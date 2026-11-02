Un proiect de lege inițiat în Parlament propune modificarea cadrului legislativ, astfel încât operatorii de pariuri sportive din România să direcționeze 1% din veniturile brute obținute din pariuri către federațiile sportive naționale.

Fondurile ar urma să fie utilizate exclusiv pentru susținerea sportului juvenil, respectiv a sectorului de copii și juniori.

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Proiectul legislativ a fost inițiat de deputatul AUR Ciprian Paraschiv, președintele Comisiei pentru tineret și sport din Camera Deputaților, alături de Monica Iagăr, Lidia Vadim Tudor, Cosmin-Andrei Gușă și Dragoș-Florin Coman.

Casele de pariuri ar putea fi obligate să vireze o parte din venituri către viitorul sportului românesc

Inițiativa vizează modificarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, scrie prosport.ro.

Concret, proiectul introduce o contribuție obligatorie de 1% din veniturile brute realizate de operatorii de pariuri sportive pentru evenimentele din fiecare ramură sportivă. Aceste venituri sunt calculate ca diferență între totalul sumelor mizate de pariori și câștigurile plătite acestora.

Contribuția s-ar aplica tuturor evenimentelor sportive pe care se pariază în România, indiferent dacă respectivele competiții sunt organizate pe plan național sau internațional.

Sumele colectate nu ar afecta bugetul de stat, ci ar fi direcționate direct către federațiile sportive naționale aferente fiecărei discipline. Destinația lor ar fi una specială și obligatorie: finanțarea cluburilor, competițiilor și activităților dedicate exclusiv copiilor și juniorilor.

Ciprian Paraschiv: „O nedreptate logică! Prin acest proiect, o vom elimina”

Potrivit inițiatorului, proiectul urmează să fie depus oficial în Parlament în perioada imediat următoare. Ulterior, va intra în circuitul legislativ, care presupune avizarea în comisiile de specialitate, dezbateri și vot.

În opinia lui Ciprian Paraschiv, federațiile și sporturile care generează interes comercial pentru operatori ar trebui să beneficieze direct de o parte din veniturile obținute prin exploatarea acestui interes.

„Am inițiat și elaborat acest proiect pe care, într-adevăr, îl voi depune chiar zilele următoare în Parlament. Va intra așadar pe circuitul legislativ, va trece spre avizul comisiilor și, apoi, spre vot.

Vom vedea dacă și ce amendamente vor fi aduse, principiile de bază sunt următoarele, de la care nu voi abdica! Am plecat de la o serie amplă de realități europene, de la contextul societății românești și de la problematica sportului nostru.

Pe de-o parte, Parlamentul European și Comisia Europeană au elaborat documente și studii care spun clar că sportul e un produs pe care operatorii de pariuri îl folosesc pentru a obține venituri. Iar sporturile respective au dreptul firesc la beneficii financiare în urma acestor evidențe incontestabile.

Dacă televiziunile plătesc bani pentru drepturile tv în sport, e la fel de firesc și ca operatorii de pariuri sportive, care folosesc produsul activității unui sport și al unei federații, să plătească pentru utilizarea lui!

Apoi, în România, pariurile sportive aduc sume uriașe din buzunarele și conturile românilor spre operatorii de pariuri. Dar, până acum, în timp ce foarte multe țări au reglementat prin lege asta, la noi sportul respectiv nu beneficiază semnificativ de acest lucru”, a declarat Paraschiv, potrivit sursei citate.

Sportivii, antrenorii, organizatorii de competiții, toți cei implicați în funcționarea și dezvoltarea acelui sport, din care se fac bani, nu încasează bani! E o nedreptate logică, întâi de toate. Și, prin acest proiect, o vom elimina. Ciprian Paraschiv, deputat AUR

Fondurile ar urma să susțină exclusiv copiii și juniorii

Unul dintre principiile centrale ale inițiativei este direcționarea integrală a banilor către sportul juvenil, indiferent de disciplina sportivă.

Ciprian Paraschiv consideră că investițiile în această categorie reprezintă o prioritate pentru dezvoltarea pe termen lung a sportului românesc și pentru sănătatea generațiilor viitoare.

„Este un pas major dintr-un veritabil proiect de țară, mai amplu, pentru sportul nostru. Pentru că toate sumele se vor duce, prin lege, doar către zona de copii și juniori. Spre viitorul României prin sport!

Pentru că sportul practicat de copii și juniori, că vorbim de baschet, handbal, tenis, fotbal sau orice alt sport, înseamnă la acele vârste sănătate și dezvoltare armonioasă.

Cei mai mulți practicanți poate nu vor deveni sportivi de performanță, dar contribuim direct la generații sănătoase și împlinite de români prin acest proiect!

Banii merg exclusiv către copii și juniori, indiferent de sport, și pentru că mediul de business din România nu are, la acest moment, un cadru optim spre investiții în această direcție.

Privatul nu investește în copii și juniori pentru că nu vede un profit imediat de aici. Sportul juvenil înseamnă construcție, e investiție pe termen lung și foarte lung. Conducătorii de cluburi, la fel, sub presiunea rezultatelor sportive imediate, rareori investesc la copii și juniori.

Este așadar, un proiect legitim și foarte firesc. Nu este afectat cu absolut nimic banul public, bugetul statului, ci doar se îndreaptă firesc dinspre operatorii de pariuri sportive, spre cei care asigură funcționarea sportului respectiv, un procent”, a mai spus Paraschiv.

Când Gică Hagi vorbea de 1% din veniturile multinaționalelor din România către sport, mă gândesc la faptul că e cel mai firesc să începem cu operatorii de pariuri sportivi, tocmai cei care trăiesc, să spun așa, tocmai din sport! Ciprian Paraschiv, deputat AUR

Ce sume ar putea ajunge anual la federațiile sportive

Pe baza datelor din piața pariurilor pe anul 2025, volumul total al mizelor plasate de români pe evenimente sportive (online și offline) a fost de aproximativ 320 de miliarde de lei, iar câștigurile plătite pariorilor s-au ridicat la circa 302 miliarde de lei, rezultând venituri brute ale operatorilor de 18 miliarde de lei (aproximativ 3,3 miliarde de euro), menționează sursa citată.

Aplicarea contribuției de 1% ar putea genera astfel un fond anual estimat la aproximativ 33 de milioane de euro, distribuit către federațiile sportive în funcție de ponderea fiecărei discipline în piața pariurilor.

Printre estimările de distribuție se numără:

Fotbal: Având o pondere de peste 70% din totalul pariurilor sportive, Federația Română de Fotbal (FRF) ar putea beneficia de aproximativ 23 de milioane de euro anual , destinate sectorului juvenil.

Având o pondere de peste 70% din totalul pariurilor sportive, Federația Română de Fotbal (FRF) ar putea beneficia de aproximativ , destinate sectorului juvenil. Tenis de câmp: La o pondere estimată de 3% din volumul pariurilor, Federația Română de Tenis ar putea primi aproximativ 1 milion de euro pe an . Prin comparație, bugetul public alocat federației în 2025 a fost de circa 800.000 de euro (4 milioane de lei).

La o pondere estimată de 3% din volumul pariurilor, Federația Română de Tenis ar putea primi aproximativ . Prin comparație, bugetul public alocat federației în 2025 a fost de circa 800.000 de euro (4 milioane de lei). Hochei pe gheață: O pondere estimată de 1% din pariuri ar putea aduce Federației Române de Hochei pe Gheață aproximativ 330.000 de euro anual , ceea ce ar reprezenta o creștere de 60% față de finanțarea de la bugetul de stat din 2025, în valoare de 550.000 de euro.

O pondere estimată de 1% din pariuri ar putea aduce Federației Române de Hochei pe Gheață aproximativ , ceea ce ar reprezenta o creștere de 60% față de finanțarea de la bugetul de stat din 2025, în valoare de 550.000 de euro. Alte ramuri sportive: Fondurile ar urma să fie distribuite și către alte federații, precum cele de baschet, handbal, volei, rugby, Formula 1, tenis de masă, box și atletism, precum și către alte discipline olimpice.

Modele europene de finanțare a sportului din veniturile pariurilor

Inițiativa legislativă se bazează și pe recomandările Parlamentului European formulate în Raportul Creutzmann din 2011, care susțin protejarea competițiilor sportive împotriva exploatării comerciale neautorizate și redistribuirea către sport a unei părți din veniturile generate de pariuri.

Un astfel de mecanism nu ar reprezenta o premieră la nivel european. Mai multe state au introdus deja sisteme prin care o parte din veniturile sau taxele provenite din pariurile sportive ajunge să susțină finanțarea sportului.

Printre țările care aplică astfel de mecanisme se numără Olanda, Danemarca, Finlanda, Suedia, Polonia, Portugalia și Ungaria. În Portugalia, cota de redirecționare este de 3,5%, în timp ce în Ungaria statul colectează taxele și le redistribuie către federațiile sportive prin intermediul Legii Sportului.

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