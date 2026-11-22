Soția lui Șandor Gavrilă, cel care i-a închiriat apartamentul din Canada lui Dudu Georgescu, susține că circumstanțele morții acestuia sunt investigate

Legendarul fotbalist de la Dinamo s-a stins în Canada, acolo unde locuia de mai mulți ani.

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Șandor Gavrilă a fost artist în Ansamblul Rapsodia pe când se afla în România și l-a ajutat pe fostul mare atacant când a emigrat în America de Nord, acum peste 20 de ani.

Dudu Georgescu a încetat din viață la 76 de ani

Irina Gavrilă a declarat pentru gsp.ro că împrejurările decesului lui Dudu Georgescu sunt suspecte:

„Situația este foarte critică. Poliția investighează și a anunțat că este vorba de crimă sau de sinucidere. Apartamentul unde el a locuit cu soția este 24 de ore sub supravegherea Poliției. Nu știu unde a dispărut Marina (n.r. soția lui Dudu Georgescu).

Din ce am înțeles, povestea a început după ce el a căzut din pat. E un vecin pe care Marina l-a solicitat să vină în momentul în care Dudu a căzut. A căzut din pat, Marina a dat telefon unui român mai apropiat de Dudu, i-a spus să vină să-l ajute, că nu poate să-l ridice. Persoana aceea ne-a comunicat că a văzut ceva suspicios la el și a rugat-o pe Marina să dea telefon la Salvare.

Situația a fost mai critică, dar nu știm tot în detaliu. Am înțeles că Marina a sunat Salvarea, Salvarea a venit, a constatat ce a constatat și s-a considerat că e nevoie de sosirea altei Salvări. Am înțeles că au venit deja prea târziu, fiind deja mort.

Marina a fost ridicată de poliție, pentru că a fost un prim-suspect. Nu avem dovezi, doar Poliția poate…

A fost ținută 3 zile la Poliție, apoi i-au dat drumul, probabil sub cauțiune, probabil trebuie să fie disponibilă Poliției 24 de ore.

Un cuțit a fost găsit în corpul lui, așa am auzit și noi.

Casa este sub supravegherea Poliției, așa cum v-am zis. Nu poate să intre nimeni, este un polițist în fața ușii care păzește 24 de ore. Marina este fugită. Unde? Nu știu! Nu știu dacă a fost eliberată pe cauțiune sau i-au dat drumul fără dovezi... Doar Poliția poate spune. Decizia nu poate veni fără realizarea autopsiei, fără decizia medicului legist în privința cauzei morții lui”.

Situația a fost comentată și de Cătălin Gavrilă, fiul lui Șandor și al Irinei, pentru prosport.ro:

„Avem detaliile de la niște persoane care țineau legătura mai des. Așa am înțeles… că ar fi fost găsit înjunghiat. Din ce știu, s-ar fi întâmplat zilele trecute.

Soția ar fi făcut o declarație că s-a dus să ducă gunoiul și că s-a întâmplat asta… nenorocirea asta cât timp a coborât să ducă gunoiul.

Din ce știam, pe dânsul îl ajunsese vârsta, situația lui fizică și starea lui, nu mai avea nici înclinații să continue.

Din păcate, din cauza acestui stres, se ajunge la anumite decizii, pe care, din pacate, le vezi doar în filme. Și e clar că adevărul va ieși la suprafață.

Cunosc niște persoane care au încercat să-l ajute și de multe ori se duceau acasă să-l ajute să se ridice, era căzut, avea vânătăi, lovituri, avea semne corporale care erau cauzate de la căzăturile lui sau de la alte lucruri. Îi suna doamna Marina să-i cheme s-o ajute să îl ridice”.

Dudu Georgescu, legenda lui Dinamo

Născut la București, pe 1 septembrie 1950, Dudu Georgescu a debutat în prima ligă pe 11 iunie 1969, în meciul câștigat de Progresul cu Universitatea Craiova, scor 3-0.

A ajuns mai apoi la Dinamo, în tricoul căreia a cucerit patru titluri (1975, 1977, 1982, 1983) și Cupa României în 1982. Este cel mai bun marcator din istoria „câinilor”, cu 207 goluri în 260 de meciuri de campionat.

Dudu Georgescu a câștigat Gheata de Aur în 1975, cu 33 de goluri, și în 1977, cu 47 de goluri. În clasamentul Balonului de Aur a ieșit pe locul 10 în 1975 și pe locul 9 în 1977.

Este golgheterul all-time al Ligii 1, cu 252 de reușite în 371 de meciuri.

A debutat la echipa națională a României pe 21 septembrie 1973, sub comanda lui Valentin Stănescu. A strâns 40 de selecții, reușind să înscrie 21 de goluri.

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