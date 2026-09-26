„O să fiu răutăcios” Critică alegerile lui Hagi: „Nu s-a făcut echipa cum trebuie!” + reacția lui Mutu despre titularizarea lui Ianis +33 foto
Nationala

„O să fiu răutăcios” Critică alegerile lui Hagi: „Nu s-a făcut echipa cum trebuie!” + reacția lui Mutu despre titularizarea lui Ianis

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 00:00
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 00:04
  • SUEDIA - ROMÂNIA 2-1. Gabi Tamaș (42 de ani), fostul fundaș al naționalei, a analizat dur evoluția „tricolorilor” la primul meci din Nations League.
  • Adrian Mutu (47 de ani) a vorbit despre evoluția lui Ianis Hagi (27 de ani), căpitan la debutul „Regelui” într-un meci oficial.
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România a reușit să revină pe tabelă după ce Isak a deschis scorul, însă n-a mai putut egala și a doua oară după reușita lui Gyokeres din finalul primei reprize.

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Critică alegerile lui Hagi: „Nu s-a făcut echipa cum trebuie!”

Gabi Tamaș, fostul fundaș al naționalei, nu i-a menajat pe jucătorii români și a criticat inclusiv alegerile lui Gică Hagi.

„Am fost foarte întârziați. Jucătorii noștri stăteau la distanță foarte mare de adversarul care avea mingea. M-așteptam la mai mult, la mai multe ocazii. N-a fost să fie.

Poate, ca să fiu răutăcios, nu s-a făcut echipa cu trebuie. Eu jucam cu Stanciu și Mihăilă titulari. Dacă tot încercăm și vrem să fim ofensivi, atunci hai să jucăm ofensiv. Nu așa arată o echipă care se gândește doar la victorie.

Fundașii au fost foarte lenți, toți 3. La primul gol, Ghiță putea să bage alunecare. La golul doi trebuia să aibă adversarul pe piept. Greșeli copilărești!

Nu cred că poți schimba peste noapte sistemul. Nu am arătat bine în 3. Asta e părerea mea de fundaș. Duelul a fost cum a fost, prea multe pase în propriul careu. Sistemul cu 3 necesită fundași mult mai rapizi. Dacă nu îl practici și nu îl înveți foarte bine, vei avea de furcă. Asta s-a văzut la goluri. E foarte greu să-l schimbi”, a spus Gabi Tamaș la Antena 1.

FOTO. Gafa lui Ghiță de la golul lui Isak

Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1
Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1

Galerie foto (33 imagini)

Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1 Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1 Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1 Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1 Gafa lui Virgil Ghiță la golul Suediei. Foto: captură Antena 1
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Prezent în studio, Adrian Mutu, fostul „decar” al României, a abordat și subiectul titularizării lui Ianis Hagi și a respins ideea că ar fi favorizat de tatăl său.

„Ianis juca la națională și înainte să fie Gică selecționer, nu asta e problema. Problema lui Ianis e ritmul de joc. Se vede că nu joacă. A alergat, dar are o singură viteză, pentru că n-are jocuri în picioare”, a spus Mutu.

E îngrijorător că n-am ajuns la poarta lor. Ce înseamnă că am făcut un meci bun? Că n-am luat 5? Atunci, da, a fost foarte bun. Eu cred însă că lui Gică nu i-a ieșit mai nimic din ce și-a propus. N-am creat, le-am dat mingea imediat pentru că încercam să verticalizăm foarte repede. Am revăzut parcă meciul cu Turcia. Adrian Mutu
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Suedia - România FOTO Iosif Popescu GOLAZO (10).jpg

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