Excepția a venit la golul României când a rupt ritmul, l-a driblat pe Bergvall și a deschis excelent spre Rațiu, care l-a servit pe Man. În rest, aport ofensiv redus, mai ales după pauză. A trimis mult pe lângă poartă, o execuție mai degrabă ratată, din lovitură liberă în minutul 59 și a fost înlocuit de Tănase în minutul 67.

Andrei Coubiș - Repezit, vulnerabil în dueluri și prea ușor de păcălit în câteva situații. A greșit inclusiv pase simple, iar nesiguranța sa, combinată cu problemele lui Ghiță, i-au făcut misiunea lui Drăgușin și mai complicată. Pentru o formulă cu trei fundași centrali, România a oferit mult prea puțină siguranță în jurul celui mai experimentat om din defensivă.

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