Daniel Carciug, fostul director de marketing de la Rapid, a oferit noi detalii despre despărțirea de clubul giuleștean din luna martie a acestui an.

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Carciug a plecat de la Rapid după 6 ani de colaborare, dar acesta a fost implicat în mai multe tensiuni din jurul clubului, iar patronul Dan Șucu a decis să nu se mai bazeze pe serviciile sale.

Daniel Carciug, despre despărțirea de Rapid: „Ultimii 2 ani au fost un coșmar efectiv”

Daniel Carciug, care a fost contestat dur de fanii Rapidului, a explicat acum cum a decurs despărțirea de clubul giuleștean.

„Orice despărțire lasă urme, dar eu de 2 ani tot încercam să părăsesc poziția de oficial al Rapidului. Prima dată mi-am dat demisia acum 2 ani, simțeam că am nevoie de altceva, simțeam nevoia de altceva, dar de fiecare dată m-au convins colegii și cei din conducere.

Nu mi-a părut rău atunci că m-au convins, dar acum m-am bucurat că am făcut pasul acesta. Lumea nu înțelege ce stres presupune munca într-un club de fotbal.

Ultimii 2 ani au fost un coșmar efectiv, să lucrezi într-un stres continuu, să fii asaltat zilnic de mesaje de la oameni care se uită la tine și văd în tine inamicul numărul 1, ca omul care vrea răul Rapidului.

Mă bucur că am reușit să îmi dau demisia, acesta a fost obiectivul în 2026, s-a întâmplat pe 17 martie”, a declarat Daniel Carciug, conform sptfm.ro.

Tot ce s-a scris în presă de plecarea mea e ceva neadevărat. Eu mi-am dat demisia, clubul a confirmat. Au fost oameni care s-au bucurat, mai ales suporteri, dar aceștia nu cunosc realitatea de multe ori și eu am făcut greșeli, dar nu cele pe care le cred ei. Daniel Carciug

Fostul oficial de la Rapid a vorbit și despre importanța marketingului în fotbalul actual.

„Oamenii au început să se uite la mine ciudat când am vorbit de importanța suporterilor și rolul lor în marketingul unui club de fotbal modern. Postarea pe care o tot contestă oamenii reprezintă o schimbare de paradigmă.

A venit după o conferință la care am participat la Mallorca, unde pe scenă erau directoarea de marketing de la Everton cu directorul de la Liverpool. Ei au spus la unison că astăzi competiția lor, în termeni de marketing, este mall-ul, este social media.

Sigur că suporterii înflăcărați își propagă identitatea fotbalistică, dar aceia sunt puțini. Eu am fost obsedat de a converti cât mai mulți copii, de a atrage cât mai mulți prin diverse evenimente”, a mai adăugat Carciug.

Săpunaru l-a dat în judecată pe Daniel Carciug

Carciug a fost implicat într-un scandal și după plecarea lui Cristi Săpunaru de la Rapid. În spațiul public a apărut informația că fostul fotbalist aducea alcool în cantonamentul echipei.

Fostul fundaș se afla în ultimul sezon în tricoul giuleștenilor și urma să preia funcția de director sportiv, care a fost ocupată, ulterior, de Mauro Pederzoli.

Pe data de 16 septembrie 2025, Cristi Săpunaru l-a acționat în instanță pe Daniel Carciug, directorul de imagine al clubului Rapid. Fostul fotbalist l-a acuzat că a inventat întreg scandalul privind introducerea alcoolului în cantonamentul Rapidului.

Carciug a fost și ținta fanilor Rapidului, aceștia fiind nemulțumiți de decizia conducerii de a face un schimb de experiență cu Genoa, cealaltă echipa patronată de Dan Șucu.

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