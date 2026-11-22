Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul FCSB, a vorbit despre remiza cu FC Argeș, scor 0-0, din etapa #16 a Superligii.

Tehnicianul s-a declarat nemulțumit de ocaziile ratate și de problemele de lot.

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FCSB a ajuns la patru meciuri consecutive fără gol marcat, după egalul de la Mioveni.

Laurențiu Reghecampf, după FC Argeș - FCSB 0-0 : „Trebuia să marcăm”

Antrenorul roș-albaștrilor a început prin a vorbi despre ocaziile ratate de elevii săi.

„Păcat că nu am reușit să marcăm. Am avut posibilități foarte bune. În prima repriză nu ne-am creat foarte multe ocazii.

Un adversar dificil, dar trebuie să marcăm. Nu ne-au dat neapărat bătăi de cap. Am avut ocazii foarte mari, trebuia să marcăm, dar nu ai foarte multe spații.

Mingea degajată ajunge imediat în partea cealaltă, trebuie să fii foarte atent când pierzi mingea. Din păcate, n-am reușit să marcăm”, a declarat Reghecampf la finalul partidei, la Prima Sport.

Tehnicianul a atras apoi atenția asupra numărului mare de jucători indisponibili.

„Mă îngrijorează faptul că avem foarte mulți jucători pe care nu putem să-i folosim.

Astăzi am introdus doi copii și au fost, cred, cei mai buni de pe teren.

Ar trebui să avem mai multe soluții, ca să putem să desfacem o asemenea apărare”, a explicat antrenorul FCSB.

Reghecampf, despre Boutoutaou: „Avem foarte mare încredere în el”

La scurt timp după meci, Gigi Becali a anunțat că nu mai vrea să-l vadă pe Boutoutaou în primul „11” și că va interveni în deciziile legate de echipă.

„Ce putem să spunem? A încercat, a încercat, dar nu s-a ridicat la nivelul la care îl știm noi.

Noi avem foarte mare încredere în el. Ne dorim să facă ceva, să pună în valoare calitățile pe care le arată în fiecare zi la antrenamente, pentru că are calitate.

Trebuie să ne folosim de fiecare jucător, pentru că, din păcate, nu avem un lot foarte numeros”, a spus Reghecampf.

Îl mai vezi pe Boutoutaou titular? L-am lăsat pe Reghecampf. O să vezi cum fac eu următorul meci. O să mai fie Boutoutaou titular? Cum să nu joace Stoian? E trei clase peste el. Distruge jocul echipei, se înșurubează pe acolo și lasă mingea la adversar. Ce calitate? Nici nu știu ce a văzut Mihai Stoica la el, că nici nu e fotbalist. Pe toate le pierde. Gigi Becali, patron FCSB

Când i-au fost prezentate declarațiile lui Becali, Reghecampf a răspuns scurt: „Perfect. Altceva?”

Antrenorul a continuat apoi să vorbească despre soluțiile pe care le va avea la dispoziție în perioada următoare:

„O să ne intre Cisotti, o să ne intre Garita, o să intre și Boutoutaou pe parcursul meciului.

La ce a jucat astăzi și la ce a jucat Stoian în ultimele 45 de minute, merită să joace”, a adăugat tehnicianul.

Laurențiu Reghecampf cere răbdare cu Denis Drăguș: „Are nevoie de timp”

Antrenorul a fost întrebat și despre Denis Drăguș, care a părut nervos în anumite momente ale partidei.

„Este un proces și trebuie să fie conștient de faptul că are nevoie de timp.

A fost accidentat, a revenit, iar s-a accidentat. Nu este sută la sută pregătit, dar are calitate foarte mare, viteză, forță, un șut foarte bun.

Nu îi ies toate lucrurile, dar vor veni”, a declarat antrenorul roș-albaștrilor.

Reghecampf nu este de acord cu Becali: „Cum să fie un an pierdut?”

După egalul cu FC Argeș, Gigi Becali a spus că FCSB nu mai are șanse la titlu, fiind la 14 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

„Cum să fie un an pierdut? Vom încerca până la sfârșitul sezonului, până la sfârșitul anului să câștigăm cât mai multe puncte și ne vom califica în play-off”, a declarat antrenorul.

FCSB ocupă locul 9 după 16 etape, cu 22 de puncte, la trei lungimi de locul 6, ocupat de Corvinul Hunedoara.

E un an pierdut. Ai văzut cum joacă Craiova. Sunt 14 puncte, șapte înjumătățite. Nu ai cum să ajungi, pentru că e prea mare diferența, mai ales că e mai bună decât tine Gigi Becali, patron FCSB

Reghecampf, despre situația lui Risto Radunovic: „Din partea noastră există deschidere”

În finalul declarațiilor, Laurențiu Reghecampf a fost întrebat despre viitorul lui Risto Radunovic, al cărui contract cu FCSB se apropie de final.

„Sunt sigur că o să se rezolve situația lui. Depinde și de el.

Din partea noastră există deschidere, este un jucător important”, a încheiat Reghecampf.

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